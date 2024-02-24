トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 710

新しいコメント
 
ヴィザード_。

価格チャートの右側をインデントで同じ縮尺で表示する...

そして、DTにとって最も興味深いのは、やはり予測です。

べからず

削除済み  
elibrarius:
封筒って何？

エンベロープ

標準的なトレンド指標で

 
レナト・アフティアモフ

DCを含め、そこで最も興味深いのは、予報です。

べからず

私はできて、あなたはできない？特別？)))見せて...


 
ヴィザード_。

私はできて、あなたはできない？特別？)))見せて...

それは間違いだ、信号はもうないんだ

鬼は外、福は内

べからず

削除済み  
よし、今日も勾玉は 配られないぞ、寝る時間だ。
 
笑い疲れました、ありがとうございました。

もう、信号がないんです。

逆もまた真なり

敵わない

笑い疲れたよ))))ありがとうございます)))

 
ヴィザード_。

笑い疲れたよ))))ありがとうございました)))

とんでもございません

予測を立てる

幸運
 
Maxim Dmitrievsky:
さてさて、今日もグレイルは出ません、寝る時間です。

聖杯は ここにない、彼は隣でこの通信簿を目を輝かせて見ている。

 
レナト・アフティアモフ

とんでもございません

予測を立てる

目を開けて)))

 
ヴィザード_。

目を開けて)))

を開いた)))
1...703704705706707708709710711712713714715716717...3399
新しいコメント