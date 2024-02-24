トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 718 1...711712713714715716717718719720721722723724725...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2018.02.27 08:13 #7171 そして、こちらがlimeのパッケージ（Rで利用可能）です。 その選択原理はこのように説明されています。 この目標を達成するために、ライムがとっている一般的なアプローチは次の通りです。説明する各予測に対して、観測値をn回並べ替える。複雑なモデルで、すべての並べ替えられたオブザベーションの結果を予測させましょう。すべての並べ替えから元の観測値までの距離を計算する。距離を類似度スコアに変換する。並べ替えられたデータから、複雑なモデルの結果を最もよく記述するm個の特徴を選択する。単純なモデルを並べ替えデータに当てはめ、元の観測値との類似性で重み付けした並べ替えデータからのm個の特徴で複雑なモデル結果を説明する。単純なモデルから特徴量の重みを抽出し、それを複雑なモデルの局所的な振る舞いの説明として使用する。PS. 両パッケージとも、Predictorへの影響を定義し、ブラックボックスとされるモデル構築における重要性は定義しないことに注意してください。 Understanding lime Thomas Lin Pedersen & Michaël Benestycran.r-project.org The following is a simple example which seeks to explain the outcome of a model classifying sentences from 30 scientific papers as being about (or not) the author’s own work, e.g. methods, results or conclusions. Most of the things written for can be applied to textual data. We will test our model on test data. Now we are sure that the model... Mihail Marchukajtes 2018.02.27 09:19 #7172 予測変数の 選択にvreatパッケージを使用しているのですが、以下のように理解しています。それで...しあんを声に出して このパッケージは予測変数の重要度を決定し，最大スコアを持つ予測変数が重要であるとみなされる（従来は）．データを前処理して結果を得るとき、Rは与えられた予測変数のセットと出力変数の間に隠れた依存性と明示的な依存性の両方があることを示すだけです。つまり、依存関係があるというだけで、その依存関係の検索はオプティマイザーが行う。 R-は依存関係があると、オプティマイザーは言っています。はい、ここに依存関係があります......。こんな感じで...。 Alexander Ivanov 2018.02.27 10:15 #7173 こんにちは。 みんな、いつになったらAI搭載のスーパーボットを完成させるんだ？ そうやって待っていると年をとってしまいますよ )) Mihail Marchukajtes 2018.02.27 10:33 #7174 アレクサンドル・イワノフこんにちは。 みんな、いつになったらAI搭載のスーパーボットを完成させるんだ？ 待ってると老けるよ（笑)もう終わりってどういうこと？AIを作ったつもりが、ズボンの中に手を入れて...。散歩に行く...............？これでいいのか？ AIは、週1回のグルーミングと、日々の性能のモニタリングが必要です。個人的には、すでにすべてのコードが完成し、磨きがかかっています。あとは、出来上がったモデルをトレーニングしてテストするだけです。そういうことなんですね． 削除済み 2018.02.27 10:39 #7175 ミハイル・マルキュカイツもう終わりってどういうこと？AIを作ったつもりで、ズボンに手を突っ込むと...？散歩に行く...............？これでいいのか？ AIは、週1回のグルーミングと、日々の性能のモニタリングが必要です。個人的には、すでにすべてのコードが完成し、磨きがかかっています。あとは、出来上がったモデルをトレーニングしてテストするだけです。それで...いいえ、AIは人格者であり、コントロールされることを望んでいません。 Konstantin Nikitin 2018.02.27 10:44 #7176 マキシム・ドミトリエフスキーいいえ、AIは人であり、コントロールされることを望んでいません。どんな人格も、その成長と形成の過程で、誰かにコントロールされたものです。親、教師、などなど、その人が自分のやるべきことに責任ある関係に到達するまで。彼女をコントロールしないと、親権を剥奪されるからです Mihail Marchukajtes 2018.02.27 10:55 #7177 コンスタンチン・ニキーチンどんな人格も、その成長と形成の過程では、誰かにコントロールされています。親、教師、などなど、その人が自分のやるべきことに責任ある態度で臨むようになるまで。彼女をコントロールしないと親権を剥奪される。 特に、やんちゃなところがあるので、放置しておくことはできません。生きて、学ぶ。AIが存在する限り、どんなに頭が良くても必ず机に座っていることが判明...。IMHO 削除済み 2018.02.27 10:58 #7178 コンスタンチン・ニキーチンどんな人格も、その成長と形成の過程で、誰かにコントロールされてきたのです。親、教師、等々、その人が自分のために責任ある態度に達するまで、です。彼女をコントロールしないと親権を剥奪される。 私たちはあまりにも馬鹿で、彼らは完璧です...私たちはそれらを作成し、死ぬでしょう。 Alexander Sevastyanov 2018.02.27 11:01 #7179 ミハイル・マルキュカイツ...個人的には、すでにすべてのコードが完成し、 磨きがかかっています。今はひたすら勉強して、出来上がったモデルをテストしているところです。そういうことなんだ...。完成され、磨かれた」コードの結果を見ることができる場所はありますか？トレーニングやテストの結果、どのように機能するのか？myfxbookのモニタリングのようなもの？ Mihail Marchukajtes 2018.02.27 11:07 #7180 アレクサンドル・セバスティアノフ完成度の高い磨き上げられた」コードの結果をどこかで見ることは可能でしょうか？トレーニングやテストの結果、どのようなパフォーマンスを発揮するのか？myfxbookのモニタリングのようなもの？残念ながら、ありません。毎週、モデルのトレーニングをしています。テストと実際の取引には大きな差があるので、私のシグナルの統計は憂鬱です。結果の乖離ではなく、リアルタイムのニュアンスで。 なぜか、インジケータが遅いので書き換えてくださいというエラーが出ました。 1バー分書き換えてみたくても全期間分でないなら、過去100バー分再計算すべきなんだけど。 if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0)// проверка на первый старт расчёта индикатора { limit=100; // стартовый номер для расчёта всех баров }else{ limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчёта новых баров } 1...711712713714715716717718719720721722723724725...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、こちらがlimeのパッケージ（Rで利用可能）です。
その選択原理はこのように説明されています。
この目標を達成するために、ライムがとっている一般的なアプローチは次の通りです。
PS.
両パッケージとも、Predictorへの影響を定義し、ブラックボックスとされるモデル構築における重要性は定義しないことに注意してください。
予測変数の 選択にvreatパッケージを使用しているのですが、以下のように理解しています。それで...しあんを声に出して
このパッケージは予測変数の重要度を決定し，最大スコアを持つ予測変数が重要であるとみなされる（従来は）．データを前処理して結果を得るとき、Rは与えられた予測変数のセットと出力変数の間に隠れた依存性と明示的な依存性の両方があることを示すだけです。つまり、依存関係があるというだけで、その依存関係の検索はオプティマイザーが行う。
R-は依存関係があると、オプティマイザーは言っています。はい、ここに依存関係があります......。こんな感じで...。
こんにちは。
みんな、いつになったらAI搭載のスーパーボットを完成させるんだ？
そうやって待っていると年をとってしまいますよ ))
もう終わりってどういうこと？AIを作ったつもりが、ズボンの中に手を入れて...。散歩に行く...............？これでいいのか？
AIは、週1回のグルーミングと、日々の性能のモニタリングが必要です。個人的には、すでにすべてのコードが完成し、磨きがかかっています。あとは、出来上がったモデルをトレーニングしてテストするだけです。そういうことなんですね．
いいえ、AIは人格者であり、コントロールされることを望んでいません。
どんな人格も、その成長と形成の過程で、誰かにコントロールされたものです。親、教師、などなど、その人が自分のやるべきことに責任ある関係に到達するまで。彼女をコントロールしないと、親権を剥奪されるからです
特に、やんちゃなところがあるので、放置しておくことはできません。生きて、学ぶ。AIが存在する限り、どんなに頭が良くても必ず机に座っていることが判明...。IMHO
私たちはあまりにも馬鹿で、彼らは完璧です...私たちはそれらを作成し、死ぬでしょう。
完成され、磨かれた」コードの結果を見ることができる場所はありますか？トレーニングやテストの結果、どのように機能するのか？myfxbookのモニタリングのようなもの？
残念ながら、ありません。毎週、モデルのトレーニングをしています。テストと実際の取引には大きな差があるので、私のシグナルの統計は憂鬱です。結果の乖離ではなく、リアルタイムのニュアンスで。
なぜか、インジケータが遅いので書き換えてくださいというエラーが出ました。
1バー分書き換えてみたくても全期間分でないなら、過去100バー分再計算すべきなんだけど。