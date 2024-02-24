トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 720

ミハイル・マルキュカイツ

最近の発見に照らし合わせると、嬉しいことばかりです。あとは、その喜びをお札に託すだけです。油絵です。

23.02以降のテスターでの結果

そして、こちらが同時期のリアルトレード......。

テストと実際の取引は全く別物なんですね...。

これは、トレーディングシステム、どんなモデルでも開発するポイントです。

 
サンサニッチ・フォメンコ

テスターと実際の取引は根本的に違うということを理解していない、もしくは理解しようとしない。それが取引システムを開発するポイントであり、どんなモデルでもそうだ。

でも、なぜか違うんです。フクロウがたむろするところ、ペンがやんちゃなところ。それが結果的に......なんです。

 
ヴィザード_。

まあ、誰が考えたんだろう。デバッガーでインジケーターをデバッグしようとしているのですが、なぜprev_calculatedが常に0なのか理解できません?ダニが戻るんです。OK よろしい、デバッガで新しい バーに移動する方法は？
 
今見ると、私のprev_calculatedは常に0になっています。こんなことってあるんですね？

 
ミハイル・マルキュカイツ
今見ると、私のprev_calculatedは常に0になっています。どうしてそうなるんだ？

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(0);
  }
 
ウラジーミル・カルプトフ

ありがとうメイト!!!!生きる100年、学ぶ100年...。

少しは進歩したんだ、リブ。

をauetsampleで表示します。

ただ、このテーマをサポートするために


 
マキシム・ドミトリエフスキー

少しは進歩したんだ、リブ。

をauetsampleで表示します。

ただ、このテーマをサポートするために


さあ、マキシム - あなたの歯で聖杯を 引き裂く！？私は1つ盗みましたが、みんなの分はありますよ。

Alexander_K2：

さあ、マキシム - あなたの歯で聖杯を引き裂く！私は1つ盗みましたが、みんなの分もありますよ～。

あと1つテーマが残っていて、グレイルも あるのですが、やることはたくさんありますね :)

