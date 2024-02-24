トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 709

新しいコメント
削除済み  
Alexander_K2 です。

ところで、彼のレベルが何を意味するのか、私は推測することができます。

今、私は文字通り汗だくで走っているんだ。

もしそうだとしたら、それは本当に取引の強度のことで、彼はそれを表に出すことはないでしょう。もちろん、彼自身が理解していればの話ですが :))ごめんね、レナちゃん...。

というわけで......私の頭の中にはゴキブリが......いるのです。

強くプレッシャーをかけられたらわかるかもしれない、だからいつも書くんだ--結果や具体性がないと、こんなことまで感知できないんだ。

具体的な内容や結果がないとわからない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

スクリーンショットではなく、スタンプです。

 
レナト・アフティアモフ


物理学者の助けが必要なのでは？しかも、ただの物理学者ではない！？いわば、現象を説明する...。コードだ！そして、すべての不利な状況をわかりやすく説明する。

 
レナト・アフティアモフ

うりかい

ウィザードが終了しない

ハイ＆ローと思いきや...。
 
Alexander_K2 です。

物理学者の助けが必要なのでは？しかも、ただの物理学者ではない！？いわば、現象を説明する...。コードだ！そして、すべての劣等生にわかりやすい説明をする。

皆さん、私の投稿をよく読んでください、すべての秘密がそこにあります。

コードはないでしょう。

削除済み  
レナト・アフティアモフ

OK、封筒はもう少し誤差があります...が、基本的には同じものです。

ボーダーからかなり歩きますね、納得です。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

OK、封筒はもう少し誤差があります...が、基本的には同じものです。

ボーダーラインから、かなり良いものができたと思います。

マキシム、取引量を見る。

削除済み  
Alexander_K2 です。

マキシム、取引量をご覧ください。

はい、そうみたいです :) でも、他の人のアイデアを使うことはないので、大丈夫です、ちょっと気になっただけです。

 
レナト・アフティアモフ

皆さん、私の投稿をよく読んでください、すべての秘密がそこにあります。

コードはないでしょう。

価格チャートの右側をインデントで同じ縮尺で表示する...

 
マキシム・ドミトリエフスキー

OK、封筒はもう少し誤差があります...が、基本的には同じものです。

国境を越えても大丈夫なんですね、納得です。

封筒は何ですか？
1...702703704705706707708709710711712713714715716...3399
新しいコメント