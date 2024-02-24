トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2060 1...205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067...3399 新しいコメント Александр Алексеевич 2020.10.30 18:55 #20591 Evgeny Dyuka: このスレッドのチャートは全て左下から始まって 右上に終わる )) I wish I live... まんざらでもない） Rorschach 2020.10.30 20:11 #20592 少し疑問があります。 mytarmailS 2020.10.31 07:46 #20593 ロールシャッハ： 疑問があります。 私はそれをやったし、ここに記述したこともある......。 ただ、私はさらに踏み込んで......。 すべての指標の値を予測し、得られた予測を新しい属性として使い、その属性とその予測をもとにさらに予測を行う、ということを誤差が少なくなるまで7回繰り返しました......。 MGUAの自己組織化や現代のメタ特性をベースにしたもので、... リンクありがとうございます、素晴らしい子供、読むのが楽しい )) mytarmailS 2020.10.31 08:20 #20594 極限状態を、明確であまり現実的でないジグザグではなく、より人間的な形で表現する必要があるとき......。 なぜかというと、 グラフの極値をより人間的にレイアウトしただけの代物 だからです。なぜZZではないのか、ZZは1つの極値、1点しかなく、非定常的な市場の必然的なシフトを考慮に入れていない...。 解決策はこうだ：極値のパターンを作り、現在の価格と パターンの相関を見る...。 世界最高の言語でのコード ) y <- c(1:10,9:0) x <- cumsum(rnorm(length(y))) ccor <- cor(y,x) layout(1:2) plot(x,t="l",main = paste("corelation",round(ccor,2))) plot(y,t="l",main ="шаблон екстремума") 柄は何でもいいし、トレンドでも何でもいいし、名前をつけてもいいし...。 これは、-0,7と0,7の信号線があるスライディングウィンドウの相関計算チャートで見たものです。 極限状態を非常に人間らしく定義し、重要なものから重要でないものを選別しているように思えます。 そして、回帰モデルを学習させ、何が起こるか見てみましょう。 xx <- cumsum(rnorm(100)) layout(1:2) plot(xx,t="l") cor.vec <- rep(NA, length(xx)) for(i in 10:(length(xx)-10)){ ii <- (i-9):(i+10) cor.vec[i] <- cor(xx[ii] , y)} plot(cor.vec,t="l",col=4) abline(h=c(-0.7,0.7),col=2) Evgeniy Chumakov 2020.10.31 09:48 #20595 mytarmailS: 極限状態を、明確であまり現実的でないジグザグではなく、より人間的な形で表現する必要があるとき......。なぜかというと、 グラフの極値をより人間的にレイアウトしただけの代物 だからです。なぜZZではないのですか？ZZは1つの極値、1点しかなく、非定常的な市場の必然的なシフトを考慮に入れていないのです...。 ジグザグの場合は、極値の長さを予測するようにニューラルネットワークを教えれば十分です。前の極値より長いか、短いか（ターゲットが長いものを必要とするため）です。 ファイル: EURUSD_Series.txt 298 kb mytarmailS 2020.10.31 09:59 #20596 エフゲニー・チュマコフジグザグの場合、ニューラルネットワークに、肩の長さを予測させるだけでよいのです。 うーん...。また、面白いアイデアも...。 試してみましたか？ ファイルの中身は？ Evgeniy Chumakov 2020.10.31 10:05 #20597 mytarmailS: うーん...。また、興味深いことに...。試してみましたか？ファイルの中身は？ 私はニューラルネットワークのことを知らないし、サモワール並みに頭が悪いので、していませんが...。馬鹿正直に似たような箇所を探していましたが、昔のように繰り返されるとは限りませんね。 ファイルの中で 1列目：イベント結果（正号：ロングアーム、負号：ショートアーム） 2列目：ロングアームイベントのバリエーション 第3列：バリアント「ショートレバレッジ」イベント 一般に、一番外側の2列は可能性のある事象を表している。 mytarmailS 2020.10.31 10:16 #20598 エフゲニー・チュマコフファイルの中で ああ、なるほど...。今私は試してみますが、あなたが価格やサインを投げなかったので、私は私のものを行います、そして、ターゲットのビルドがどのように明確ではありません。 Evgeniy Chumakov 2020.10.31 10:19 #20599 mytarmailS: であり、ターゲットがどのように構築されるかは不明です。 パターン mytarmailS 2020.10.31 10:21 #20600 mytarmailS: 極限状態を、明確であまり現実的でないジグザグではなく、より人間的な形で表現する必要があるとき......。..........そして、回帰モデルを学習させてみて、どうなるかを確認することができます 訓練された... グレーが元データ、青がモデルによるもの また、新しいデータでモデルがどのようにフェードアウトしていくかを明確にするためにトレースを挿入しました。 1...205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このスレッドのチャートは全て左下から始まって 右上に終わる ))
I wish I live...
まんざらでもない）
疑問があります。
私はそれをやったし、ここに記述したこともある......。
ただ、私はさらに踏み込んで......。
すべての指標の値を予測し、得られた予測を新しい属性として使い、その属性とその予測をもとにさらに予測を行う、ということを誤差が少なくなるまで7回繰り返しました......。
MGUAの自己組織化や現代のメタ特性をベースにしたもので、...
リンクありがとうございます、素晴らしい子供、読むのが楽しい ))
極限状態を、明確であまり現実的でないジグザグではなく、より人間的な形で表現する必要があるとき......。
なぜかというと、 グラフの極値をより人間的にレイアウトしただけの代物 だからです。なぜZZではないのか、ZZは1つの極値、1点しかなく、非定常的な市場の必然的なシフトを考慮に入れていない...。
解決策はこうだ：極値のパターンを作り、現在の価格と パターンの相関を見る...。
世界最高の言語でのコード )
柄は何でもいいし、トレンドでも何でもいいし、名前をつけてもいいし...。
これは、-0,7と0,7の信号線があるスライディングウィンドウの相関計算チャートで見たものです。
極限状態を非常に人間らしく定義し、重要なものから重要でないものを選別しているように思えます。
そして、回帰モデルを学習させ、何が起こるか見てみましょう。
ジグザグの場合は、極値の長さを予測するようにニューラルネットワークを教えれば十分です。前の極値より長いか、短いか（ターゲットが長いものを必要とするため）です。
うーん...。また、面白いアイデアも...。
試してみましたか？
ファイルの中身は？
私はニューラルネットワークのことを知らないし、サモワール並みに頭が悪いので、していませんが...。馬鹿正直に似たような箇所を探していましたが、昔のように繰り返されるとは限りませんね。
ファイルの中で
1列目：イベント結果（正号：ロングアーム、負号：ショートアーム）
2列目：ロングアームイベントのバリエーション
第3列：バリアント「ショートレバレッジ」イベント
一般に、一番外側の2列は可能性のある事象を表している。
ああ、なるほど...。今私は試してみますが、あなたが価格やサインを投げなかったので、私は私のものを行います、そして、ターゲットのビルドがどのように明確ではありません。
パターン
そして、回帰モデルを学習させてみて、どうなるかを確認することができます
訓練された...
グレーが元データ、青がモデルによるもの
また、新しいデータでモデルがどのようにフェードアウトしていくかを明確にするためにトレースを挿入しました。