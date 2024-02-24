トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1465

新しいコメント
 
ごきげんよう。
エンジンルームの進捗は？
何か進展は？
AIを搭載した既製のボット、少なくともトライアルはどこでダウンロードできるのでしょうか。

 
アンドレイ・ディク

das ist fantastisch, ja ja...

素晴らしすぎる信号を待つ。リアルトレードの検証は面白い...。
 
エリブラリウス
素晴らしすぎる信号を待つ。実取引のテストが面白い...。

ポンド、円、フラン、ニュージーランド、カナダ、オージー、ビットコイン、エーテルを試しましたが、何を取引しても結果は同じです...。石油、ガス、株、その他を試してみます。

そこで・・・オイル、ガス、インデックスと試しましたが、同じです・・・。

まるで手品のような...。マトリックスをハックしたようだ

そして、コントロールショット...2018年初頭から2ヶ月間の学習と、現在までのテスト...


 
アンドレイ・ディク

ポンド、円、フラン、ニュージーランド、カナダ、オージー、ビットコイン、エーテルを試しましたが、何を取引しても結果は同じです...。石油、ガス、株、その他を試してみます。

そこで・・・オイル、ガス、インデックスと試しましたが、同じです・・・。

まるで手品のような...。マトリックスをハックしたようだ

そして、コントロールショット...2018年初頭から2ヶ月間の学習と、現在までのテスト...


入力に何を送り込んでいるのか？また、（先生の有無にかかわらず）何を教えているのですか？
 
エリブラリウス
入力に何を送り込んでいるのか？また、（先生の有無にかかわらず）何を教えているのですか？

入場時 - 価格、教師なし、検証なし

削除済み  

トランスフォーマー？ トランスフォーマー？:)

まあ明らかにRLではないな

 
アンドレイ・ディク

入場時 - 価格、教師なし、検証なし

価格 - 現在の価格から数バー分遡って、いくらで増額するか？自国通貨のみか、他国通貨でもか？
 
エリブラリウス
価格 - 現在のものから数バー分後ろに増えますが、どのくらいですか？価格だけですか、それとも他の通貨もですか？

情報を漏らさなければ、宇宙は自壊してしまう......。科学者によると、130億年ごとに起こっているそうです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

トランスフォーマー？ トランスフォーマー？:)

まあ、RLじゃないんだけどね。

RLとは？

 
アンドレイ・ディク

情報を漏らさなければ、宇宙は自壊してしまう......。科学者によると、130億年ごとに起こっているそうです。

そして、信号を待つ。
1...145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472...3399
新しいコメント