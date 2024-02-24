トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1465 1...145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472...3399 新しいコメント Alexander Ivanov 2019.05.06 13:11 #14641 ごきげんよう。エンジンルームの進捗は？何か進展は？AIを搭載した既製のボット、少なくともトライアルはどこでダウンロードできるのでしょうか。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.06 13:14 #14642 アンドレイ・ディク das ist fantastisch, ja ja... 素晴らしすぎる信号を待つ。リアルトレードの検証は面白い...。 Andrey Dik 2019.05.06 14:22 #14643 エリブラリウス 素晴らしすぎる信号を待つ。実取引のテストが面白い...。ポンド、円、フラン、ニュージーランド、カナダ、オージー、ビットコイン、エーテルを試しましたが、何を取引しても結果は同じです...。石油、ガス、株、その他を試してみます。 そこで・・・オイル、ガス、インデックスと試しましたが、同じです・・・。 まるで手品のような...。マトリックスをハックしたようだ そして、コントロールショット...2018年初頭から2ヶ月間の学習と、現在までのテスト... Aleksei Kuznetsov 2019.05.06 14:37 #14644 アンドレイ・ディクポンド、円、フラン、ニュージーランド、カナダ、オージー、ビットコイン、エーテルを試しましたが、何を取引しても結果は同じです...。石油、ガス、株、その他を試してみます。 そこで・・・オイル、ガス、インデックスと試しましたが、同じです・・・。 まるで手品のような...。マトリックスをハックしたようだ そして、コントロールショット...2018年初頭から2ヶ月間の学習と、現在までのテスト... 入力に何を送り込んでいるのか？また、（先生の有無にかかわらず）何を教えているのですか？ Andrey Dik 2019.05.06 14:41 #14645 エリブラリウス 入力に何を送り込んでいるのか？また、（先生の有無にかかわらず）何を教えているのですか？入場時 - 価格、教師なし、検証なし 削除済み 2019.05.06 14:46 #14646 トランスフォーマー？ トランスフォーマー？:) まあ明らかにRLではないな Aleksei Kuznetsov 2019.05.06 14:48 #14647 アンドレイ・ディク入場時 - 価格、教師なし、検証なし 価格 - 現在の価格から数バー分遡って、いくらで増額するか？自国通貨のみか、他国通貨でもか？ Andrey Dik 2019.05.06 14:52 #14648 エリブラリウス 価格 - 現在のものから数バー分後ろに増えますが、どのくらいですか？価格だけですか、それとも他の通貨もですか？情報を漏らさなければ、宇宙は自壊してしまう......。科学者によると、130億年ごとに起こっているそうです。 Andrey Dik 2019.05.06 14:53 #14649 マキシム・ドミトリエフスキートランスフォーマー？ トランスフォーマー？:) まあ、RLじゃないんだけどね。RLとは？ Aleksei Kuznetsov 2019.05.06 14:54 #14650 アンドレイ・ディク情報を漏らさなければ、宇宙は自壊してしまう......。科学者によると、130億年ごとに起こっているそうです。 そして、信号を待つ。 1...145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
das ist fantastisch, ja ja...
素晴らしすぎる信号を待つ。実取引のテストが面白い...。
ポンド、円、フラン、ニュージーランド、カナダ、オージー、ビットコイン、エーテルを試しましたが、何を取引しても結果は同じです...。石油、ガス、株、その他を試してみます。
そこで・・・オイル、ガス、インデックスと試しましたが、同じです・・・。
まるで手品のような...。マトリックスをハックしたようだ
そして、コントロールショット...2018年初頭から2ヶ月間の学習と、現在までのテスト...
ポンド、円、フラン、ニュージーランド、カナダ、オージー、ビットコイン、エーテルを試しましたが、何を取引しても結果は同じです...。石油、ガス、株、その他を試してみます。
そこで・・・オイル、ガス、インデックスと試しましたが、同じです・・・。
まるで手品のような...。マトリックスをハックしたようだ
そして、コントロールショット...2018年初頭から2ヶ月間の学習と、現在までのテスト...
入力に何を送り込んでいるのか？また、（先生の有無にかかわらず）何を教えているのですか？
入場時 - 価格、教師なし、検証なし
トランスフォーマー？ トランスフォーマー？:)
まあ明らかにRLではないな
入場時 - 価格、教師なし、検証なし
価格 - 現在のものから数バー分後ろに増えますが、どのくらいですか？価格だけですか、それとも他の通貨もですか？
情報を漏らさなければ、宇宙は自壊してしまう......。科学者によると、130億年ごとに起こっているそうです。
トランスフォーマー？ トランスフォーマー？:)
まあ、RLじゃないんだけどね。
RLとは？
情報を漏らさなければ、宇宙は自壊してしまう......。科学者によると、130億年ごとに起こっているそうです。