トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2942

新しいコメント

Renat Fatkhullin 2023.03.01 21:54 #29411

Evgeny Dyuka #:ここでは、「MetaTraderターミナルから直接プロセス間通信で証券取引所情報を受信する 」 について話している。

Pythonスクリプトは（テスターではなく）ターミナルで直接長時間実行できます：

みんなの視野を広げる情報：

https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/python
https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/beginning/integration_ide
https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5
https://www.mql5.com/ru/docs/matrix

Evgeny Dyuka 2023.03.01 22:42 #29412

Renat Fatkhullin #:Pythonスクリプトは以前からターミナルで直接実行することができました（テスターではできません）：

みんなの視野を広げる情報：

https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/python
https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/beginning/integration_ide
https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5
https://www.mql5.com/ru/docs/matrix

そして、あなたは本当にすることができます )) 素晴らしい

Aleksey Vyazmikin 2023.03.02 02:25 #29413

Renat Fatkhullin #:Pythonスクリプトは以前からターミナルで直接実行することができました（テスターではできません）：

みんなの視野を広げる情報：

https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/python
https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/beginning/integration_ide
https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5
https://www.mql5.com/ru/docs/matrix

実行することはできますが、日付そのものと同じ予測値を、ファイルを介して以外の python に渡す方法は？

そして、そこからコマンドを取得します。例えば、予測変数の作成に使用されるインジケータの設定をサンプリングし、pythonでモデルをトレーニングしたい。

そのためには、Expert Advisorでサンプルを作成し、それをファイルに保存して、pythonにそのファイルを読み込むコマンドを与える必要があります。同時に、EAの次の起動はpythonによるデータ処理の後でなければならない。その後、EAまたはEA自体の設定を変更し、再度実行します。どうすればよいでしょうか？

Renat Fatkhullin 2023.03.02 07:54 #29414

Aleksey Vyazmikin #:実行することはできますが、日付そのものや同じ予測値を、ファイルを介して以外のパイソンに渡す方法は？ そして、そこから任意のコマンドを取得します。例えば、インジケータの設定を見て、どの予測変数が作成され、pythonでモデルをトレーニングしたい。Expert Advisorでサンプルを作成し、それをファイルに保存し、pythonにファイルを読み込むコマンドを与える必要があります。同時に、EAの次の起動はpythonによるデータ処理の後でなければならない。その後、EAまたはEA自体の設定を変更し、再度実行します。どうすればよいでしょうか？

チャート/ティック/取引ポジション/取引履歴にアクセスするための関数一式は上記の通りです。Pythonスクリプトを直接操作するにはこれで十分です。

おそらくインジケーターへのアクセスも追加されるでしょう。

Aleksey Nikolayev 2023.03.02 08:24 #29415

Aleksey Nikolayev #:このパッケージをインストールできませんでした。

バージョンを指定せずにonnxパッケージをインストールした。モデルは学習され、起動しました。Python バージョン 3.11.2

Aleksey Vyazmikin 2023.03.02 08:43 #29416

Renat Fatkhullin #:チャート/ティック/取引ポジション/取引履歴にアクセスするための関数一式は上記の通りです。pythonスクリプトの直接的な作業にはこれで十分です。おそらくインジケータへのアクセスも追加されるでしょう。

私が解決しなければならない状況を説明しました。pythonでの価格とすべての変換だけで十分なら、そのようなコンセプトはモデル転送の使用を全く意味しないのですか？pythonとterminalでロジックを複製するのですか？

明らかに、データを扱うにはブリッジが必要で、今はファイルを通してのみ可能ですが、そうなると、同期もまたファイルを通してのみとなり、問題が多くなります。

Aleksey Nikolayev 2023.03.02 09:05 #29417

Aleksey Nikolayev #:バージョンを指定せずにonnxパッケージをインストールした。モデルは学習され、起動した。Python バージョン 3.11.2

モデルはmql5スクリプトで実行されますが、onnxruntimeパッケージがインストールされていないため、pythonでは実行されません。

パイソンファンの皆さん、あなたなしではどうしようもありません。

mytarmailS 2023.03.02 09:24 #29418

Aleksey Vyazmikin #:私が解決しなければならない状況を説明しました。必要なのが価格とパイソンでの変換だけなら、

あなたは本当に愚かだと思う...

Aleksey Vyazmikin 2023.03.02 09:34 #29419

mytarmailS #: どこかで本当にバカにしてるんじゃないか...。

どこで？

Valeriy Yastremskiy 2023.03.02 09:46 #29420

Aleksey Vyazmikin #:それはどこだ？

インプットは価格データだけだ。それを別々の場所ではなく、一つの場所で処理する。ターミナルとトレーニング・パッケージでは、まったく正しくない。歴史的には、もちろん、ターミナルで処理されたものを価格とともにトレーニング・パッケージに取り込む方が便利だが、これは行き止まりの方法だ。インジケータはもちろん再計算ではなく事前計算で便利だが、それはタスクに設定されているようにさえ見える。

一般に、プライマリ・データを受け取り、取引環境を管理する場所は、計算に使うには適していない。
ここでは、「MetaTraderターミナルから直接プロセス間通信で証券取引所情報を受信する 」
について話している。
Pythonスクリプトは（テスターではなく）ターミナルで直接長時間実行できます：
みんなの視野を広げる情報：
実行することはできますが、日付そのものと同じ予測値を、ファイルを介して以外の python に渡す方法は？
そして、そこからコマンドを取得します。例えば、予測変数の作成に使用されるインジケータの設定をサンプリングし、pythonでモデルをトレーニングしたい。
そのためには、Expert Advisorでサンプルを作成し、それをファイルに保存して、pythonにそのファイルを読み込むコマンドを与える必要があります。同時に、EAの次の起動はpythonによるデータ処理の後でなければならない。その後、EAまたはEA自体の設定を変更し、再度実行します。どうすればよいでしょうか？
チャート/ティック/取引ポジション/取引履歴にアクセスするための関数一式は上記の通りです。Pythonスクリプトを直接操作するにはこれで十分です。
おそらくインジケーターへのアクセスも追加されるでしょう。
このパッケージをインストールできませんでした。
バージョンを指定せずにonnxパッケージをインストールした。モデルは学習され、起動しました。Python バージョン 3.11.2
私が解決しなければならない状況を説明しました。pythonでの価格とすべての変換だけで十分なら、そのようなコンセプトはモデル転送の使用を全く意味しないのですか？pythonとterminalでロジックを複製するのですか？
明らかに、データを扱うにはブリッジが必要で、今はファイルを通してのみ可能ですが、そうなると、同期もまたファイルを通してのみとなり、問題が多くなります。
モデルはmql5スクリプトで実行されますが、onnxruntimeパッケージがインストールされていないため、pythonでは実行されません。
パイソンファンの皆さん、あなたなしではどうしようもありません。
どこかで本当にバカにしてるんじゃないか...。
インプットは価格データだけだ。それを別々の場所ではなく、一つの場所で処理する。ターミナルとトレーニング・パッケージでは、まったく正しくない。歴史的には、もちろん、ターミナルで処理されたものを価格とともにトレーニング・パッケージに取り込む方が便利だが、これは行き止まりの方法だ。インジケータはもちろん再計算ではなく事前計算で便利だが、それはタスクに設定されているようにさえ見える。
一般に、プライマリ・データを受け取り、取引環境を管理する場所は、計算に使うには適していない。