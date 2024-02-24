トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2943 1...293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2023.03.02 09:52 #29421 Valeriy Yastremskiy #:入力は価格データだけ。それを別々の場所ではなく、一つの場所で処理する。ターミナルでもトレーニング・パッケージでも、それはまったく正しくありません。歴史的には、もちろん、ターミナルで処理されたものを価格のトレーニング・パッケージに取り込む方が便利だが、これは行き止まりの方法だ。インジケータはもちろん再計算ではなく事前計算で便利だが、それはタスクに設定されているようにさえ見える。一般に、プライマリ・データを受け取り、取引環境を管理する場所は、計算に使うには適していない。 どうすれば正しく計算できるかは別問題だ。学習済みモデルを接続するのはまだしも、前処理をどうするかが問題です。モデルをエクスポートした後、pythonがないことが前提です。 Aleksey Nikolayev 2023.03.02 10:03 #29422 Aleksey Vyazmikin #:どうすれば正しくできるかは別の問題だ。学習済みモデルを接続するのはまだいいとして、前処理をどうするか。モデルをエクスポートした後、pythonはないものとします。 モデルは生の入力データを受け取り、それ自身で前処理を行う必要があります。そのためにパイプラインという概念が考案された。例えば、ONNXフォーマットの特徴の1つは、パイプライン全体を1つのファイルにまとめることができることです。 Aleksei Kuznetsov 2023.03.02 10:22 #29423 Aleksey Nikolayev #:モデルは生の入力データを受け取り、それ自身で前処理を行う必要がある。この目的のために、パイプラインという概念が考案された。例えばONNXフォーマットの特徴の1つは、パイプライン全体を1つのファイルにまとめることができることです。ジグザグ、MA、その他の標準的な指標や非標準的な指標の計算をモデルに押し込み、異なる設定でそれらを複製しますか？ONNXは、少なくともZZのバリエーションの1つを行うことができ、少なくとも標準的なもので、いくつの指標を持っていますか？ うん...。それならMTは必要ない。APIを使用することができます - そこには価格と取引コマンドしかありません。Valeriy Yastremskiy#: 入力は価格データだけです。異なる場所ではなく、一つの場所で処理します。ターミナルやトレーニングパッケージでは、それはまったく正しくありません。歴史的には、もちろん、ターミナルで処理されたものを価格のトレーニング・パッケージに取り込む方が便利ですが、これは行き止まりの方法です。インジケータはもちろん再計算ではなく事前計算で便利だが、それはタスクに設定されているようにさえ見える。一般的に、一次データを取得し、取引環境を管理する場所は、計算に使用する場所としては適切ではない。 IMHOでは、モデルはトレーニングにのみ従事すべきである。トレーニング用のマトリックスの生成は、他のプログラム、例えば指標やMTの専門家が行うべきである。 Aleksey Nikolayev 2023.03.02 10:30 #29424 Forester #:ジグザグ、MA、その他の標準的および非標準的な指標の計算モデルに押し込み、異なる設定でそれらを複製しますか？ そうです...それならMTは必要ない。APIを使用して作業することができます - そこにも価格と取引コマンドのみがあります。 それか、Pythonのコードとmql5のコードを織り交ぜたプログラミング環境を作るか。二つ目の選択肢は、実現可能性がかなり低いと思われる。 Aleksei Kuznetsov 2023.03.02 10:33 #29425 Aleksey Nikolayev #:それか、pythonのコードにmql5のコードを散りばめたプログラミング環境を作るか。2番目の選択肢は実現可能性がかなり低いと思われる。 私はMTでデータを完全に準備している。そして、モデルに計算用の行列を与えます（現在はファイルとしてですが、DLLを通して配列することもできます）。すべてがすでに機能しており、それらのために、あなたが提案したオプションのどれもが、検討する動機になるとは思えませんし、ましてやインジケータの複製に時間を費やすとは思えません。 Evgeny Dyuka 2023.03.02 10:40 #29426 Aleksey Vyazmikin #:私が解決しなければならない状況を説明しました。もしあなたがpythonで価格とすべての変換だけで満足するのであれば、そのようなコンセプトはモデル転送を使うことを全く意味しないのですか？pythonとterminalでロジックを重複させるのですか？明らかに、データを扱うにはブリッジが必要で、今はファイルを通してしかできませんが、そうすると同期もまたファイルを通してしかできず、問題が多くなります。 もしデータ交換が以前のようにファイルやソケットを経由するのであれば、ターミナルでpythonを実行することに何の意味があるのでしょうか。 Expert Advisorが用意したモデルポーリング用のデータを持っていますが、pythonではありません。 このようなシナリオでは、MT5 と python の統合を使用する意味がありません。 Aleksey Nikolayev 2023.03.02 11:10 #29427 Forester #: 私はMTによってデータを完全に準備している。そして、モデルに計算用の行列を与えています（現在はファイルですが、DLLを介して配列として行うこともできます）。すべてがすでに機能しており、そのために、あなたが提案したオプションのどれもが、検討する動機になるとは思えませんし、ましてやインジケーターの複製に時間を費やすなんてもってのほかです。 さて、私はプラットフォーム内でのデータ交換のバリエーションについて書きました。もちろん、実際には、データ分析ツールとTS間のデータ交換には、プラットフォームの外部（ファイル、ソケットなど）の方法を使用しています。 Valeriy Yastremskiy 2023.03.02 12:23 #29428 Forester #:ジグザグやMAなどを計算するために、標準と非標準のインジケータをモデルに突っ込んで、設定を変えて複製する？ONNXは少なくともZZのバリエーションの1つを行うことができ、少なくとも標準的なものはいくつインジケータを持っていますか？ うん...。それならMTは必要ない。ーAPIをーもーもーでー価格とー取引コマンドーーーだけである。 IMHO the model should only deal with training.トレーニング用のマトリックスの生成は、他のプログラム、例えば、インジケーターやMTのエキスパートが行うべきだ。 さて、MTは大きな取引のためのものではないので、計算時間が取引注文に与える影響のリスクを無視することができます。ーMTはーMTはーMTはーMTはーMTーーーーーーーーーー）人はリスクを好む)) Stanislav Korotky 2023.03.02 15:46 #29429 boustingを持つ木の分類のアルゴリズムにおいて、以下の式がどのようにして得られるのか説明してください（PDFへのリンク 可）： 私がインターネットで見つけたすべての資料では、式は魔法のように「天井から取ってきた」だけです。 Aleksey Vyazmikin 2023.03.02 15:52 #29430 Stanislav Korotky #:樹上の分類のアルゴリズム（PDFへのリンク可）において、以下の式がどのように得られるか説明してください：私がインターネットで見つけたすべての資料では、式は魔法のように「天井から取ってきた」だけです。 とは言い難い。）数学的な計算はこのビデオで見ることができる。 1...293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
入力は価格データだけ。それを別々の場所ではなく、一つの場所で処理する。ターミナルでもトレーニング・パッケージでも、それはまったく正しくありません。歴史的には、もちろん、ターミナルで処理されたものを価格のトレーニング・パッケージに取り込む方が便利だが、これは行き止まりの方法だ。インジケータはもちろん再計算ではなく事前計算で便利だが、それはタスクに設定されているようにさえ見える。
一般に、プライマリ・データを受け取り、取引環境を管理する場所は、計算に使うには適していない。
どうすれば正しく計算できるかは別問題だ。学習済みモデルを接続するのはまだしも、前処理をどうするかが問題です。モデルをエクスポートした後、pythonがないことが前提です。
どうすれば正しくできるかは別の問題だ。学習済みモデルを接続するのはまだいいとして、前処理をどうするか。モデルをエクスポートした後、pythonはないものとします。
モデルは生の入力データを受け取り、それ自身で前処理を行う必要があります。そのためにパイプラインという概念が考案された。例えば、ONNXフォーマットの特徴の1つは、パイプライン全体を1つのファイルにまとめることができることです。
モデルは生の入力データを受け取り、それ自身で前処理を行う必要がある。この目的のために、パイプラインという概念が考案された。例えばONNXフォーマットの特徴の1つは、パイプライン全体を1つのファイルにまとめることができることです。
ジグザグ、MA、その他の標準的な指標や非標準的な指標の計算をモデルに押し込み、異なる設定でそれらを複製しますか？ONNXは、少なくともZZのバリエーションの1つを行うことができ、少なくとも標準的なもので、いくつの指標を持っていますか？
うん...。
それならMTは必要ない。APIを使用することができます - そこには価格と取引コマンドしかありません。
入力は価格データだけです。異なる場所ではなく、一つの場所で処理します。ターミナルやトレーニングパッケージでは、それはまったく正しくありません。歴史的には、もちろん、ターミナルで処理されたものを価格のトレーニング・パッケージに取り込む方が便利ですが、これは行き止まりの方法です。インジケータはもちろん再計算ではなく事前計算で便利だが、それはタスクに設定されているようにさえ見える。
一般的に、一次データを取得し、取引環境を管理する場所は、計算に使用する場所としては適切ではない。
ジグザグ、MA、その他の標準的および非標準的な指標の計算モデルに押し込み、異なる設定でそれらを複製しますか？
そうです...
それならMTは必要ない。APIを使用して作業することができます - そこにも価格と取引コマンドのみがあります。
それか、Pythonのコードとmql5のコードを織り交ぜたプログラミング環境を作るか。二つ目の選択肢は、実現可能性がかなり低いと思われる。
それか、pythonのコードにmql5のコードを散りばめたプログラミング環境を作るか。2番目の選択肢は実現可能性がかなり低いと思われる。
私が解決しなければならない状況を説明しました。もしあなたがpythonで価格とすべての変換だけで満足するのであれば、そのようなコンセプトはモデル転送を使うことを全く意味しないのですか？pythonとterminalでロジックを重複させるのですか？
明らかに、データを扱うにはブリッジが必要で、今はファイルを通してしかできませんが、そうすると同期もまたファイルを通してしかできず、問題が多くなります。
もしデータ交換が以前のようにファイルやソケットを経由するのであれば、ターミナルでpythonを実行することに何の意味があるのでしょうか。
Expert Advisorが用意したモデルポーリング用のデータを持っていますが、pythonではありません。
このようなシナリオでは、MT5 と python の統合を使用する意味がありません。
私はMTによってデータを完全に準備している。そして、モデルに計算用の行列を与えています（現在はファイルですが、DLLを介して配列として行うこともできます）。すべてがすでに機能しており、そのために、あなたが提案したオプションのどれもが、検討する動機になるとは思えませんし、ましてやインジケーターの複製に時間を費やすなんてもってのほかです。
さて、私はプラットフォーム内でのデータ交換のバリエーションについて書きました。もちろん、実際には、データ分析ツールとTS間のデータ交換には、プラットフォームの外部（ファイル、ソケットなど）の方法を使用しています。
ジグザグやMAなどを計算するために、標準と非標準のインジケータをモデルに突っ込んで、設定を変えて複製する？ONNXは少なくともZZのバリエーションの1つを行うことができ、少なくとも標準的なものはいくつインジケータを持っていますか？
うん...。
それならMTは必要ない。ーAPIをーもーもーでー価格とー取引コマンドーーーだけである。IMHO the model should only deal with training.トレーニング用のマトリックスの生成は、他のプログラム、例えば、インジケーターやMTのエキスパートが行うべきだ。
さて、MTは大きな取引のためのものではないので、計算時間が取引注文に与える影響のリスクを無視することができます。ーMTはーMTはーMTはーMTはーMTーーーーーーーーーー）人はリスクを好む))
boustingを持つ木の分類のアルゴリズムにおいて、以下の式がどのようにして得られるのか説明してください（PDFへのリンク 可）：
私がインターネットで見つけたすべての資料では、式は魔法のように「天井から取ってきた」だけです。
樹上の分類のアルゴリズム（PDFへのリンク可）において、以下の式がどのように得られるか説明してください：
私がインターネットで見つけたすべての資料では、式は魔法のように「天井から取ってきた」だけです。
とは言い難い。）数学的な計算はこのビデオで見ることができる。