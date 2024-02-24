トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2911 1...290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2023.01.27 11:46 #29101 Valeriy Yastremskiy #: ルネサンスと市場を学んだサイモンズについて読む。引用 本の名前は？ Renat Akhtyamov 2023.01.27 11:49 #29102 Aleksey Vyazmikin #:なんていう本ですか？ サイモンズは自分の戦略を明かさなかった。 しかし、彼は「市場の非効率性を探せ」という原則を語った。 Valeriy Yastremskiy 2023.01.27 12:45 #29103 Aleksey Vyazmikin #:なんていう本ですか？ 直接あなたに送りました。 Valeriy Yastremskiy 2023.01.27 12:46 #29104 Renat Akhtyamov #:ああ、思い出した。ああ、そういうのを見つけたよ。ネットの英語版や海外のサイトにあったよ。まずはこれをダウンロードした方がいいだろう：WSJのジャーナリストであり、サイモンズについての本『The Man Who Solved The Market』の著者でもあるグレゴリー・ザッカーマンは、リターンの大きな差はファンド戦略の違いによって説明 できると述べている。 その後、記事のタイトルを見つけて検索してほしい。 なるほど、本を読んでいるんだ（笑)。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.27 14:10 #29105 Valeriy Yastremskiy #:私はあなたに本を電子メールで送った ありがとう。 mytarmailS 2023.01.27 14:46 #29106 mytarmailS #: ティルトと戦う人、大連敗後のTSをどう信じるか？ どうしたらこのようなトレードができるのでしょうか？ 私はとても大きな負けトレードの連続で、それが傾きなのか、運が悪いのか、エントリーのルールを変える必要があるのかわかりません...。 mytarmailS 2023.01.27 14:53 #29107 elibrarius #:マニュアル取引？そうだ。 PS ところで、今ユーロを売ろうなんて思わないでね、爆発するかもしれないんだから。 Renat Akhtyamov 2023.01.27 14:59 #29108 mytarmailS #:そうだね。 ところで、今ユーロを売ろうなんて考えちゃ ダメだよ、爆発が起きるかもしれないんだから」。 なぜだ？ 私などは Aleksei Kuznetsov 2023.01.27 15:00 #29109 mytarmailS #:然う然う 手動で取引できるのはFAとニュースだけだと思う。TAでのスキャルピングはMOすら引けない。それに手動取引は心理的にもプレッシャーになる。 僕は5年ぐらい手動でトレードしていないし、自動売買のテストでも良くないという結果が出ている。だからMOで掘っているんだ。この1年間。 mytarmailS 2023.01.27 15:02 #29110 Renat Akhtyamov #:なぜだ？私としては MMが買っていた水準で、MMから新たな買いが入っている。 ということは、時間足・日足で大きく上昇する可能性がある。 1...290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ルネサンスと市場を学んだサイモンズについて読む。引用
本の名前は？
なんていう本ですか？
サイモンズは自分の戦略を明かさなかった。
しかし、彼は「市場の非効率性を探せ」という原則を語った。
なんていう本ですか？
直接あなたに送りました。
ああ、思い出した。
ああ、そういうのを見つけたよ。
ネットの英語版や海外のサイトにあったよ。
まずはこれをダウンロードした方がいいだろう：WSJのジャーナリストであり、サイモンズについての本『The Man Who Solved The Market』の著者でもあるグレゴリー・ザッカーマンは、リターンの大きな差はファンド戦略の違いによって説明 できると述べている。
その後、記事のタイトルを見つけて検索してほしい。
なるほど、本を読んでいるんだ（笑)。
私はあなたに本を電子メールで送った
ありがとう。
ティルトと戦う人、大連敗後のTSをどう信じるか？
どうしたらこのようなトレードができるのでしょうか？
私はとても大きな負けトレードの連続で、それが傾きなのか、運が悪いのか、エントリーのルールを変える必要があるのかわかりません...。
マニュアル取引？
そうだ。PS ところで、今ユーロを売ろうなんて思わないでね、爆発するかもしれないんだから。
そうだね。ところで、今ユーロを売ろうなんて考えちゃ ダメだよ、爆発が起きるかもしれないんだから」。
なぜだ？
私などは
然う然う
僕は5年ぐらい手動でトレードしていないし、自動売買のテストでも良くないという結果が出ている。だからMOで掘っているんだ。この1年間。
なぜだ？
私としては
MMが買っていた水準で、MMから新たな買いが入っている。
ということは、時間足・日足で大きく上昇する可能性がある。