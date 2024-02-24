トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2911

新しいコメント
 
Valeriy Yastremskiy #:
ルネサンスと市場を学んだサイモンズについて読む。引用

本の名前は？

 
Aleksey Vyazmikin #:

なんていう本ですか？

サイモンズは自分の戦略を明かさなかった。

しかし、彼は「市場の非効率性を探せ」という原則を語った。

 
Aleksey Vyazmikin #:

なんていう本ですか？

直接あなたに送りました。

 
Renat Akhtyamov #:

ああ、思い出した。

ああ、そういうのを見つけたよ。

ネットの英語版や海外のサイトにあったよ。

まずはこれをダウンロードした方がいいだろう：

WSJのジャーナリストであり、サイモンズについての本『The Man Who Solved The Market』の著者でもあるグレゴリー・ザッカーマンは、リターンの大きな差はファンド戦略の違いによって説明 できると述べている。


その後、記事のタイトルを見つけて検索してほしい。

なるほど、本を読んでいるんだ（笑)。

 
Valeriy Yastremskiy #:

私はあなたに本を電子メールで送った

ありがとう。

 
mytarmailS #:
ティルトと戦う人、大連敗後のTSをどう信じるか？

どうしたらこのようなトレードができるのでしょうか？


私はとても大きな負けトレードの連続で、それが傾きなのか、運が悪いのか、エントリーのルールを変える必要があるのかわかりません...。

 
elibrarius #:

マニュアル取引？

そうだ。

PS ところで、今ユーロを売ろうなんて思わないでね、爆発するかもしれないんだから。
 
mytarmailS #:

そうだね。

ところで、今ユーロを売ろうなんて考えちゃ ダメだよ、爆発が起きるかもしれないんだから」。

なぜだ？

私などは

 
mytarmailS #:

然う然う

手動で取引できるのはFAとニュースだけだと思う。TAでのスキャルピングはMOすら引けない。それに手動取引は心理的にもプレッシャーになる。
僕は5年ぐらい手動でトレードしていないし、自動売買のテストでも良くないという結果が出ている。だからMOで掘っているんだ。この1年間。
 
Renat Akhtyamov #:

なぜだ？

私としては

MMが買っていた水準で、MMから新たな買いが入っている。

ということは、時間足・日足で大きく上昇する可能性がある。

1...290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918...3399
新しいコメント