トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2918

Valeriy Yastremskiy 2023.02.17 17:10 #29171
ジョン・サイモンズ・ルネッサンスより研究チームは、ニュースフィードで 企業が言及された回数という極めて単純な定量的指標を適用することで、予測アルゴリズムを改善した。

Valeriy Yastremskiy 2023.02.17 17:33 #29172
ニュースフィードで 企業が言及された回数という、かなり単純な定量的指標を適用することで予測アルゴリズムを改善した。言及が肯定的か否定的か、あるいは単なる噂であるかにかかわらず、である。

2000年までに、1テラバイトのデータ、8000のツールが毎年収集され、分析されていた。評価できるものはすべて分析され、ニュース、新聞記事...。それが2000年のことだ。従業員140人。

mytarmailS 2023.02.18 15:12 #29173
アルゴリズム化不可能なものをアルゴリズム化する、ある種のライフハック、目には見え、脳には理解できるが、普通のコードでは説明できないものをコード化する......。

例えば、回帰分析でチャンネルを作るなど、あらゆるテクニカル分析を完全に自動で行うことも可能です。）

Rは 世界最高の言語です！:)

Vladimir Perervenko 2023.02.18 16:18 #29174
R言語のプライベートチャットルームを開いてください。もう少しフォロワーが増えると思うよ。雑談や口論はなし。具体的なコードの改善についての議論など。

Uladzimir Izerski 2023.02.18 17:36 #29175
どんなヒストリカルデータも、どんなロジックでも分析可能です。

一歩先の市場イメージを作ることに挑戦してみてください。

mytarmailS 2023.02.18 17:43 #29176
この特殊な技術の価値は、人間のようにチャートを断片に分割し、その断片を使って好きなことができることだ。

Uladzimir Izerski 2023.02.18 20:33 #29177
あなたはまだ未来のグラフを分割する能力を持っていない。私の言っていることが理解できていないようだ。

mytarmailS 2023.02.18 20:47 #29178
わからなければ説明してくれ。誰もが自分の視点から楽器を見ている。

Uladzimir Izerski 2023.02.18 21:02 #29179
申し訳ない。膨大な記事を書いたのに、誤って更新を押してしまった。そしてあっという間に消えてしまった。残念だ。2、3日は忙しくなりそうだ。

sibirqk 2023.02.19 04:44 #29180
And now the most interesting thing, what are the PD/SP levels in terms of the second picture above?これらはあるクラスターから別のクラスターへの（ある状態から別の状態への）移行ゾーンである。

言い忘れたが、この写真に限らず、常に機能する。

About two or three years ago, in this thread, I suggested breaking the history on large TFs, for example daily bars, into clusters.そして、特徴的なクラスターをグループに選択（クラスタリング）する。And then for each such group on small TFs, let's say 5M, to select, find, invent, in general, create the most optimal trading system.

新しい相場での取引は次のようになる：

1.1.現在のクラスターとそのグループへの帰属が認識される。

2.それに最適なTSが起動される。
アルゴリズム化不可能なものをアルゴリズム化する、ある種のライフハック、
目には見え、脳には理解できるが、普通のコードでは説明できないものをコード化する......。
例えば、回帰分析でチャンネルを作るなど、あらゆるテクニカル分析を完全に自動で行うことも可能です。）
R言語のプライベートチャットルームを開いてください。もう少しフォロワーが増えると思うよ。雑談や口論はなし。具体的なコードの改善についての議論など。
どんなヒストリカルデータも、どんなロジックでも分析可能です。
一歩先の市場イメージを作ることに挑戦してみてください。
この特殊な技術の価値は、人間のようにチャートを断片に分割し、その断片を使って好きなことができることだ。
あなたはまだ未来のグラフを分割する能力を持っていない。私の言っていることが理解できていないようだ。
And now the most interesting thing, what are the PD/SP levels in terms of the second picture above?これらはあるクラスターから別のクラスターへの（ある状態から別の状態への）移行ゾーンである。
言い忘れたが、この写真に限らず、常に機能する。
About two or three years ago, in this thread, I suggested breaking the history on large TFs, for example daily bars, into clusters.そして、特徴的なクラスターをグループに選択（クラスタリング）する。And then for each such group on small TFs, let's say 5M, to select, find, invent, in general, create the most optimal trading system.
新しい相場での取引は次のようになる：
1.1.現在のクラスターとそのグループへの帰属が認識される。
2.それに最適なTSが起動される。
