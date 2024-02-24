トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2917 1...291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2023.02.06 11:03 #29161 Aleksey Nikolayev #:ったな。 追放されたのは9日から13日の間のどこかです。(最後のコメントを見てください)))すぐにだ。彼が戻ってくるかどうかが問題だ。彼がいないことで、トピックのフォークが頻繁に行われるようになればいいのですが)))) mytarmailS 2023.02.17 08:40 #29162 アルゴリズム化不可能なものをアルゴリズム化する、ある種のライフハック、 説明できないもの、目で見えるもの、脳で理解できるもの、でもコードで説明できないもの...をコード化する。 例えば、価格がある。 十分な経験を積んだトレーダーは、チャート上にBSPのレベルをマークすることができる、 このように。 ーそれはーそれはー、ー十分なー経験をー経験豊富なーあるトレーダーはーBSPのーチャート上のーこのーこのーのーこののーこののーこののーこののーこののーこのーこのーこのーこのーこのーこのーこのーこのーこのー（ーこのーこのーこのー、ーそれはー、ーこのーそのーそのーそのーそのーそのーこのーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー） しかし、データを正しく準備し、データを正しくクラスタリングすれば、人間の脳がチャート上で見ているものと同じようなものが得られる......。 ご覧のように、アルゴリズムは価格をゾーン／クラスター／ステートに分けている...。 色のついたゾーンはクラスター、白いゾーンはアルゴリズムがノイズとみなすもの...。 そして今、最も興味深いのは、上の2番目の絵から見て、PD/SPレベルとは何でしょうか？あるクラスターから別のクラスターへの（ある状態から別の状態への）移行ゾーンだ。 私たちはそれを見ることはできないが、直感的に理解している。 そして、言い忘れたが、この1枚の写真に限らず、常に機能するのだ。 Aleksey Vyazmikin 2023.02.17 09:57 #29163 mytarmailS #:アルゴリズム化不可能なものをアルゴリズム化する、ある種のライフハック、目には見え、脳には理解できるが、普通のコードでは説明できないものをコード化する......。...しかし、データを正しく準備し、データを正しくクラスタリングすれば、人間の脳がグラフで見るのと同じようなものが得られる......。 「どのように？どんなクラスタリング？クラスターを特定するには、クラスターの形成に関する何らかの情報が必要だからだ。 Aleksei Kuznetsov 2023.02.17 10:43 #29164 ウッドモデリングをやっているので、ニックネームを主な活動に合わせて、elibrariusからwoodsmanに変更した。 mytarmailS 2023.02.17 10:54 #29165 Aleksey Vyazmikin #:"正しい "とは？どのようなクラスタリングか？クラスタの識別には、クラスタの形成に関する何らかの情報が必要だからだ。 PM Vladimir Perervenko 2023.02.17 11:24 #29166 Forester #: ウッド・モデリングをやっているので、ニックネームを主な活動に合わせて、elibrariusからforesterに変更した。 foresterという同じ名前の素敵なパッケージがあります。興味があるかもしれない。 mytarmailS 2023.02.17 11:48 #29167 それならR_fanatに改名する必要があるな。） Aleksei Kuznetsov 2023.02.17 12:02 #29168 Vladimir Perervenko #:同じフォレスターという名前の素敵なパッケージ。興味があるだろう。 僕は自分のforestを持っている。その利点は、実験用にコードに絶対的な変更を加えることができることだ。だから他人の森やバストは見ない。何か画期的なことがない限りね。でも、木は単純だから、新しいことを思いつくのは難しいんだ。 mytarmailS 2023.02.17 12:11 #29169 Forester #: まあ、僕には自分の森があるからね。プラス面では、実験するためにコードの中の絶対に何でも変えることができる。 何のために？ 必要なパラメーターはすでにパッケージに入っているし、変更することもできる。 Aleksei Kuznetsov 2023.02.17 12:25 #29170 mytarmailS #:何のために？必要なパラメータはすでにパッケージに入っていて、変更することができる。 取引には）ほとんど役に立たないが、実験の余地はある。 1...291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
追放されたのは9日から13日の間のどこかです。(最後のコメントを見てください)))すぐにだ。彼が戻ってくるかどうかが問題だ。彼がいないことで、トピックのフォークが頻繁に行われるようになればいいのですが))))
アルゴリズム化不可能なものをアルゴリズム化する、ある種のライフハック、
説明できないもの、目で見えるもの、脳で理解できるもの、でもコードで説明できないもの...をコード化する。
例えば、価格がある。
十分な経験を積んだトレーダーは、チャート上にBSPのレベルをマークすることができる、
このように。
しかし、データを正しく準備し、データを正しくクラスタリングすれば、人間の脳がチャート上で見ているものと同じようなものが得られる......。
ご覧のように、アルゴリズムは価格をゾーン／クラスター／ステートに分けている...。
色のついたゾーンはクラスター、白いゾーンはアルゴリズムがノイズとみなすもの...。
そして今、最も興味深いのは、上の2番目の絵から見て、PD/SPレベルとは何でしょうか？あるクラスターから別のクラスターへの（ある状態から別の状態への）移行ゾーンだ。
私たちはそれを見ることはできないが、直感的に理解している。
そして、言い忘れたが、この1枚の写真に限らず、常に機能するのだ。
「どのように？どんなクラスタリング？クラスターを特定するには、クラスターの形成に関する何らかの情報が必要だからだ。
PM
ウッド・モデリングをやっているので、ニックネームを主な活動に合わせて、elibrariusからforesterに変更した。
foresterという同じ名前の素敵なパッケージがあります。興味があるかもしれない。
まあ、僕には自分の森があるからね。プラス面では、実験するためにコードの中の絶対に何でも変えることができる。
何のために？
必要なパラメーターはすでにパッケージに入っているし、変更することもできる。
