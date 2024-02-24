トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2907

mytarmailS #:
どのDC？
銀行はどこですか？
それはいつ？

SWIFTによる送金は禁止されている。

DCで口座を開設し、銀行カードによる補充を選択し、詳細を入力します。

Privatカード

 
mytarmailS #:
もう一度だけ、
どこのDCですか？
いつ移籍したのですか？

私は2つのDC、カードprivatユニバーサルであなたが言うことをしました、このテーマは動作しません。

夏のA-ri。

カードの制限は解除されているのですか？

 
mytarmailS #:
もちろんです。

それで？

 
mytarmailS #:
またまたオフトピ...

海外送金が禁止されているウクライナからDCに口座を開設する方法。

最近本当に口座を開設した人の意見だけですが...。

今、DCのコンサルタントでさえ、うまくいかない方法を勧めるような状況です...。

質問はまだ続く
 
mytarmailS #:
疑問はまだある

暗号もダメなのか？

 
Rorschach #:

暗号もダメですか？

はい

 
Dmytryi Nazarchuk #:

ペイパル

9月1日以降、PayPalは法人からの送金を受け付けていない。そのため

 
Dmytryi Nazarchuk #:

夏のA里。

カードの制限は解除されますか？

ロシアのA-ri口座は？

 
Vladimir Perervenko #:

A-riの口座はロシアにあるのか、それともロシア国外にあるのか？

オフショア会社です。

 
Vladimir Perervenko #:

9月1日以降、ペイパルは法人からの送金を受け付けない。そのため

ペイパルと暗号と...すべて すべて すべて すべて

プライベートバンクの個人キャビネットから

