Avitoには、プリペイド・バーチャルデビットカードを販売する仲介業者がたくさんいます。彼らはそのサービスに20パーセントを上乗せする。私は彼らにルーブルを渡し（カードに送金）、彼らは私にカード番号と$を渡します。
もしかしたら、あなたにもそのような仲介業者がいるかもしれない。
ヨーロッパにいる友人が口座の残高を増やしてくれるかもしれない。

おそらく、そのようなカードでDCを補充することが可能でしょう。少額でテストして、うまくいったら必要な額を引き出せばいい。

また、そのようなカードからトップアップした場合、引き出しがどこになるかを確認する必要がある。
 
Vladimir Perervenko #:

A-riの口座はロシアにあるのか、それともロシア国外にあるのか？

ロシアでは2-3年前にRospotrebnadzorと裁判所を通じて禁止された。彼らが何をしたかは覚えていないが、いくつかの規制を満たしていなかった。それ以前は、地方にもオフィスがあり、公式に機能していた。

彼らは定期的にRFの新しいサイトを作成し、ロスポトレブナゾールによって定期的に停止されていた。今、彼らはそのようなメッセージの手紙を受け取らなくなったようだが、何かが変わったのかもしれない。

誰が知っている、このDCは問題なく稼いだお金を支払うのですか？私は実際の取引についても考えている。

 
mytarmailS #:

ペイパルも暗号も...何もかも、何もかも、何もかも。

これはプライベートバンクのオフィスからです。

ペイパルは使える。
私は1週間前、外国為替ではないが、封鎖の外で支払いを行った。
 
Dmytryi Nazarchuk #:

私は1週間前に紐の支払いを行ったが、FXは行っていない。

このビジネスには中間業者もいる。
 
????
ウクルのカードをリンクして、そこから支払います。
 
Dmytryi Nazarchuk #:

私は1週間前に紐の支払いを行ったが、FXは行っていない。

ー "個人対個人 "であればー "個人対法人 "であればー

PayPalが 使える普通の ブローカー センターを見つけたので、 ブローカーセンターに登録して確認した ところ、 PayPalの ボタンが消えていたので、スーパーポートに問い合わせたところ PayPalでの 支払いは ウクライナからはサポートされて いないとのことだった。

ーあるDCでは ウクライナは ウズベキスタン、 ウガンダは ウクライナはー）

 
elibrarius #:

ロシアでは2～3年前にロスポトレブナゾールや裁判所を通じて禁止された。いくつかの規制を満たしていなかったが、何をしたのかは覚えていない。それ以前は、地方にも支社を持つ正式な運営会社があった。

彼らは定期的にRFの新しいサイトを作成し、ロスポトレブナゾールによって定期的に停止されていた。今は、そのようなメッセージの手紙を受け取ることはなくなったと思う。

誰が知っている、このDCは問題なく稼いだお金を支払うのですか？私は実際の取引についても考えている。

このサイトは生きているようだが、半年前は毎週のように移転していた。4分の1以上は続いたと思います。で、口コミによると、大鹿にトゲがあるそうですが、あまりに露骨な場合は返金してくれるそうですが、掲示板を見る限り、これは珍しいそうです。

 

儲けるのがそんなに難しいなら、お金を引き出すのはまったく不可能になるのでは......。

それとも実験ですか？

考えているのは、どの程度の手数料を許容範囲と見るか？どのくらいの頻度で出金する予定ですか？手やMOで取引しますか？

 

こういうユーモアのあるプログラマーは大好きだ ))

サイト

おそらくユダヤ人の給料が低かったんだろう ))

