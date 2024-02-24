トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2908 1...290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2023.01.22 20:40 #29071 Avitoには、プリペイド・バーチャルデビットカードを販売する仲介業者がたくさんいます。彼らはそのサービスに20パーセントを上乗せする。私は彼らにルーブルを渡し（カードに送金）、彼らは私にカード番号と$を渡します。 もしかしたら、あなたにもそのような仲介業者がいるかもしれない。 ヨーロッパにいる友人が口座の残高を増やしてくれるかもしれない。おそらく、そのようなカードでDCを補充することが可能でしょう。少額でテストして、うまくいったら必要な額を引き出せばいい。 また、そのようなカードからトップアップした場合、引き出しがどこになるかを確認する必要がある。 Aleksei Kuznetsov 2023.01.22 21:06 #29072 Vladimir Perervenko #:A-riの口座はロシアにあるのか、それともロシア国外にあるのか？ ロシアでは2-3年前にRospotrebnadzorと裁判所を通じて禁止された。彼らが何をしたかは覚えていないが、いくつかの規制を満たしていなかった。それ以前は、地方にもオフィスがあり、公式に機能していた。 彼らは定期的にRFの新しいサイトを作成し、ロスポトレブナゾールによって定期的に停止されていた。今、彼らはそのようなメッセージの手紙を受け取らなくなったようだが、何かが変わったのかもしれない。 誰が知っている、このDCは問題なく稼いだお金を支払うのですか？私は実際の取引についても考えている。 Dmytro Nazarchuk 2023.01.22 21:19 #29073 mytarmailS #:ペイパルも暗号も...何もかも、何もかも、何もかも。これはプライベートバンクのオフィスからです。 ペイパルは使える。私は1週間前、外国為替ではないが、封鎖の外で支払いを行った。 mytarmailS 2023.01.22 21:31 #29074 Dmytryi Nazarchuk #: 。 私は1週間前に紐の支払いを行ったが、FXは行っていない。 ペイパルでは、まずお金を入れなければならない。 Aleksei Kuznetsov 2023.01.22 21:33 #29075 mytarmailS #:ペイパルで働くには、まずお金を入れなければならない。 このビジネスには中間業者もいる。 Dmytro Nazarchuk 2023.01.22 21:37 #29076 mytarmailS #:paypalで動作させるには、まずお金を入れる必要があります、そして、それは動作しません。????ウクルのカードをリンクして、そこから支払います。 mytarmailS 2023.01.23 11:21 #29077 Dmytryi Nazarchuk #: 。 私は1週間前に紐の支払いを行ったが、FXは行っていない。 ー "個人対個人 "であればー "個人対法人 "であればー PayPalが 使える普通の ブローカー センターを見つけたので、 ブローカーセンターに登録して確認した ところ、 PayPalの ボタンが消えていたので、スーパーポートに問い合わせたところ、 PayPalでの 支払いは ウクライナからはサポートされて いないとのことだった。 ーあるDCでは ウクライナは ウズベキスタン、 ウガンダは ウクライナはー） Valeriy Yastremskiy 2023.01.23 11:31 #29078 elibrarius #:ロシアでは2～3年前にロスポトレブナゾールや裁判所を通じて禁止された。いくつかの規制を満たしていなかったが、何をしたのかは覚えていない。それ以前は、地方にも支社を持つ正式な運営会社があった。 彼らは定期的にRFの新しいサイトを作成し、ロスポトレブナゾールによって定期的に停止されていた。今は、そのようなメッセージの手紙を受け取ることはなくなったと思う。誰が知っている、このDCは問題なく稼いだお金を支払うのですか？私は実際の取引についても考えている。 このサイトは生きているようだが、半年前は毎週のように移転していた。4分の1以上は続いたと思います。で、口コミによると、大鹿にトゲがあるそうですが、あまりに露骨な場合は返金してくれるそうですが、掲示板を見る限り、これは珍しいそうです。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.23 17:15 #29079 儲けるのがそんなに難しいなら、お金を引き出すのはまったく不可能になるのでは......。 それとも実験ですか？ 考えているのは、どの程度の手数料を許容範囲と見るか？どのくらいの頻度で出金する予定ですか？手やMOで取引しますか？ mytarmailS 2023.01.24 12:52 #29080 こういうユーモアのあるプログラマーは大好きだ )) サイト おそらくユダヤ人の給料が低かったんだろう )) 1...290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
