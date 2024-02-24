トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2914

新しいコメント
 
Roman #:


前回のようにバランスを崩さないように。

))

Aleksey Vyazmikin#:

デモでも100万は欲しかった...。

私も今ビビって、わざとストップなしでエントリーした。）


PS.自分の手でトレードするのはもう疲れたよ・・・。

 
mytarmailS #:

))

私も今ビビって、意図的にストップなしで入ったので、ブレイクアウトか新高値のどちらか ))


PS.手仕舞いはもう飽きた・・・。

休養が必要だ。手動取引には戻りたくない。特に損切りできないときは、とてもストレスがたまる。

 
Aleksey Vyazmikin #:

休まなければならない。手動取引に戻るのは非常に気が進まない。

市場が存在し、それがどのように機能しているかを理解しているのであれば、手作業での取引はアルゴよりもはるかにリスクが少なく、収益性も高いのだが......。

しかし、心理が邪魔をする。

 
mytarmailS #:

市場が存在し、それがどのように機能しているかを理解しているのであれば、手を使った取引のほうがアルゴよりもはるかにリスクが低く、利益も大きい......。

しかし、心理が邪魔をする。

しかし、心理が邪魔をする。

 
Uladzimir Izerski #:

ったな。

そうだね。、、、、、、、、、、、アル・マリアは、、（（（（（（（（ は山形秋季練習試合は ョソの ョソ屈折率が（ ョソの（（ ョソ屈折(アッチッチ ョ

 
mytarmailS #:

そうだね。私の側からはそう見える。

悪気はないんだ。少しは冗談かもしれないけど、本気もある。

もし "if "があって "that "があれば、笑っていられると思う。

 

取引を始めてから明日でちょうど1ヶ月になる。

低リスクでの取引に飽きてしまった。10回連続でストップを取り、さらに取引するのは非常に難しい。特に何が起こるかわかっているときは、低リスクでの取引を待つしかないが、そうでない場合もあり、打ちのめされることもあるので、最後にはリスク（ストップ）が増えてしまった。


アカウントの最大ドローダウンは27.7％であった。

月の最終的な利益 - 177.7％。

悪くない


先物口座で3日間の取引で+15％。


Roman #:

前回のように、残高がこの水準を割らないようにしよう。

私はそうしなかった )))

 
mytarmailS #:

トレードを始めてから明日でちょうど1ヶ月になる。

ストップを10回連続で取り、さらにトレードを続けるのは非常に難しいことで、特に何が起こるか分かっていても、リスクの低い取引を待つしかなく、それがないかもしれないし、ノックアウトされるかもしれないので、最後にはリスク（ストップ）が増えてしまう。


口座の最大ドローダウンは27.7％だった。

月の合計利益 - 177.7 %。

かなり良い


先物口座で3日間の取引で+15%。

聞かなかったら変人だ。手口はあるのか、それともいたずらな手だけなのか？

 
Uladzimir Izerski #:

悪気はない。少しは冗談かもしれないが、本気もある。

もし "if "があって、それから "that "があれば、笑っていられると思う。

私は何も理解していない

Uladzimir Izerski#:

MOは存在するのか、それともいたずらな手だけなのか？

MO - 0.0

 
mytarmailS #:

ったな。

ったな。

1...290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921...3399
新しいコメント