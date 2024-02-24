トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2914 1...290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.01.27 19:40 #29131 Roman #: 前回のようにバランスを崩さないように。 )) Aleksey Vyazmikin#: デモでも100万は欲しかった...。 私も今ビビって、わざとストップなしでエントリーした。） PS.自分の手でトレードするのはもう疲れたよ・・・。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.27 19:58 #29132 mytarmailS #:))私も今ビビって、意図的にストップなしで入ったので、ブレイクアウトか新高値のどちらか ))PS.手仕舞いはもう飽きた・・・。 休養が必要だ。手動取引には戻りたくない。特に損切りできないときは、とてもストレスがたまる。 mytarmailS 2023.01.27 20:24 #29133 Aleksey Vyazmikin #:休まなければならない。手動取引に戻るのは非常に気が進まない。 市場が存在し、それがどのように機能しているかを理解しているのであれば、手作業での取引はアルゴよりもはるかにリスクが少なく、収益性も高いのだが......。 しかし、心理が邪魔をする。 Uladzimir Izerski 2023.02.03 17:55 #29134 mytarmailS #:市場が存在し、それがどのように機能しているかを理解しているのであれば、手を使った取引のほうがアルゴよりもはるかにリスクが低く、利益も大きい......。しかし、心理が邪魔をする。 しかし、心理が邪魔をする。 mytarmailS 2023.02.03 18:08 #29135 Uladzimir Izerski #:ったな。 そうだね。、、、、、、、、、、、アル・マリアは、、（（（（（（（（ は山形秋季練習試合は ョソの ョソ屈折率が（ ョソの（（ ョソ屈折(アッチッチ ョ Uladzimir Izerski 2023.02.03 18:17 #29136 mytarmailS #:そうだね。私の側からはそう見える。 悪気はないんだ。少しは冗談かもしれないけど、本気もある。 もし "if "があって "that "があれば、笑っていられると思う。 mytarmailS 2023.02.03 18:18 #29137 取引を始めてから明日でちょうど1ヶ月になる。 低リスクでの取引に飽きてしまった。10回連続でストップを取り、さらに取引するのは非常に難しい。特に何が起こるかわかっているときは、低リスクでの取引を待つしかないが、そうでない場合もあり、打ちのめされることもあるので、最後にはリスク（ストップ）が増えてしまった。 アカウントの最大ドローダウンは27.7％であった。 月の最終的な利益 - 177.7％。 悪くない 先物口座で3日間の取引で+15％。 Roman #:前回のように、残高がこの水準を割らないようにしよう。 私はそうしなかった ))) Uladzimir Izerski 2023.02.03 18:23 #29138 mytarmailS #:トレードを始めてから明日でちょうど1ヶ月になる。ストップを10回連続で取り、さらにトレードを続けるのは非常に難しいことで、特に何が起こるか分かっていても、リスクの低い取引を待つしかなく、それがないかもしれないし、ノックアウトされるかもしれないので、最後にはリスク（ストップ）が増えてしまう。口座の最大ドローダウンは27.7％だった。月の合計利益 - 177.7 %。かなり良い先物口座で3日間の取引で+15%。 聞かなかったら変人だ。手口はあるのか、それともいたずらな手だけなのか？ mytarmailS 2023.02.03 18:23 #29139 Uladzimir Izerski #:悪気はない。少しは冗談かもしれないが、本気もある。もし "if "があって、それから "that "があれば、笑っていられると思う。 私は何も理解していない Uladzimir Izerski#: MOは存在するのか、それともいたずらな手だけなのか？ MO - 0.0 Uladzimir Izerski 2023.02.03 18:26 #29140 mytarmailS #:ったな。 ったな。 1...290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
前回のようにバランスを崩さないように。
))
デモでも100万は欲しかった...。
私も今ビビって、わざとストップなしでエントリーした。）
PS.自分の手でトレードするのはもう疲れたよ・・・。
))
休養が必要だ。手動取引には戻りたくない。特に損切りできないときは、とてもストレスがたまる。
休まなければならない。手動取引に戻るのは非常に気が進まない。
市場が存在し、それがどのように機能しているかを理解しているのであれば、手作業での取引はアルゴよりもはるかにリスクが少なく、収益性も高いのだが......。
しかし、心理が邪魔をする。
ったな。
そうだね。私の側からはそう見える。
悪気はないんだ。少しは冗談かもしれないけど、本気もある。
もし "if "があって "that "があれば、笑っていられると思う。
取引を始めてから明日でちょうど1ヶ月になる。
低リスクでの取引に飽きてしまった。10回連続でストップを取り、さらに取引するのは非常に難しい。特に何が起こるかわかっているときは、低リスクでの取引を待つしかないが、そうでない場合もあり、打ちのめされることもあるので、最後にはリスク（ストップ）が増えてしまった。
アカウントの最大ドローダウンは27.7％であった。
月の最終的な利益 - 177.7％。
悪くない
先物口座で3日間の取引で+15％。
前回のように、残高がこの水準を割らないようにしよう。
私はそうしなかった )))
聞かなかったら変人だ。手口はあるのか、それともいたずらな手だけなのか？
私は何も理解していない
MOは存在するのか、それともいたずらな手だけなのか？
MO - 0.0
