このようなアプローチは、原理的に形式化できないという思いがある。たとえダウ理論の枠内に限定されるとしても、である。
アレクセイは、すべては形式化可能だと言っている。
コンピュータに猫と犬の区別を教えることは、一見すると形式化不可能なタスクだが、しかし......。
マーケットを理解する」ことについて話しているのであれば、このフォーラムにいる最初の人たちは皆、そのような理解者を持っていることになる。
まあ、そうなんだけど、プロップ・ファームの過酷な条件下で、すべての人の理解がお金に変わるとは限らないんだ......。しかし、このビデオはそういう話ではない。
何か気づかなければならないことがあるのか、それともまだその時ではないのか...。
それに、すべてを既製品で提供するのは申し訳ない。例えば、ボジェノフのコースは1500ドルもする。
例えば、このビデオのようにヒントを与えることはできますが、あなたはそれを見ることもできないのに、すでに多くの結論を出しています。
だから、新しいことを学びたいという願望について結論を出して...。
だから、あなたは市場の理解を持っている、あなたは真理を実現しましたか？
統計のないビデオを見ることに興味はない。マーケットを理解すれば、自分の手でプラスで取引できる。
おそらく、部分的に形式化することは可能でしょうが、ヒステリシスは確実に形式化できません)))。
長い間、何年も前から理解していたよ。
でも最近になって、この理解を実現するための適切なツールを見つけたんだ。
真ん中からつけたら、マークが変に見えた。その後、右側が見えない最初から装着したが、おそらく同じように使っただろう。
ゆっくり、はっきりと話すのが好きで、最も適したものを開発するために聞いていた。外国人のように見える（笑)。
リアルタイムのCMEボリュームはどこで入手できますか？
多分、これはあなたのために働くでしょう。
ティックでの更新が必要です。