Aleksey Nikolayev #:

このようなアプローチは、原理的に形式化できないという思いがある。たとえダウ理論の枠内に限定されるとしても、である。

アレクセイは、すべては形式化可能だと言っている。

コンピュータに猫と犬の区別を教えることは、一見すると形式化不可能なタスクだが、しかし......。

アレクシー・ニコライエフ

マーケットを理解する」ことについて話しているのであれば、このフォーラムにいる最初の人たちは皆、そのような理解者を持っていることになる。

まあ、そうなんだけど、プロップ・ファームの過酷な条件下で、すべての人の理解がお金に変わるとは限らないんだ......。しかし、このビデオはそういう話ではない。

 
mytarmailS #:

いや...

何か気づかなければならないことがあるのか、それともまだその時ではないのか...。

それに、すべてを既製品で提供するのは申し訳ない。例えば、ボジェノフのコースは1500ドルもする。


例えば、このビデオのようにヒントを与えることはできますが、あなたはそれを見ることもできないのに、すでに多くの結論を出しています。

だから、新しいことを学びたいという願望について結論を出して...。

だから、あなたは市場の理解を持っている、あなたは真理を実現しましたか？

統計のないビデオを見ることに興味はない。マーケットを理解すれば、自分の手でプラスで取引できる。

 
Aleksey Nikolayev #:

そして、「市場の理解」というなら、そのような理解者の最初の一人は皆、このフォーラムにいることになる。

おそらく、部分的に形式化することは可能でしょうが、ヒステリシスは確実に形式化できません)))。

 
Aleksey Vyazmikin #:

では、市場に対する理解を深め、真実に気づいたのだろうか？

長い間、何年も前から理解していたよ。

でも最近になって、この理解を実現するための適切なツールを見つけたんだ。

 

真ん中からつけたら、マークが変に見えた。その後、右側が見えない最初から装着したが、おそらく同じように使っただろう。

ゆっくり、はっきりと話すのが好きで、最も適したものを開発するために聞いていた。外国人のように見える（笑)。

 
リアルタイムのCME出来高はどこで入手できますか？
 
CMEボリュームをリアルタイムで入手できるサイトは？

か？

 
リアルタイムのCMEボリュームはどこで入手できますか？

多分、これはあなたのために働くだろうか？


 
Vladimir M. #:

多分、これはあなたのために働くでしょう。

1分ごとに更新されるんだ。
 
ティックでの更新が必要です。
あなた自身がCMEから出来高が5秒に1回くらい更新されるビデオを見せましたね。同じようにどこかのターミナルで取引したのでは？それともポチコボ？
