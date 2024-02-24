トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1452 1...144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459...3399 新しいコメント 削除済み 2019.04.22 14:16 #14511 イゴール・マカヌ6-7年前に読んだものの再版だと思うが、ボラティリティ・トレードについて書かれている。何度か、通常の注文でオプション取引をシミュレートする方法はないかと思ったが、何も見つからなかった。これは私が知る限り、比較的新しいものです。原理的には新しいアプローチではないのですが。Pythonの例は、この方法が提案された頃のものです。そこで会議をしている人たち Igor Makanu 2019.04.22 14:19 #14512 マキシム・ドミトリエフスキー荒い揮発性は、私が知る限りでは比較的新しいものです。Pythonの例は、ちょうどこの方式が提案された頃です。そこで会議をしている人たちがいます。いや、大まかなボラティリティはググって2014年の記事ですが、気にしないでください--金融デリバティブを介した取引の話でしょう？ 削除済み 2019.04.22 14:21 #14513 イゴール・マカヌいや、大まかなボラティリティはググって2014年の記事ですが、気にしないでください～、デリバティブを介した取引の話ですよね？個人的なメッセージであげたものを見ていると、なんだか拡散している部分があるんですよね。これを使って何ができるかを考えているのですが、まだ具体的なものは出てきていません。オプションはボラティリティ・トレーディングだが、スポットはストラトを使ってもいいんだ。 平均回帰とボラティリティ・ブレークアウトという2つの戦略があります。そのうちの一つをどう応用するかを考える必要があると思います。 PS はい、アーカイブの記事は2014年に公開されたものです govich 2019.04.22 15:09 #14514 マキシム・ドミトリエフスキー小説の読みすぎではありませんか？わら アレクセイ・ヴャジミキン 2番目の戦略は0.65で、ファンタジーではなく、1つのユニットが出現したときにのみ決定されるが、23%のケースでユニットを識別することができ、この23%のうち65%で正しく識別されたことになる。なお、ポジションを持つ 際のリスクは1～1.3程度ですが、その一部はトロールでカバーされるため、バランスは十分に波打ちます（合理的なストップのため、資本やバランスに違いはありません）。 つまり、ASRに直接影響する過去を混ぜることなく、純粋に将来の値動きを予測する品質が65％というのは素晴らしいということです。 貿易の古い兄弟は、ブランチの荒野でどこかにSBでテストすることを提案し、SBの代わりに価格を取り、SBははるかに50％以上を予測することはできませんので、明らかに55％以上の場合、明らかにどこかクソになるものを見て、精度と他のすべて、しかしZZでその価格はSB同様に "クール "は、その意味は何ですか予測した？SBがトレードできるようになったこと？ Igor Makanu 2019.04.22 15:42 #14515 マキシム・ドミトリエフスキーメールでお伝えしたのは、拡散部分のようなものです。それで何ができるかを考えているのですが、まだ具体的なことは思いつきません。必ずしも、オプションはボラティリティ・トレーディングですが、そのストラテジーをスポットに適用することができます。 平均回帰とボラティリティ・ブレークアウトという2つの戦略があります。そのうちの1つをどう使うかを考える必要があると思います。 PS はい、アーカイブの記事は2014年に公開されたものですQ-learningに引き込まれ、読むべきものがたくさんあります。 バライティ・トレーディングをスポットにどのように適用すればいいのかわからない、私が提供できるのはシンプルなグリッドだけだ)) 削除済み 2019.04.22 15:48 #14516 イゴール・マカヌリンク先が読めない、q-learningに引き込まれる、たくさん読まないと。 バリュエーション・トレーディングをスポットにどのように適用すればいいのかわからない、私が提供できるのは簡単なグリッドだけだ )))オン・キュンニンガリズム サットン、バート私が持っているのは旧版のロシア語版で、新版は英語版のみで、googleで検索することができます。pythonで例題がある新しいものです。 Igor Makanu 2019.04.22 17:37 #14517 マキシム・ドミトリエフスキーサットン、バルトによるクンニリンガルについて。旧版はロシア語、新版はgoogleで英語版のみ。新しいものは、pythonでの例題があります。はいダウンロード、たくさん読みました。 SZY: CNTKのネットワークで例を掘ってみましたが、C#でLSTMを作るのは難しくないようです。ただ、一つ問題があって、Microsoftの怠慢で、CNTK公式ページでも、PythonからAPIを勉強するように言われて、マニュアルはこちら、そこも使ってくださいと言われています。 https://bhrnjica.net/2017/12/07/cntk-106-tutorial-time-series-prediction-with-lstm-using-c/ CNTK 106 Tutorial – Time Series prediction with LSTM using C# 2017.12.07Bahrudin Hrnjicabhrnjica.net In this post will show how to implement CNTK 106 Tutorial in C#. This tutorial lecture is written in Python and there is no related example in C#. For this reason I decided to translate this very good tutorial into C#. The tutorial can be found at: CNTK 106: Part A – Time series prediction with LSTM (Basics) and uses sin wave function in order... 削除済み 2019.04.22 18:13 #14518 イゴール・マカヌはい、ダウンロードしました、たくさん読みました、このクニもチェックする必要があります )))) ZS: ネットワークの中にCNTKの例がありますが、C#でLSTMを作るのは難しくないようです。一つ問題があって、Microsoftは怠慢になりました。CNTKのホームページでも、PythonからAPIの勉強に行かせて、ここにマニュアルがあるから、そこも使えと言います。 https://bhrnjica.net/2017/12/07/cntk-106-tutorial-time-series-prediction-with-lstm-using-c/品切れが多くて誰が使うのかわからない。 Andrey Dik 2019.04.22 20:30 #14519 イワン・ブトコを2層にして、各層のニューロン数を1個に減らしてみてください。 白い縦線の前 - サンプル、後 - OOS ニューロンの数が多ければ多いほど、適合する確率が高くなる（自由度が高くなる）ので、ニューロンが少なくともある程度賢明な結果を出せる限り、ニューロンの数を減らしてみてください。 つまり、入力の情報が明確で、メッシュが荒いほど良いということです。 mytarmailS 2019.04.22 21:36 #14520 ウラジミール・ペレヴェンコウラジミールさん、こんにちは 私が送ったスクリプトはどうですか、実験してみましたか？ もしかして、アイデアと回帰の方法が開発されたのでは？ 1...144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
6-7年前に読んだものの再版だと思うが、ボラティリティ・トレードについて書かれている。何度か、通常の注文でオプション取引をシミュレートする方法はないかと思ったが、何も見つからなかった。
これは私が知る限り、比較的新しいものです。原理的には新しいアプローチではないのですが。Pythonの例は、この方法が提案された頃のものです。そこで会議をしている人たち
いや、大まかなボラティリティはググって2014年の記事ですが、気にしないでください--金融デリバティブを介した取引の話でしょう？
オプションはボラティリティ・トレーディングだが、スポットはストラトを使ってもいいんだ。
平均回帰とボラティリティ・ブレークアウトという2つの戦略があります。そのうちの一つをどう応用するかを考える必要があると思います。
小説の読みすぎではありませんか？
アレクセイ・ヴャジミキン
2番目の戦略は0.65で、ファンタジーではなく、1つのユニットが出現したときにのみ決定されるが、23%のケースでユニットを識別することができ、この23%のうち65%で正しく識別されたことになる。なお、ポジションを持つ 際のリスクは1～1.3程度ですが、その一部はトロールでカバーされるため、バランスは十分に波打ちます（合理的なストップのため、資本やバランスに違いはありません）。
つまり、ASRに直接影響する過去を混ぜることなく、純粋に将来の値動きを予測する品質が65％というのは素晴らしいということです。貿易の古い兄弟は、ブランチの荒野でどこかにSBでテストすることを提案し、SBの代わりに価格を取り、SBははるかに50％以上を予測することはできませんので、明らかに55％以上の場合、明らかにどこかクソになるものを見て、精度と他のすべて、しかしZZでその価格はSB同様に "クール "は、その意味は何ですか予測した？SBがトレードできるようになったこと？
必ずしも、オプションはボラティリティ・トレーディングですが、そのストラテジーをスポットに適用することができます。
平均回帰とボラティリティ・ブレークアウトという2つの戦略があります。そのうちの1つをどう使うかを考える必要があると思います。
Q-learningに引き込まれ、読むべきものがたくさんあります。
バライティ・トレーディングをスポットにどのように適用すればいいのかわからない、私が提供できるのはシンプルなグリッドだけだ))
リンク先が読めない、q-learningに引き込まれる、たくさん読まないと。
オン・キュンニンガリズム サットン、バート私が持っているのは旧版のロシア語版で、新版は英語版のみで、googleで検索することができます。pythonで例題がある新しいものです。
はいダウンロード、たくさん読みました。
SZY: CNTKのネットワークで例を掘ってみましたが、C#でLSTMを作るのは難しくないようです。ただ、一つ問題があって、Microsoftの怠慢で、CNTK公式ページでも、PythonからAPIを勉強するように言われて、マニュアルはこちら、そこも使ってくださいと言われています。
ZS: ネットワークの中にCNTKの例がありますが、C#でLSTMを作るのは難しくないようです。一つ問題があって、Microsoftは怠慢になりました。CNTKのホームページでも、PythonからAPIの勉強に行かせて、ここにマニュアルがあるから、そこも使えと言います。
品切れが多くて誰が使うのかわからない。
を2層にして、各層のニューロン数を1個に減らしてみてください。
白い縦線の前 - サンプル、後 - OOS
ニューロンの数が多ければ多いほど、適合する確率が高くなる（自由度が高くなる）ので、ニューロンが少なくともある程度賢明な結果を出せる限り、ニューロンの数を減らしてみてください。
つまり、入力の情報が明確で、メッシュが荒いほど良いということです。
ウラジミールさん、こんにちは
私が送ったスクリプトはどうですか、実験してみましたか？ もしかして、アイデアと回帰の方法が開発されたのでは？