トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2913

vladavd 2023.01.27 16:28 #29121
mytarmailS #:あなたが書いていることはすべて、論理的な推論というよりも空想に近い。

というのも、M1ではATRと出来高の値が数十倍、D1ではせいぜい数十倍、もっと頻繁には数十パーセント単位で変化することがはっきりと目に見えるからだ。これは、外見上は同じようなプロセスの間にある大きな違いである。

mytarmailS 2023.01.27 16:32 #29122
vladavd #:M1ではATRと出来高の値が何十倍も変化し、D1では多い時で数十％しか変化しないことがよくわかるからだ。これは、外見上は同じようなプロセスの間にある大きな違いである。

Valeriy Yastremskiy 2023.01.27 18:13 #29123
mytarmailS #:
傾きとは何か。なぜ3本の矢なのか。
もし1つのオーダーで3つのポジションがあれば、それは読むためのサーベルであり、もしオーダーの論理で、拷問するための論理である。）

mytarmailS 2023.01.27 18:16 #29124
Valeriy Yastremskiy #:傾きとは何か。なぜ矢が3本なのか。

矢印が3つあるのは、私がそこで3回ショートしたからだ。

ティルトでググってみて。

Valeriy Yastremskiy 2023.01.27 18:25 #29125
mytarmailS #:3回ショートしたので、3本の矢。ティルトでググってみて。

論理に欠陥がある。同じレベルで起こるはずがない。

Aleksey Vyazmikin 2023.01.27 18:31 #29126
mytarmailS #:
誰がティルトと戦い、大きな損失が続いた後、どのようにTSを信頼するのでしょうか？

これらの取引はルール違反でシステマティックなものではないのでしょうか、それとも単にTSが損失を出しているだけなのでしょうか？損失は常に起こるもので、それは普通のことです。TSとその再チェック/改善を使用するためのストップポイントを自分で書いてください。

一日/一週間の損失を限定し、次の期間まで予定した損失に達した場合は取引しないでください。

多幸感や憂鬱感は休むべき理由です。自分の思考を分析したり、身近な人の助けを借りたりすれば、たいていは理解できます。また、音楽が好きな人なら、その時の音楽のチョイスでもわかる。

お金を失うこと - 時間はいつでもあるのだから、焦ってはいけない。

mytarmailS 2023.01.27 18:53 #29127
Valeriy Yastremskiy #:ロジックがいい加減だ。

Aleksey Vyazmikin#:

システマティックなアプローチを失ってしまったようだ。

とにかく、今日がなければ、統計は次のとおりです：1ヶ月間、私は口座の最大ドローダウン12,5％で70％を作りました。

今日で、すべてが悲しいです

今日のない取引の月の株式

取引は、明確な+-シングルリスクストップ、1ロットで行われた、オーバーシッティング、平均化、および他のごまかしなしで、それは自分のためであるため、すべてが正直です。

Roman 2023.01.27 19:05 #29128
mytarmailS #:
前回のようにバランスを崩さないように。

Aleksey Vyazmikin 2023.01.27 19:06 #29129
mytarmailS #:ああ、僕は自分のシステムを失ったんだと思う。

では、週末に「システム」に従ってトレードしていたらどうなっていたか、履歴で確認してみよう。

手動取引では、主なことは、市場についてではなく、感情を和らげることである。

Aleksey Vyazmikin 2023.01.27 19:10 #29130
デモでも100万は欲しかった......。
あなたが書いていることはすべて、論理的な推論というよりも空想に近い。
というのも、M1ではATRと出来高の値が数十倍、D1ではせいぜい数十倍、もっと頻繁には数十パーセント単位で変化することがはっきりと目に見えるからだ。これは、外見上は同じようなプロセスの間にある大きな違いである。
M1ではATRと出来高の値が何十倍も変化し、D1では多い時で数十％しか変化しないことがよくわかるからだ。これは、外見上は同じようなプロセスの間にある大きな違いである。
傾きとは何か。なぜ3本の矢なのか。もし1つのオーダーで3つのポジションがあれば、それは読むためのサーベルであり、もしオーダーの論理で、拷問するための論理である。）
矢印が3つあるのは、私がそこで3回ショートしたからだ。
ティルトでググってみて。
論理に欠陥がある。同じレベルで起こるはずがない。
誰がティルトと戦い、大きな損失が続いた後、どのようにTSを信頼するのでしょうか？
これらの取引はルール違反でシステマティックなものではないのでしょうか、それとも単にTSが損失を出しているだけなのでしょうか？損失は常に起こるもので、それは普通のことです。TSとその再チェック/改善を使用するためのストップポイントを自分で書いてください。
一日/一週間の損失を限定し、次の期間まで予定した損失に達した場合は取引しないでください。
多幸感や憂鬱感は休むべき理由です。自分の思考を分析したり、身近な人の助けを借りたりすれば、たいていは理解できます。また、音楽が好きな人なら、その時の音楽のチョイスでもわかる。
お金を失うこと - 時間はいつでもあるのだから、焦ってはいけない。
システマティックなアプローチを失ってしまったようだ。
とにかく、今日がなければ、統計は次のとおりです：1ヶ月間、私は口座の最大ドローダウン12,5％で70％を作りました。
今日で、すべてが悲しいです
今日のない取引の月の株式
取引は、明確な+-シングルリスクストップ、1ロットで行われた、オーバーシッティング、平均化、および他のごまかしなしで、それは自分のためであるため、すべてが正直です。
前回のようにバランスを崩さないように。
ああ、僕は自分のシステムを失ったんだと思う。
では、週末に「システム」に従ってトレードしていたらどうなっていたか、履歴で確認してみよう。
手動取引では、主なことは、市場についてではなく、感情を和らげることである。
デモでも100万は欲しかった......。