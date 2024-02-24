トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2913

mytarmailS #:

あなたが書いていることはすべて、論理的な推論というよりも空想に近い。

というのも、M1ではATRと出来高の値が数十倍、D1ではせいぜい数十倍、もっと頻繁には数十パーセント単位で変化することがはっきりと目に見えるからだ。これは、外見上は同じようなプロセスの間にある大きな違いである。

 
vladavd #:

あなたはまだ旅を始めたばかりなのですね。

 
mytarmailS #:


傾きとは何か。なぜ3本の矢なのか。

もし1つのオーダーで3つのポジションがあれば、それは読むためのサーベルであり、もしオーダーの論理で、拷問するための論理である。）
 
Valeriy Yastremskiy #:

ティルトでググってみて。

 
mytarmailS #:

論理に欠陥がある。同じレベルで起こるはずがない。

 
mytarmailS #:
誰がティルトと戦い、大きな損失が続いた後、どのようにTSを信頼するのでしょうか？

これらの取引はルール違反でシステマティックなものではないのでしょうか、それとも単にTSが損失を出しているだけなのでしょうか？損失は常に起こるもので、それは普通のことです。TSとその再チェック/改善を使用するためのストップポイントを自分で書いてください。

一日/一週間の損失を限定し、次の期間まで予定した損失に達した場合は取引しないでください。

多幸感や憂鬱感は休むべき理由です。自分の思考を分析したり、身近な人の助けを借りたりすれば、たいていは理解できます。また、音楽が好きな人なら、その時の音楽のチョイスでもわかる。

お金を失うこと - 時間はいつでもあるのだから、焦ってはいけない。

 
Valeriy Yastremskiy #:

ロジックがいい加減だ。

傾いていると思う

Aleksey Vyazmikin#:

これらの取引はシステムトレードではなく、ルール違反なのでしょうか、それともTSが損失を出しているだけなのでしょうか？損失は常に発生します - それは正常です - TSとその再検査/改善を使用するための停止ポイントを自分で書いてください。

システマティックなアプローチを失ってしまったようだ。

とにかく、今日がなければ、統計は次のとおりです：1ヶ月間、私は口座の最大ドローダウン12,5％で70％を作りました。


今日で、すべてが悲しいです

今日のない取引の月の株式


取引は、明確な+-シングルリスクストップ、1ロットで行われた、オーバーシッティング、平均化、および他のごまかしなしで、それは自分のためであるため、すべてが正直です。

 
mytarmailS #:



前回のようにバランスを崩さないように。

追伸：しかし、ここではすでにオフトピックになっているようだ。このスレッドはこの話題ではない。

 
mytarmailS #:


ああ、僕は自分のシステムを失ったんだと思う。

では、週末に「システム」に従ってトレードしていたらどうなっていたか、履歴で確認してみよう。

手動取引では、主なことは、市場についてではなく、感情を和らげることである。

 

デモでも100万は欲しかった......。


