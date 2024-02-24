トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2906 1...289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.01.20 15:35 #29051 elibrarius #: CMEで出来高が5秒に1回くらい更新される動画をご自身で紹介されていましたね。同じようにどこかのターミナルで取引したのでは？それともポチコボ？ R-kuにリアルタイムでデータを取り込みたいのですが・・・。 ストリーミング・データが必要なんだ。通常の端末（日付がわかる）からか、ウェブサイトからか...。 しかし、スキップや遅延のない、ストレートな日付が必要だ。 mytarmailS 2023.01.20 15:45 #29052 EURはうまく上昇する可能性があり、マーケットメーカーはロング（赤い四角形）を持っている。 しかしその前に、私を含め、皆がまた鼻水を垂らすことになるだろう))) mytarmailS 2023.01.20 16:34 #29053 天気予報はどう？:) MrBrooklin 2023.01.20 16:38 #29054 mytarmailS #: ー天気予報はみたいな。:) 私たちは白い羨望でしか羨むことができない。 敬意を表して、ウラジーミル。 Aleksei Kuznetsov 2023.01.20 16:40 #29055 mytarmailS #:R-kuにリアルタイムの日付をフェンスしたいのですが...。ストリーミング・データが必要なのですが、通常のターミナル（日付が表示される）からか、例えばウェブサイトからか...。しかし、スキップや遅延のないストレートな日付が必要です。 そうすると、https://clusterdelta.com/- 10秒に1回程度のボリュームを与え、数秒の遅延もある（これも5-10程度）。 それが適合しない場合 - その後、彼と同じことをする必要がありますが、個人的に自分のために（最小限の遅延で）。 ClusterDelta indicators for Metatrader 4/5 2021.01.10AVTORclusterdelta.com The Cryptomarket is available in Clusterdelta indicators for MT4/5 mytarmailS 2023.01.20 16:51 #29056 elibrarius #:それから、https://clusterdelta.com/- 約10秒に一度、数秒の遅延（これも約5-10秒）を伴って音量が出る。もしそれが合わないのであれば、彼と同じように、しかし自分自身のために（最小限の遅延で）やるべきだ。 4～6年前、無料だったときに使っていたのだが、今はどうなっているのか見てみたい。 mytarmailS 2023.01.20 16:52 #29057 MrBrooklin #:白人への羨望しかない。失礼ながら、ウラジーミル。 すべてが晴れやかなわけではないが、ありがとう......。 mytarmailS 2023.01.21 10:47 #29058 またまたオフトピ...海外送金が禁止されているウクライナからDCに口座を開設する方法。最近本当に口座を開設した人の意見だけですが...。今、DCのコンサルタントでさえ、うまくいかない方法を勧めるような状況です...。 Dmytro Nazarchuk 2023.01.21 11:03 #29059 mytarmailS #: またまたオフトピ... 海外送金が禁止されているウクライナからDCに口座を開設する方法。 、、、ー最近口座開設された方々のー。 今はDCのコンサルタントでさえ、うまくいかない方法を勧めるような状況ですから...。 ペイパル Dmytro Nazarchuk 2023.01.21 11:06 #29060 mytarmailS #: またまたオフトピック。 カードからの振り込みは、すべてうまくいく。 DCのサイトでカードの詳細を指定すると、お金が引き落とされます。 1...289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
CMEで出来高が5秒に1回くらい更新される動画をご自身で紹介されていましたね。同じようにどこかのターミナルで取引したのでは？それともポチコボ？
R-kuにリアルタイムでデータを取り込みたいのですが・・・。
ストリーミング・データが必要なんだ。通常の端末（日付がわかる）からか、ウェブサイトからか...。
しかし、スキップや遅延のない、ストレートな日付が必要だ。
EURはうまく上昇する可能性があり、マーケットメーカーはロング（赤い四角形）を持っている。
しかしその前に、私を含め、皆がまた鼻水を垂らすことになるだろう)))
ー天気予報はみたいな。:)
私たちは白い羨望でしか羨むことができない。
敬意を表して、ウラジーミル。
そうすると、https://clusterdelta.com/- 10秒に1回程度のボリュームを与え、数秒の遅延もある（これも5-10程度）。
それが適合しない場合 - その後、彼と同じことをする必要がありますが、個人的に自分のために（最小限の遅延で）。
4～6年前、無料だったときに使っていたのだが、今はどうなっているのか見てみたい。
失礼ながら、ウラジーミル。
すべてが晴れやかなわけではないが、ありがとう......。
またまたオフトピ...
ペイパル
またまたオフトピック。
カードからの振り込みは、すべてうまくいく。
DCのサイトでカードの詳細を指定すると、お金が引き落とされます。