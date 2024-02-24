トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2906

elibrarius #:
CMEで出来高が5秒に1回くらい更新される動画をご自身で紹介されていましたね。同じようにどこかのターミナルで取引したのでは？それともポチコボ？

R-kuにリアルタイムでデータを取り込みたいのですが・・・。

ストリーミング・データが必要なんだ。通常の端末（日付がわかる）からか、ウェブサイトからか...。

しかし、スキップや遅延のない、ストレートな日付が必要だ。

 

EURはうまく上昇する可能性があり、マーケットメーカーはロング（赤い四角形）を持っている。

しかしその前に、私を含め、皆がまた鼻水を垂らすことになるだろう)))

 
天気予報はどう？:)
 
mytarmailS #:
ー天気予報はみたいな。:)

私たちは白い羨望でしか羨むことができない。

敬意を表して、ウラジーミル。

 
そうすると、https://clusterdelta.com/- 10秒に1回程度のボリュームを与え、数秒の遅延もある（これも5-10程度）。

それが適合しない場合 - その後、彼と同じことをする必要がありますが、個人的に自分のために（最小限の遅延で）。

elibrarius #:

それから、https://clusterdelta.com/- 約10秒に一度、数秒の遅延（これも約5-10秒）を伴って音量が出る。

もしそれが合わないのであれば、彼と同じように、しかし自分自身のために（最小限の遅延で）やるべきだ。

4～6年前、無料だったときに使っていたのだが、今はどうなっているのか見てみたい。

 
MrBrooklin #:

白人への羨望しかない。

失礼ながら、ウラジーミル。

すべてが晴れやかなわけではないが、ありがとう......。

 
またまたオフトピ...

海外送金が禁止されているウクライナからDCに口座を開設する方法。

最近本当に口座を開設した人の意見だけですが...。

今、DCのコンサルタントでさえ、うまくいかない方法を勧めるような状況です...。

 
ペイパル

 
mytarmailS #:
またまたオフトピック。


カードからの振り込みは、すべてうまくいく。

DCのサイトでカードの詳細を指定すると、お金が引き落とされます。

