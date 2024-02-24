トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2892 1...288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.01.06 18:39 #28911 Valeriy Yastremskiy #:なぜナンセンスなのかというと、介入時にはあるアルゴリズムがうまく機能し、販売時には別のアルゴリズムがうまく機能するからだ）。5分で。 そして多分、両方の状況で同じようにうまく機能するアルゴリズムは存在しない。 なぜなら事後的だからだ。 Aleksey Nikolayev 2023.01.06 18:40 #28912 Aleksey Vyazmikin #:一般的に、不合理には罰則がある。私は、人々が意思決定をするために使用するものは市場で機能すると考える傾向がある。唯一の問題は、市場のビジョンに関して頭の中に特定の抽象概念を持つ人々の集団が、ある瞬間にどれだけの金額を手にするかということである。私は、気象データや宇宙体の動きも加えたいと考えている。 同じアプローチの有効性は、時間、機器、時間枠などによって異なる。だから、ケースバイケースで妥当性をチェックできることが重要なのだ。曖昧な手法ではそのようなチェックはできない。手法の不確実性を利用し、取引完了後に選択される良いオプションの存在によって、自分自身や他人を欺くことは常に可能です。 自分自身や他人を欺く目的がないのであれば、必要なのは明確にアルゴリズム化された手法だけです。あなたはそれらをテストし、それについて情報に基づいた意見を持つことができます。明確な形式化とテストという原則的な可能性ほど、具体的なことは重要ではない。 形式化されていないアプローチは、「市場の法則を学んだ」偽の達人の温床となる。 アレクセイ・ヴャズミキン#: ロシア連邦中央銀行の計算方法を再現してみたほうがいいのでは？ 私の意見では、今はそのような研究に最適な時期ではない）。 いずれにせよ、どの中央銀行も何らかの形でFRBの真似をしている。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 19:00 #28913 mytarmailS #: なぜなら、私はそれがナンセンスだと思うし、あなたにもそれに気づいてほしいからだ まあ、私は確実性を表明しているわけではなく、この方向での研究の可能性について話しているのであって、そこで結果が異なることもあり得るし、おそらくアイデアに関連した枝分かれがあり、それが結果を与えるだけだろう。 mytarmailS#: 知っている人はとっくの昔にやっていて、ナンセンスだと結論づけている。 そして、知らない見物人は、それが何であるかを理解せず、それを聞くことに興味がある。 だから、"した "のではなく、"できなかった"、そうでなければ結果はこうなる。ここでは誰もこの問題にMOを適用しようとしなかった :) mytarmailS#: 以上です。 そしてあなた、普通の言語を学んで1日2～5回の勉強をする代わりに、1年以上も1つの言語と格闘している......。でも、それはあなたのビジネスです。 そう、結果が出るまで1つのアイデアで長く取り組むこともできる。あと5つの言語を知っていればいいのかもしれないけど、アルゴリズムを引き出すとなると、誰も助けてくれない。ヴォーン、C++でもCatBoostの定量化のメソッドを解釈できる人はいないよ。 ところで、個人研究者の問題は、得られた結果の体系的な分析ができないことだ。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 19:01 #28914 Valeriy Yastremskiy #:なぜナンセンスなのかというと、介入時にはあるアルゴリズムがうまく機能し、販売時には別のアルゴリズムがうまく機能するからだ）。5分で。 どちらの状況でも同じように機能するアルゴリズムは存在しないかもしれない。 それが私の推論だ。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 19:17 #28915 Aleksey Nikolayev #:The validity of the same approach may vary depending on the time, instrument, timeframe, etc.ータはータ等によってータによってータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等曖昧な方法は、そのような検証の機会を提供しない。ー手法のー不確実性をーにーにーにー可能である。 、フザケはフザケることは、フザケることはフザケることはフザケる。もちろん、すべてが必要な期間の統計によって裏付けされています。） ー手口はーだけでなくー、フレンドリーなフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリー アレクシー・ニコラエフ#: ー銀行でーでーでー借り手のー、ー手口をーにーにーしかしーにーにーにーしかしーにーしかしーにーにのーアケージィーーーーーーーーーそれをテストし、情報に基づいた意見を持つことができる。ー具体的なーなークがーというーー形式化されていないアプローチはー "市場のー市場のー市場のー "はー "ー "市場のー "市場のー"。 だから、システム・アプローチの方が優れていることには同意するが、ただ、異なるアプローチの寄せ集めを研究するために使われるのであって、それゆえにランダム・ワンダリングの影響があるのだと思う......。 アレクシー・ニコライエフ#: 私の意見では、今はそのような研究に最適な時期ではない)いずれにせよ、すべての中央銀行は何らかの形でFRBを模倣している。 残念だ。私はFRBの計算式を理解していない。 Aleksey Nikolayev 2023.01.06 19:26 #28916 Aleksey Vyazmikin #:それは残念だ。彼らの計算式が理解できないんだ。 まあ、非常に具体的な計算式が書かれた特定の文書について議論したいなら、それを投稿すればいい。皆の興味を引くと思うよ。 spiderman8811 2023.01.06 19:58 #28917 Aleksey Vyazmikin #:おそらくカリキュラムによるのだろうが、81時間でそのような知識を提供する最初の機関が ここだ。 そして、 ロシア連邦中央銀行による有資格投資家（FFMS 1.0）申請者のための試験問題です トピック8.1.テクニカル分析（p.135）。図中の出題例 これは...からのトレーニングプログラムと呼ばれています。そしてこう推測する) Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 20:33 #28918 Aleksey Nikolayev #:まあ、かなり具体的な計算式が書かれた特定の文書について議論したいなら、それを投稿すればいい。みんなに興味を持ってもらえると思う。 まあ、ここに2つの計算式があるとしましょう - 少なくとも私は理解していない、ここで窓は年が進むにつれて増加しますか？ そして、一般的に、それはポイントによって正しく計算する方法を理解する方が良いでしょう。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 20:33 #28919 spiderman8811 #: それは...からの学習プログラムと呼ばれています。それから、こんな推測もある） 正当化できますか？この問題の一般的な理解には、かなり良いように私には思えた。 Aleksey Nikolayev 2023.01.06 21:03 #28920 Aleksey Vyazmikin #:まあ、ここに2つの計算式があるとしよう。少なくとも私には理解できないのだが、ここでは年が進むにつれてウィンドウが大きくなるのだろうか？そして、一般的には、ここで正しいポイントを計算する方法を理解する方が良いでしょう。 文書全体 はい、FNERTの場合、ウィンドウはインクリメントされ、月番号に等しくなります。RNERM は、月ごとに即座にカウントされる。 P記号は積を意味する。 1...288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜナンセンスなのかというと、介入時にはあるアルゴリズムがうまく機能し、販売時には別のアルゴリズムがうまく機能するからだ）。5分で。そして多分、両方の状況で同じようにうまく機能するアルゴリズムは存在しない。
一般的に、不合理には罰則がある。
私は、人々が意思決定をするために使用するものは市場で機能すると考える傾向がある。唯一の問題は、市場のビジョンに関して頭の中に特定の抽象概念を持つ人々の集団が、ある瞬間にどれだけの金額を手にするかということである。私は、気象データや宇宙体の動きも加えたいと考えている。
同じアプローチの有効性は、時間、機器、時間枠などによって異なる。だから、ケースバイケースで妥当性をチェックできることが重要なのだ。曖昧な手法ではそのようなチェックはできない。手法の不確実性を利用し、取引完了後に選択される良いオプションの存在によって、自分自身や他人を欺くことは常に可能です。
自分自身や他人を欺く目的がないのであれば、必要なのは明確にアルゴリズム化された手法だけです。あなたはそれらをテストし、それについて情報に基づいた意見を持つことができます。明確な形式化とテストという原則的な可能性ほど、具体的なことは重要ではない。
形式化されていないアプローチは、「市場の法則を学んだ」偽の達人の温床となる。
ロシア連邦中央銀行の計算方法を再現してみたほうがいいのでは？
私の意見では、今はそのような研究に最適な時期ではない）。
いずれにせよ、どの中央銀行も何らかの形でFRBの真似をしている。
なぜなら、私はそれがナンセンスだと思うし、あなたにもそれに気づいてほしいからだ
まあ、私は確実性を表明しているわけではなく、この方向での研究の可能性について話しているのであって、そこで結果が異なることもあり得るし、おそらくアイデアに関連した枝分かれがあり、それが結果を与えるだけだろう。
だから、"した "のではなく、"できなかった"、そうでなければ結果はこうなる。ここでは誰もこの問題にMOを適用しようとしなかった :)
そう、結果が出るまで1つのアイデアで長く取り組むこともできる。あと5つの言語を知っていればいいのかもしれないけど、アルゴリズムを引き出すとなると、誰も助けてくれない。ヴォーン、C++でもCatBoostの定量化のメソッドを解釈できる人はいないよ。
ところで、個人研究者の問題は、得られた結果の体系的な分析ができないことだ。
なぜナンセンスなのかというと、介入時にはあるアルゴリズムがうまく機能し、販売時には別のアルゴリズムがうまく機能するからだ）。5分で。どちらの状況でも同じように機能するアルゴリズムは存在しないかもしれない。
それが私の推論だ。
The validity of the same approach may vary depending on the time, instrument, timeframe, etc.ータはータ等によってータによってータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等ータ等曖昧な方法は、そのような検証の機会を提供しない。ー手法のー不確実性をーにーにーにー可能である。
、フザケはフザケることは、フザケることはフザケることはフザケる。もちろん、すべてが必要な期間の統計によって裏付けされています。）
ー手口はーだけでなくー、フレンドリーなフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリー
ー銀行でーでーでー借り手のー、ー手口をーにーにーしかしーにーにーにーしかしーにーしかしーにーにのーアケージィーーーーーーーーーそれをテストし、情報に基づいた意見を持つことができる。ー具体的なーなークがーというー
ー形式化されていないアプローチはー "市場のー市場のー市場のー "はー "ー "市場のー "市場のー"。
だから、システム・アプローチの方が優れていることには同意するが、ただ、異なるアプローチの寄せ集めを研究するために使われるのであって、それゆえにランダム・ワンダリングの影響があるのだと思う......。
私の意見では、今はそのような研究に最適な時期ではない)
いずれにせよ、すべての中央銀行は何らかの形でFRBを模倣している。
残念だ。私はFRBの計算式を理解していない。
それは残念だ。彼らの計算式が理解できないんだ。
まあ、非常に具体的な計算式が書かれた特定の文書について議論したいなら、それを投稿すればいい。皆の興味を引くと思うよ。
おそらくカリキュラムによるのだろうが、81時間でそのような知識を提供する最初の機関が ここだ。
そして、 ロシア連邦中央銀行による有資格投資家（FFMS 1.0）申請者のための試験問題です トピック8.1.テクニカル分析（p.135）。
図中の出題例
まあ、かなり具体的な計算式が書かれた特定の文書について議論したいなら、それを投稿すればいい。みんなに興味を持ってもらえると思う。
まあ、ここに2つの計算式があるとしましょう - 少なくとも私は理解していない、ここで窓は年が進むにつれて増加しますか？
そして、一般的に、それはポイントによって正しく計算する方法を理解する方が良いでしょう。
それは...からの学習プログラムと呼ばれています。それから、こんな推測もある）
正当化できますか？この問題の一般的な理解には、かなり良いように私には思えた。
まあ、ここに2つの計算式があるとしよう。少なくとも私には理解できないのだが、ここでは年が進むにつれてウィンドウが大きくなるのだろうか？
そして、一般的には、ここで正しいポイントを計算する方法を理解する方が良いでしょう。
文書全体
はい、FNERTの場合、ウィンドウはインクリメントされ、月番号に等しくなります。RNERM は、月ごとに即座にカウントされる。
P記号は積を意味する。