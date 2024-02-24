トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2885

Uladzimir Izerski #:

極値を取るのは魅力的なオプションだが、具体的にどうやって見つけるかは、すでに何世代ものトレーダーが戦ってきた）。

極値が聖杯のようなものであるとか、そういう意味ではありません))いえ、おっしゃる通り、ローソク足を見れば同じパターンでも違ってきますが、極値を使えば絵はより規則的になります......それだけで、それ以上のことはありません。

 
mytarmailS #:

悪気はないし、道徳的でもない）。

エクストリームとはですか？多くのバリエーションがある。

例えばジグザグの頂点を考えてみよう。しかし、それは手遅れになったときに 認識されます）。

ローソク足のパターンには保証はない。

確率的な頂点検出の方法がある。MOがお手伝いします。

アレクセイ・ニコラエフ（Alexey Nikolaev）は、この点で、間違いなくあなたを助けるはずです)))

 
Uladzimir Izerski #:

道徳的な意味でも攻撃的な意味でもなく :-)

極端とは？多くのバリエーションがある。

まあ、ローソク足について話すという枠組みの中で、私はローソク足の高値と安値の極値という意味です。

 
mytarmailS #:

それほど重要ではありません。ローソク足のパターンでは（これらは OHLCからの 組み合わせです）、極値を 持つより頻繁なバリエーションがあるでしょう。それだけです。分足チャートではなおさらだ。

 
Uladzimir Izerski #:

もしそういう意味であれば、私は取引で極値を使いませんし、MOも使いません。
 
mytarmailS #:
トレーディングでは、常にいくつかの基準点を持つ必要があります。

マーケットへのエントリーはどのように考えていますか？私にとって未知の「極値」から ですか？

P.s.長い間不在だった。忙しい。

 
Uladzimir Izerski #:

トレーディングでは、常に何らかの基準点を持たなければならない。

ロックされたトレーダー」という概念があるのだが、ググっても無駄だろう。

でも、いつもうまくいくとは限らない。

 

マーケットを分析する際に重要なこと...私が学んだこと...。

1) 絶対価格が重要

2）水準は存在し、それは重要だが、本に書かれているようなものではない。

3) 価格はSBではない

4) 市場は、物質が原子でできているように、参加者でできている。

5) 市場は極めて決定論的である。

 
mytarmailS #:

マーケットを分析するときに大切なこと......私が学んだこと......。

1) 絶対価格が重要

2）水準は存在し、それは重要だが、本に書かれているようなものではない。

1) もちろんそれは重要であり、増分の重要性を否定するものではない。取引されるのは増分である。

2) 「自分の目で水準が見える」ことと、「分析によって水準の存在と取引の重要性が示された」ことには大きな違いがある。

3) 価格はSBではないが、重要なのは「どのような意味で、どの程度まで価格がSBでないのか」ということである。SBとの違いのバリエーションが異なれば、取引方法も正反対になる。

4) 古代ギリシャの原子論の創始者を思い出せば、彼らはどんな大きさの原子でも、惑星よりも大きな原子でも持つことができた（主なものは不可分性であり、小ささではない）。これは市場でも同じで、例えば参加国が他のすべての市場参加者を凌駕することができる。

経済物理学は、物質を原子から構成されるものとして研究する統計物理学の考え方を市場に適応させようとしている。面白そうだが、今のところ大した成果はない。

5) 市場は、それを決定するすべての情報に関してのみ決定論的である。この情報は誰もが完全に入手できるわけではないので、常に不確実性が存在する。現在、不確実性をモデル化する方法として、確率論とゲーム理論の2つがある。

 
Aleksey Nikolayev #:

1) もちろんそれは重要であり、インクリメントの重要性を否定するものではない。取引されるのは増分である。

2) 「自分の目で水準が見える」ことと、「分析によって水準の存在と取引上の重要性が示された」ことには大きな違いがある。

1) 何かを取引するためには、まずそれを適切に分析しなければならない。インクリメントは過去の価格に関する知識が失われるため、分析には適さない。

2) 分析とはどういう意味ですか？ ウィキペディアによると、分析とは研究のために全体を部分に分割することです。 視覚的に分析することを妨げるものは何ですか？

3) 例えば、機能している相場パターンがダブルトップの偽ブレイクアウトである場合。
複雑な事象の連続であり、時間的に統計的なものではない。

4) 市場を分析するときは、それが別々の出来事、参加者、行動の合計であることを常に念頭に置くべきだという意味です。
また、市場を分析する際には、市場を参加者、あるいは彼らの行動、あるいはそれらに関連する何か他のものに分解し、それを分析する必要があるという意味です。

5)私はこのようなことはできない
