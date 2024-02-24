トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2886 1...287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893...3399 新しいコメント Andrey Dik 2023.01.06 07:57 #28851 Aleksey Nikolayev #:1) もちろんそれは重要であり、インクリメントの重要性を否定するものではない。取引されるのは増分である。2) 「自分の目で水準が見える」ことと、「分析によって水準の存在と取引上の重要性が示された」ことには大きな違いがある。3) 価格はSBではないが、重要なのは「どのような意味で、どの程度まで価格がSBでないのか」ということである。SBとの違いのバリエーションが異なれば、トレード方法も正反対になる。4) 古代ギリシャの原子論の創始者を思い出せば、彼らはどんな大きさの原子でも、惑星よりも大きな原子でも持つことができた（主なものは不可分性であり、小ささではない）。これは市場でも同じで、例えば参加国が他のすべての市場参加者を凌駕することができる。経済物理学は、物質を原子から構成されるものとして研究する統計物理学の考え方を市場に適応させようとしている。面白そうだが、今のところ大した成果はない。5) 市場は、それを決定するすべての情報に関してのみ決定論的である。この情報は誰もが完全に入手できるわけではないので、常に不確実性が存在する。現在、不確実性をモデル化する方法として、確率論とゲーム理論の2つがある。 私はそのすべてに賛成である。 個人的な経験から： 実際、私はGSCのアルゴリズムをハックした。 しかし、これはここに情報がないという意味ではなく、情報はあるが、隣り合う棒の間には実質的に情報がないという意味である。時系列は、順序カウントによる情報の利用可能性において非常に不均一であるが、これはまだ非定常性とは呼べない。 ss.誰かに教えたいわけではありません。 Uladzimir Izerski 2023.01.06 08:37 #28852 Andrey Dik #:すべてに賛成だ。個人的な経験から 実は、GCHのアルゴリズムをハックしたんだ。 しかし、これはここに情報がないという意味ではなく、情報はあるが、隣り合う棒の間には実質的に情報がないという意味である。しかし、棒を一列に並べず、「ある条件」を満たすものだけを取り出せば、結果はすでにGCHを予測するときよりも良くなっている。時系列は、順序カウントによる情報の利用可能性において非常に異質であるが、それでもこれは非定常性とは呼べないし、もっと正しく呼ぶ方法を私は知らない。 ss.誰かに教えたいわけではありません。 それぞれの小節には内部構造がある。その構造が一致すれば、それは何らかの条件なのかもしれない。 バーは複雑な構造と考えることができる。 例では、1時間に5分足が表示されている。時間足が1時間の始まりでスライスされているわけではありませんが、1時間足のバーを裸で見るか、構造的なものを見るかの違いであることは明らかだと思います。 mytarmailS 2023.01.06 08:41 #28853 Uladzimir Izerski #: まだユダヤ人の自腹を握っているのか？ Valeriy Yastremskiy 2023.01.06 08:47 #28854 Aleksey Nikolayev #:1) もちろんそれは重要であり、インクリメントの重要性を否定するものではない。取引されるのは増分である。2) 「自分の目で水準が見える」ことと、「分析によって水準の存在と取引上の重要性が示された」ことには大きな違いがある。3) 価格はSBではないが、重要なのは「どのような意味で、どの程度まで価格がSBでないのか」ということである。SBとの違いのバリエーションが異なれば、トレード方法も正反対になる。4) 古代ギリシャの原子論の創始者を思い出せば、彼らはどんな大きさの原子でも、惑星よりも大きな原子でも持つことができた（主なものは不可分性であり、小ささではない）。それは市場でも同じで、例えば参加国が他のすべての市場参加者を凌駕することができる。経済物理学は、物質を原子から構成されるものとして研究する統計物理学の考え方を市場に適応させようとしている。面白そうだが、今のところ大した成果はない。5) 市場は、それを決定するすべての情報に関してのみ決定論的である。この情報は誰もが完全に入手できるわけではないので、常に不確実性が存在する。現在、不確実性をモデル化する方法として、確率論とゲーム理論の2つがある。 5番目の箇条書きについて。エヌビディアは、人と設備を備えた工場のコンピュータ化された双子の創造を予測している。）製造工程をテスト・分析するためだ。）私は以前、ゲームのモデリングについてそのような考えを述べたことがある。今、商人のフィードで読みました。） Uladzimir Izerski 2023.01.06 09:00 #28855 mytarmailS #:まだユダヤ人の自腹を握っているのか？ 倒れた mytarmailS 2023.01.06 09:06 #28856 Uladzimir Izerski #:吊るされている。 何か目標があるんですか？ いつもこんなにクオリティの高いエントリーをしているのですか？ 驚いています。 Valeriy Yastremskiy 2023.01.06 09:07 #28857 mytarmailS #: 1) 何かを取引するためには、まずそれを適切に分析する必要がある。 2) 分析とはどういう意味ですか？ ウィキペディアによると、分析とは研究のために全体を部分に分割することです。 視覚的に分析することを妨げるものは何ですか？ 3) 例えば、機能している相場パターンが偽のダブルトップ・ブレイクアウトの場合。 複雑なイベントの連続があり、時間的に統計的ではありません。 4)市場を分析するとき、それが別々のイベント、参加者、行動の合計であることを常に心に留めておくべきだという意味です。 また、マーケットを分析する際には、参加者やその行動、あるいはそれらに関連する何かに分解し、それを分析することが必要だという意味です。 5)私はこのようなことはできない 1.増分は、資産を作成した時点から取ることができ、その後、絶対的な要素が計上される。 2.2.結果は視覚的に見ることができ、その理由は推測するしかなく、おそらくFAで実際と比較することができるが、それは遠い。また、結果を固定するだけでは、分析の材料はほとんど得られない。 3.これらは異なるアプローチに過ぎず、一方が他方を排除するものではない。SBと比較し、時間的に離れたポイントの複雑な動きを探すことも、別のアプローチである。 4.もちろん、同じ参加者のグループに分け、それぞれのグループでの行動をモデル化することで、単純化する必要がある。同時に、同じ参加者が同じ行動をするとは限らない。これも難しい課題である。 5.行動モデリングに近い。多くの要因、多くの結果のバリエーション）。 Uladzimir Izerski 2023.01.06 09:16 #28858 mytarmailS #:ゴールはあるのか、それともパターンを待っているのか？いつもそんなに質の高いインプットをしているのですか？ ちょっと驚いています。 市場は混乱している。年の初めだ。10日以降に市場の動きを見てみるつもりだ。まだ待っている。 mytarmailS 2023.01.06 09:33 #28859 Valeriy Yastremskiy #:1.増分は、資産の作成時点から取ることもでき、その場合は絶対的要素が考慮される。2.2.結果は視覚的に見ることができ、その理由は推測するしかなく、おそらくFAで実際と比較することができるが、それは遠い。また、結果を固定するだけでは、分析の材料にはならない。3.これらは異なるアプローチに過ぎず、一方が他方を排除するものではない。SBと比較し、時間的に離れたポイントの複雑な動きを探すことも、別のアプローチである。4.もちろん、同じ参加者のグループに分け、それぞれのグループでの行動をモデル化することによって単純化することは必要である。同時に、同じ参加者が同じ行動をするとは限らない。これも難しい課題である。5.行動モデリングに近い。多くの要因、多くの結果のバリエーション）。 1. リターンは価格の絶対値を殺す 2. 仮説-実験-結果の確定-分析-結論.科学的手法 3. xz 4.誰が簡単だと言った？ 5.まだxz ) Valeriy Yastremskiy 2023.01.06 09:59 #28860 mytarmailS #:1. 価格の絶対値を殺す2.仮説-実験-結果の記録-分析-結論.科学的方法3.ハズレ4.誰が簡単だと言った？5.まだわからない) ウインドウ内の価格差の増分と絶対値の違いは何なのか理解できない。それに、インクリメントだけでなく、絶対価格からの相対的な変化や、絶対価格からの対数的な変化をトレーニングすることもできます。） 1...287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1) もちろんそれは重要であり、インクリメントの重要性を否定するものではない。取引されるのは増分である。
2) 「自分の目で水準が見える」ことと、「分析によって水準の存在と取引上の重要性が示された」ことには大きな違いがある。
3) 価格はSBではないが、重要なのは「どのような意味で、どの程度まで価格がSBでないのか」ということである。SBとの違いのバリエーションが異なれば、トレード方法も正反対になる。
4) 古代ギリシャの原子論の創始者を思い出せば、彼らはどんな大きさの原子でも、惑星よりも大きな原子でも持つことができた（主なものは不可分性であり、小ささではない）。これは市場でも同じで、例えば参加国が他のすべての市場参加者を凌駕することができる。
経済物理学は、物質を原子から構成されるものとして研究する統計物理学の考え方を市場に適応させようとしている。面白そうだが、今のところ大した成果はない。
5) 市場は、それを決定するすべての情報に関してのみ決定論的である。この情報は誰もが完全に入手できるわけではないので、常に不確実性が存在する。現在、不確実性をモデル化する方法として、確率論とゲーム理論の2つがある。
個人的な経験から：
実際、私はGSCのアルゴリズムをハックした。
しかし、これはここに情報がないという意味ではなく、情報はあるが、隣り合う棒の間には実質的に情報がないという意味である。時系列は、順序カウントによる情報の利用可能性において非常に不均一であるが、これはまだ非定常性とは呼べない。
しかし、これはここに情報がないという意味ではなく、情報はあるが、隣り合う棒の間には実質的に情報がないという意味である。しかし、棒を一列に並べず、「ある条件」を満たすものだけを取り出せば、結果はすでにGCHを予測するときよりも良くなっている。時系列は、順序カウントによる情報の利用可能性において非常に異質であるが、それでもこれは非定常性とは呼べないし、もっと正しく呼ぶ方法を私は知らない。
それぞれの小節には内部構造がある。その構造が一致すれば、それは何らかの条件なのかもしれない。
バーは複雑な構造と考えることができる。
例では、1時間に5分足が表示されている。時間足が1時間の始まりでスライスされているわけではありませんが、1時間足のバーを裸で見るか、構造的なものを見るかの違いであることは明らかだと思います。
5番目の箇条書きについて。エヌビディアは、人と設備を備えた工場のコンピュータ化された双子の創造を予測している。）製造工程をテスト・分析するためだ。）私は以前、ゲームのモデリングについてそのような考えを述べたことがある。今、商人のフィードで読みました。）
1) 何かを取引するためには、まずそれを適切に分析する必要がある。
市場は混乱している。年の初めだ。10日以降に市場の動きを見てみるつもりだ。まだ待っている。
ウインドウ内の価格差の増分と絶対値の違いは何なのか理解できない。それに、インクリメントだけでなく、絶対価格からの相対的な変化や、絶対価格からの対数的な変化をトレーニングすることもできます。）