トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1443

新しいコメント

Aleksey Nikolayev 2019.04.14 21:53 #14421

イゴール・マカヌ

Кеsha Рутов 2019.04.14 23:05 #14422

アレクセイ・ニコラエフ

Renat Akhtyamov 2019.04.14 23:10 #14423

ケシャ・ルートフ

Aleksey Nikolayev 2019.04.15 07:00 #14424

Aleksey Vyazmikin 2019.04.15 07:22 #14425

Кеsha Рутов 2019.04.15 11:18 #14426

レナト・アフティアモフ

削除済み 2019.04.15 11:32 #14427

まずは問題を考え、積極的に取り組むこと

削除済み 2019.04.15 12:01 #14428

アレクセイ・ヴャジミキン

Aleksey Vyazmikin 2019.04.15 12:18 #14429

マキシム・ドミトリエフスキー

削除済み 2019.04.15 12:24 #14430

アレクセイ・ヴャジミキン
高等数学を全て覚えているわけではなく、いつも自業自得の5ですが((((；ﾟДﾟ))))、どんなTFでも、刻みでも、アルファベットでも、どう「ひねり」ても、統計的には必ずそういう絵がある、ということを言っています。
これは、このフォーラムは、チャートで満たされ、それは何をどのように彼らの方法の著者が検索され、TSのための統計の任意のアプリケーションは、市場の優位性を持っていることは問題ではありません...です。テスト期間にもよりますが、1年、2年...10年...すべての収益性の高いTSは、よく選ばれた資金管理といくつかの幸運な状況により利益を出しています )))) 。
同じようなテーマでタレブも面白いことを考えている。彼は、人々の活動領域を「収入が正常に分布している人」と「収入が太く尾を引いている人」の2種類に分ける。面白いのは、それを科学的な視点ではなく、単純に人間的な視点で表現しているところです。
Talebは2回ほど運が良かっただけで、今では誰もが、すべてがいかに恐ろしいかについての彼の泣き言の回顧録を読んでいます。
ケーシャ、信号やモニターはありますか？
信号やモニターは持っていません。もちろん、マクシム自身が天使でないことは認めますが、それでも疑問が湧いてきました。
そう、「先手必勝」は両刃の武器であり、注意が必要なのだ)
思考のための情報 - 新しいハーバリウムを作り、データ先物のSiで購入する93枚を選択し、これらのパターンが他のチケットで動作するかどうかを確認することを決めた - 期間2014年から2019年のテストを実施、それはテストによると、追加のチケットにこの期間の収入をもたらす19枚、判明した。
もし、20％のシートがツールの完全な変更に抵抗があることが判明した場合、そのシートだけを残すべきか、それともここでランダム性を語ることができるのか、という疑問が生じます。
ケシャさん、トレードは順調ですか、シグナルやモニターは出ていますか？
ただ、彼らは後ろ盾がないだけで、人間には無理な話なんです。もちろん、マクシムがコミュニケーションにおいて、控えめに言っても「天使ではない」ことは認めるが、それでも疑問は湧いた。
私は何も売っていないし、マキシムカの話し方を非難しているわけでもないが、彼の詐欺の企てを恥じるべきだろう。
これは、インジケータコードの半分と同じで、「ほら、見てみて、どう思う？
みんな、えっと...わかった、数字が書いてあるテーブル、この子はいいことを思いついたんだ
普段、インジケーターコードの半分を使ってやっているようなものです。"ここにいるよ、見てよ、何ができるの? "と。
数字が書いてあるテーブルを見ると、その子の言うことはもっともだ。
ここで重要なのはコードではなく、シートで選択されたルールが他の楽器でも部分的に修正なく機能することです。
それは、規則性のある誤った仮説をふるい落とすことができるかどうか、つまり、学習の結果をコントロールすることができるかどうかという問題である。
残念ながら、多くの楽器に対応するモデルを持っていないので、コンプレックスの中にオーバートレーニングの葉がたくさんあるのは論理的なことなんです。
各ツールの相関関係や、重複する部分を確認することができます。
この数字について、私たちは何を言うのでしょう