トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2888 1...288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2023.01.06 11:51 #28871 Rorschach #:パターン認識、誰がそんなヘモルヘなことをするんだ？ウェーブレットを使ったダウンサンプリングでもいい。 ビジュアライザーがほとんどの資金を処理していた時代には、これは有効だったかもしれない。今はほとんどがマットスタットとMOだ。このフォーラムに引退したビジュアライザーが多いという事実は、混乱させるべきではない。 Andrey Dik 2023.01.06 11:55 #28872 Uladzimir Izerski #:ここで、パターンや市場パターンを認識することが最初のレンガである。これはMQLツールでも可能だが、MOを使えばこの方法はより高度で進歩的なものになる。 追伸私たちはもっと大胆に未来を見ることができます。 MOとMQLは互換性がないのか）、それともMOはMQLで書けないのか？ MO（ML）はプログラミング言語ではなく、知識の分野です。 Uladzimir Izerski 2023.01.06 12:12 #28873 Aleksey Nikolayev #:資金の大部分がビジュアライザーによって管理されていた時代には、うまくいっていたかもしれない。今はほとんどがマットスタッツとMOによって運営されている。このフォーラムに引退したビジュアライザーが多いという事実は、あなたを混乱させるものではありません。 では、ビジュアライゼーションは突然どこに隠れてしまったのか、あるいは視界から消えてしまったのか？奇妙ですね。 アンドレイ・ディク#: MOとMQLは互換性がないのですか? MO(ML)はプログラミング言語ではなく、知識の分野です。 私が言いたかったのは、モデル、その変種、期待値を認識することです。 Rorschach 2023.01.06 12:23 #28874 Aleksey Nikolayev #:資金の大部分がビジュアライザーによって管理されていた時代には、うまくいっていたかもしれない。今はほとんどがマットスタッツとMOによって運営されている。このフォーラムに引退したビジュアライザーが多いという事実は、あなたを混乱させるものではありません。 私は解決策のバリエーションを投げかけているだけで、私自身がそのような仕事を引き受けるつもりはない。 matstatについて。相関関係がないことはわかった。ヨーロッパのトレンド性とアジアの横ばいは、単位時間当たりの刻み数で簡単に説明できる。あなたとジグザグは同じ結論に達したようだ。しかし、smradlabのbuybuyは株式では正の相関を、FXでは負の相関を示した。彼は真実を語っているのだろうか？ mytarmailS 2023.01.06 12:34 #28875 How do you make yourself hold your position longer? Who's struggling with that?私は待ち方を知っている。ポニーの仕方も知っている。どうすればーー最大のー問題はーーそれをー。それを無視しなければ、動きは展開する（保持すべきだった）。、、南野拓実のののの、、、、、、、、、、、ののぶのぶのぶのぶのぶ。ーそしてーこのー、ーこのー Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 13:01 #28876 Aleksey Nikolayev #:資金の大部分がビジュアライザーによって管理されていた時代には、うまくいっていたかもしれない。今はほとんどがマットスタッツとMOによって運営されている。このフォーラムに引退したビジュアライザーが多いという事実は、混乱を招くものではない。 上記であなたは、中央銀行を通じて国家が取引に大きな影響を与えると書き、ここではマットスタットやMOが支配していると書いているが、本当に中央銀行がテクニカル分析を使用していないと確信しているのか？ 数年前、私は中央銀行の「方法論」を投稿し、そこには意思決定に使用することを推奨する「指標」が記載されていました。また、2014年当時、ロシア中央銀行のトップは、取引を決定するための指標としてマシュカ360について話していました。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 13:08 #28877 mytarmailS #:もちろんオフトピックだけど、聞く相手がいないんだ。それに、これらの契約からもっと多くのものを得ることができたはずだ。 このような取引からもっと搾り取ることはできません。クロージングは一般的に正しいのですが、もうひとつは利益確定とブレークイーブンの正しいポイントを考える必要があるということです。 反対方向にエントリーシグナルがなかった場合、SL設定の最小ポイントを探しながら、最後のシグナルの方向にエントリーすることができます。 mytarmailS 2023.01.06 13:10 #28878 Aleksey Vyazmikin #:数年前、私は中銀の「方法論」を掲載したが、そこには意思決定のためにどのような「指標」を使用することが推奨されるかが記載されていた。2014年当時、中銀のトップは取引判断のための指標として「マシュカ360」について話していた。 中銀の方法論？中銀が意思決定にマッシュカを使う？ ありがとうございます！こんなに笑ったのは久しぶりだ。 Valeriy Yastremskiy 2023.01.06 13:29 #28879 elibrarius #:要素の並べ替えの順番は、変換中に変わることはない。ニューラル・ネットワークを使った場合も同じはずだが、よくわからない......。 追記そうはならない。第二に、どの系列も対数化しても順序は変わらないが、重みとオフセットが使われる。同じ重みとオフセットを持つ系列を対数化した後、それは（おそらく桁が）異なる効果を持つでしょう。度違う効果がー。 対数のデータでは、もちろん重みは異なり、絶対的または相対的な増分やデータの系列よりも、小さい値はあまり考慮されず、大きい値はより考慮される。語句のののののののののののののののののののののののの Valeriy Yastremskiy 2023.01.06 13:32 #28880 mytarmailS #:retournalsは差x[i]-x[i-1]である。であり、x [i] - x[i-1044] が必要な場合もある。 最初の選択肢は、等しい/一定/固定インクリメントによるインクリメントであり、2番目の選択肢は、動的インクリメントによるインクリメントであるように思えます。 1...288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
パターン認識、誰がそんなヘモルヘなことをするんだ？
ウェーブレットを使ったダウンサンプリングでもいい。
ビジュアライザーがほとんどの資金を処理していた時代には、これは有効だったかもしれない。今はほとんどがマットスタットとMOだ。このフォーラムに引退したビジュアライザーが多いという事実は、混乱させるべきではない。
ここで、パターンや市場パターンを認識することが最初のレンガである。
これはMQLツールでも可能だが、MOを使えばこの方法はより高度で進歩的なものになる。
追伸
私たちはもっと大胆に未来を見ることができます。
MOとMQLは互換性がないのか）、それともMOはMQLで書けないのか？
MO（ML）はプログラミング言語ではなく、知識の分野です。
資金の大部分がビジュアライザーによって管理されていた時代には、うまくいっていたかもしれない。今はほとんどがマットスタッツとMOによって運営されている。このフォーラムに引退したビジュアライザーが多いという事実は、あなたを混乱させるものではありません。
では、ビジュアライゼーションは突然どこに隠れてしまったのか、あるいは視界から消えてしまったのか？奇妙ですね。
MOとMQLは互換性がないのですか?
MO(ML)はプログラミング言語ではなく、知識の分野です。
私が言いたかったのは、モデル、その変種、期待値を認識することです。
資金の大部分がビジュアライザーによって管理されていた時代には、うまくいっていたかもしれない。今はほとんどがマットスタッツとMOによって運営されている。このフォーラムに引退したビジュアライザーが多いという事実は、あなたを混乱させるものではありません。
私は解決策のバリエーションを投げかけているだけで、私自身がそのような仕事を引き受けるつもりはない。
matstatについて。相関関係がないことはわかった。ヨーロッパのトレンド性とアジアの横ばいは、単位時間当たりの刻み数で簡単に説明できる。あなたとジグザグは同じ結論に達したようだ。しかし、smradlabのbuybuyは株式では正の相関を、FXでは負の相関を示した。彼は真実を語っているのだろうか？
How do you make yourself hold your position longer? Who's struggling with that?
私は待ち方を知っている。
ポニーの仕方も知っている。
どうすれば
ー
ー最大のー問題はー
ーそれをー。
それを無視しなければ、動きは展開する（保持すべきだった）。
、、南野拓実のののの、、、、、、、、、、、ののぶのぶのぶのぶのぶ。
ーそしてーこのー、ーこのー
資金の大部分がビジュアライザーによって管理されていた時代には、うまくいっていたかもしれない。今はほとんどがマットスタッツとMOによって運営されている。このフォーラムに引退したビジュアライザーが多いという事実は、混乱を招くものではない。
上記であなたは、中央銀行を通じて国家が取引に大きな影響を与えると書き、ここではマットスタットやMOが支配していると書いているが、本当に中央銀行がテクニカル分析を使用していないと確信しているのか？
数年前、私は中央銀行の「方法論」を投稿し、そこには意思決定に使用することを推奨する「指標」が記載されていました。また、2014年当時、ロシア中央銀行のトップは、取引を決定するための指標としてマシュカ360について話していました。
もちろんオフトピックだけど、聞く相手がいないんだ。
それに、これらの契約からもっと多くのものを得ることができたはずだ。
このような取引からもっと搾り取ることはできません。クロージングは一般的に正しいのですが、もうひとつは利益確定とブレークイーブンの正しいポイントを考える必要があるということです。
反対方向にエントリーシグナルがなかった場合、SL設定の最小ポイントを探しながら、最後のシグナルの方向にエントリーすることができます。
数年前、私は中銀の「方法論」を掲載したが、そこには意思決定のためにどのような「指標」を使用することが推奨されるかが記載されていた。2014年当時、中銀のトップは取引判断のための指標として「マシュカ360」について話していた。
中銀の方法論？中銀が意思決定にマッシュカを使う？
ありがとうございます！こんなに笑ったのは久しぶりだ。
要素の並べ替えの順番は、変換中に変わることはない。ニューラル・ネットワークを使った場合も同じはずだが、よくわからない......。追記そうはならない。第二に、どの系列も対数化しても順序は変わらないが、重みとオフセットが使われる。同じ重みとオフセットを持つ系列を対数化した後、それは（おそらく桁が）異なる効果を持つでしょう。度違う効果がー。
対数のデータでは、もちろん重みは異なり、絶対的または相対的な増分やデータの系列よりも、小さい値はあまり考慮されず、大きい値はより考慮される。語句のののののののののののののののののののののののの
retournalsは差x[i]-x[i-1]である。
であり、x [i] - x[i-1044] が必要な場合もある。
最初の選択肢は、等しい/一定/固定インクリメントによるインクリメントであり、2番目の選択肢は、動的インクリメントによるインクリメントであるように思えます。