トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3149 1...314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.07.18 19:02 #31481 Maxim Dmitrievsky #: あなたは要領が悪い。クライアントはそんなふうに簡単に行くわけがない。それから、まあ、わかるだろう。そして、最後に彼を失わないようにしなければならない。策略は巧妙でなければならない。 これがすべて真実であったとしても、最終的にクライアントには何も残らない。 削除済み 2023.07.18 19:06 #31482 mytarmailS #:仮にそれがすべて真実だとしても、結局、クライアントには何も残らない。 まるでMMMのようだ。断言してはいけない。誰かがプラス側に留まる。何事もうまくいくものだ。）そして、超魅力的な条件で勝負した証券会社がマイナスに入ることもある。彼らは競争し、顧客を必要としている。 mytarmailS 2023.07.18 19:11 #31483 Maxim Dmitrievsky #: MMMのようなものだ。断定的に判断してはいけない。誰かがプラス側に留まる。何事もうまくいくものだ。）そして、時にはDTSがマイナスになることもある。 私は正直に予想したいし、どんな市場でも... リスク利益は27分の1。 10-20のストップを獲ることはできる。 そして、一日で保証金を失うことはないと確信している。 削除済み 2023.07.18 19:17 #31484 mytarmailS #:私は正直に、どんな市場でも予想したい。リターンに対するリスクは27分の1。ストップ高を10回獲れば問題ない...。一日で保証金を失うことはないだろう。僕は手でもできる。でも、僕はMOに興味があるんだ。 パイソンについて mytarmailS 2023.07.18 19:23 #31485 Maxim Dmitrievsky #:私は手でもできるし、かなり上手だ。でも、僕はMoDに興味があるんだ。 パイソンで。 MoDにも興味があるんだ（笑)。 削除済み 2023.07.18 19:24 #31486 mytarmailS #:手口にも興味があるんだ（笑)。 よろしくお願いします。） Renat Akhtyamov 2023.07.18 19:40 #31487 Maxim Dmitrievsky #: MMMのようなものだ。断定的に判断してはいけない。誰かがプラス側に留まる。何事もうまくいくものだ。）そして、超魅力的な条件で勝負した証券会社がマイナスに なることもある。彼らは競争し、顧客を必要としている。 不思議なことに 非常に それは不可能であるため、または彼らは、私は非常に疑わしい対象にはありません.......... vladavd 2023.07.18 20:25 #31488 Renat Akhtyamov #:奇しくもなかなかそれは不可能なことだからか、ループから外れているのか、大いに疑問だ。 例えば、多くの証券会社では、預託金を超える損失が出た場合、口座にゼロを残して補償する。 仮想的な状況を想像してみよう：ある通貨、顧客のポジションはほぼ均等に配分されている。突然、それは 千ポイントダウンのための一つのろうそくを撃つ。300ポイントの条件マークでバイヤーが友好的に無効化されます。幸運な売り手は、例えば800ポイントの利益を確定する。もし買い手が300ポイントしか支払わなかったとしたら、500ポイントの利益はどこから来るのだろうか。会社のポケットマネーから出るのです 噂によれば、この話はかなり現実的で、15年にアルパリ・UKがフランで暴落したのもこの方法だった。 mytarmailS 2023.07.19 22:48 #31489 複雑なねじれ、レベル、ブレイクダウン、リターン、複雑な軌跡などなど、 だから、そのすべて、すべてだ。 私は、規則性を記述する言語のようなものを作りました。 (実際、よく知られた圧縮アルゴリズムを採用した）。 最も効率的な） ルールを検索するアルゴリズムを開始しましたが、理解できませんでした。 私は次元を100分の1にしなければならなかった。 そこで何かを見つけ始めた...。 私の言語では、パターンやルールはこのように見える... 諸君、たったひとつのルールだ。 [1] "01-11-11-11-11-101-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-11-101-11-11-101-11-11|10" [2] "01-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [3] "01-11-101-101-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [4] "0-10-101-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [5] "01-101-101-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [6] "01-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [7] "01-11-11-11-11-11-11-101-101-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-101-11-11-11-101-11-11-11-11-10-11|9" [8] "0-101-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [9] "01-101-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [10] "01-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [11] "01-101-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [12] "01-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [13] "01-101-101-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [14] "01-101-101-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [15] "01-101-11-11-11-101-11-11-11-101-101-11-11-11-101-101-11-101-101-11-11-11-101-11-101-101-11-11|5" [16] "01-101-101-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3" [17] "01-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2" [18] "01-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-10-11-11-11-11-101-11-11-11-11-101-101-11-11-101-11-11|2" [19] "01-101-101-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1" [20] "01-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [21] "01-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [22] "01-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [23] "01-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [24] "01-101-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [25] "01-101-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [26] "01-11-11-11-101-11-11-11-101-101-11-11-11-101-101-11-101-101-11-11-11-101-11-101-101-11-11|5" [27] "01-101-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3" [28] "01-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2" [29] "01-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-10-11-11-11-11-101-11-11-11-11-101-101-11-11-101-11-11|2" [30] "01-101-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1" [31] "01-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [32] "01-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [33] "01-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [34] "01-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [35] "01-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [36] "01-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [37] "01-101-10-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4" [38] "01-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3" [39] "01-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2" [40] "01-10-11-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-11-10-101-101-101-11-101-101-101-101-11-11-101-101-11-10-101|1" [41] "01-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1" [42] "01-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-11-101-11-11-101-11-11|10" [43] "01-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [44] "01-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [45] "01-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-101-11-101|7" [46] "01-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [47] "01-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [48] "01-10-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4" [49] "01-11-11-11-101-101-11-11-101-11-101-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-101-11-11-11-11|3" [50] "01-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2" [51] "0-11-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-11-10-101-101-101-11-101-101-101-101-11-11-101-101-11-10-101|1" [52] "01-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [53] "01-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [54] "01-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [55] "01-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-101-11-101|7" [56] "01-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [57] "01-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [58] "0-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4" ... ... ... .. .. [736] "0-101-101" [737] "01-101__5" [738] "01-101__6" [739] "0-11" [740] "01" [741] "01__1" [742] "01__2" [743] "01__3" [744] "01__4" [745] "01__5" [746] "01__6" [747] "01__7" [748] "01__8" [749] "01__9" [750] "0" [751] "SELL" ForestやBoostでこんなことができると思っているのなら、がっかりさせてやる。 たったひとつのクソルールだ。 この種のことにはスーパーコンピューターが必要だ。 削除済み 2023.07.20 10:56 #31490 考えてみれば、森のブースティングとルールに違いはない。同じようにフォレストを通してルールを引き出し、2つ目のモデルを使ってルールが発生したかどうかを判断することができる。kozula.のように介入を行い、外部パラメーター（tritment）に対するシステムの反応を見ることもできる。私がやっているのはそれだ。 1...314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたは要領が悪い。クライアントはそんなふうに簡単に行くわけがない。それから、まあ、わかるだろう。そして、最後に彼を失わないようにしなければならない。策略は巧妙でなければならない。
これがすべて真実であったとしても、最終的にクライアントには何も残らない。
仮にそれがすべて真実だとしても、結局、クライアントには何も残らない。
MMMのようなものだ。断定的に判断してはいけない。誰かがプラス側に留まる。何事もうまくいくものだ。）そして、時にはDTSがマイナスになることもある。
私は正直に予想したいし、どんな市場でも...
リスク利益は27分の1。
10-20のストップを獲ることはできる。
そして、一日で保証金を失うことはないと確信している。
私は正直に、どんな市場でも予想したい。
リターンに対するリスクは27分の1。
ストップ高を10回獲れば問題ない...。
一日で保証金を失うことはないだろう。
僕は手でもできる。でも、僕はMOに興味があるんだ。パイソンについて
私は手でもできるし、かなり上手だ。でも、僕はMoDに興味があるんだ。パイソンで。
MoDにも興味があるんだ（笑)。
手口にも興味があるんだ（笑)。
よろしくお願いします。）
MMMのようなものだ。断定的に判断してはいけない。誰かがプラス側に留まる。何事もうまくいくものだ。）そして、超魅力的な条件で勝負した証券会社がマイナスに なることもある。彼らは競争し、顧客を必要としている。
不思議なことに
非常に
それは不可能であるため、または彼らは、私は非常に疑わしい対象にはありません..........
奇しくも
なかなか
それは不可能なことだからか、ループから外れているのか、大いに疑問だ。
例えば、多くの証券会社では、預託金を超える損失が出た場合、口座にゼロを残して補償する。
仮想的な状況を想像してみよう：ある通貨、顧客のポジションはほぼ均等に配分されている。突然、それは 千ポイントダウンのための一つのろうそくを撃つ。300ポイントの条件マークでバイヤーが友好的に無効化されます。幸運な売り手は、例えば800ポイントの利益を確定する。もし買い手が300ポイントしか支払わなかったとしたら、500ポイントの利益はどこから来るのだろうか。会社のポケットマネーから出るのです
噂によれば、この話はかなり現実的で、15年にアルパリ・UKがフランで暴落したのもこの方法だった。
複雑なねじれ、レベル、ブレイクダウン、リターン、複雑な軌跡などなど、
だから、そのすべて、すべてだ。
私は、規則性を記述する言語のようなものを作りました。 (実際、よく知られた圧縮アルゴリズムを採用した）。
最も効率的な） ルールを検索するアルゴリズムを開始しましたが、理解できませんでした。
私は次元を100分の1にしなければならなかった。
そこで何かを見つけ始めた...。
私の言語では、パターンやルールはこのように見える...
諸君、たったひとつのルールだ。
ForestやBoostでこんなことができると思っているのなら、がっかりさせてやる。
たったひとつのクソルールだ。
この種のことにはスーパーコンピューターが必要だ。