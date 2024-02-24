トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3149

Maxim Dmitrievsky #:
あなたは要領が悪い。クライアントはそんなふうに簡単に行くわけがない。それから、まあ、わかるだろう。そして、最後に彼を失わないようにしなければならない。策略は巧妙でなければならない。

これがすべて真実であったとしても、最終的にクライアントには何も残らない。

mytarmailS #:

仮にそれがすべて真実だとしても、結局、クライアントには何も残らない。

まるでMMMのようだ。断言してはいけない。誰かがプラス側に留まる。何事もうまくいくものだ。）そして、超魅力的な条件で勝負した証券会社がマイナスに入ることもある。彼らは競争し、顧客を必要としている。
 
Maxim Dmitrievsky #:
MMMのようなものだ。断定的に判断してはいけない。誰かがプラス側に留まる。何事もうまくいくものだ。）そして、時にはDTSがマイナスになることもある。

私は正直に予想したいし、どんな市場でも...


リスク利益は27分の1。

10-20のストップを獲ることはできる。

そして、一日で保証金を失うことはないと確信している。

mytarmailS #:

私は正直に、どんな市場でも予想したい。


リターンに対するリスクは27分の1。

ストップ高を10回獲れば問題ない...。

一日で保証金を失うことはないだろう。

僕は手でもできる。でも、僕はMOに興味があるんだ。

パイソンについて
 
Maxim Dmitrievsky #:

私は手でもできるし、かなり上手だ。でも、僕はMoDに興味があるんだ。

パイソンで。

MoDにも興味があるんだ（笑)。

mytarmailS #:

手口にも興味があるんだ（笑)。

よろしくお願いします。）

 
Maxim Dmitrievsky #:
MMMのようなものだ。断定的に判断してはいけない。誰かがプラス側に留まる。何事もうまくいくものだ。）そして、超魅力的な条件で勝負した証券会社がマイナスに なることもある。彼らは競争し、顧客を必要としている。

不思議なことに

非常に

それは不可能であるため、または彼らは、私は非常に疑わしい対象にはありません..........

 
Renat Akhtyamov #:

奇しくも

なかなか

それは不可能なことだからか、ループから外れているのか、大いに疑問だ。

例えば、多くの証券会社では、預託金を超える損失が出た場合、口座にゼロを残して補償する。

仮想的な状況を想像してみよう：ある通貨、顧客のポジションはほぼ均等に配分されている突然、それは 千ポイントダウンのための一つのろうそくを撃つ。300ポイントの条件マークでバイヤーが友好的に無効化されます。幸運な売り手は、例えば800ポイントの利益を確定する。もし買い手が300ポイントしか支払わなかったとしたら、500ポイントの利益はどこから来るのだろうか。会社のポケットマネーから出るのです

噂によれば、この話はかなり現実的で、15年にアルパリ・UKがフランで暴落したのもこの方法だった。

 

複雑なねじれ、レベル、ブレイクダウン、リターン、複雑な軌跡などなど、

だから、そのすべて、すべてだ。


私は、規則性を記述する言語のようなものを作りました。 (実際、よく知られた圧縮アルゴリズムを採用した）。

最も効率的な） ルールを検索するアルゴリズムを開始しましたが、理解できませんでした。

私は次元を100分の1にしなければならなかった。


そこで何かを見つけ始めた...。


私の言語では、パターンやルールはこのように見える...

諸君、たったひとつのルールだ。

[1] "01-11-11-11-11-101-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-11-101-11-11-101-11-11|10"                            
  [2] "01-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"
  [3] "01-11-101-101-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8"                   
  [4] "0-10-101-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8"                          
  [5] "01-101-101-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10"  
  [6] "01-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"    
  [7] "01-11-11-11-11-11-11-101-101-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-101-11-11-11-101-11-11-11-11-10-11|9"                                       
  [8] "0-101-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8"                             
  [9] "01-101-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10"      
 [10] "01-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"        
 [11] "01-101-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8"                          
 [12] "01-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8"                                
 [13] "01-101-101-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6"                        
 [14] "01-101-101-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5"                            
 [15] "01-101-11-11-11-101-11-11-11-101-101-11-11-11-101-101-11-101-101-11-11-11-101-11-101-101-11-11|5"                                                      
 [16] "01-101-101-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3"                                    
 [17] "01-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2"                   
 [18] "01-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-10-11-11-11-11-101-11-11-11-11-101-101-11-11-101-11-11|2"                                           
 [19] "01-101-101-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1"                                         
 [20] "01-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10"          
 [21] "01-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"            
 [22] "01-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8"                              
 [23] "01-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8"                                    
 [24] "01-101-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6"                            
 [25] "01-101-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5"                                
 [26] "01-11-11-11-101-11-11-11-101-101-11-11-11-101-101-11-101-101-11-11-11-101-11-101-101-11-11|5"                                                          
 [27] "01-101-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3"                                        
 [28] "01-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2"                       
 [29] "01-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-10-11-11-11-11-101-11-11-11-11-101-101-11-11-101-11-11|2"                                               
 [30] "01-101-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1"                                             
 [31] "01-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10"              
 [32] "01-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"                
 [33] "01-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8"                                  
 [34] "01-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8"                                        
 [35] "01-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6"                                
 [36] "01-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5"                                    
 [37] "01-101-10-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4"                                                    
 [38] "01-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3"                                            
 [39] "01-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2"                           
 [40] "01-10-11-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-11-10-101-101-101-11-101-101-101-101-11-11-101-101-11-10-101|1"                                     
 [41] "01-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1"                                                 
 [42] "01-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-11-101-11-11-101-11-11|10"                                            
 [43] "01-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"                    
 [44] "01-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8"                                      
 [45] "01-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-101-11-101|7"                                                   
 [46] "01-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6"                                    
 [47] "01-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5"                                        
 [48] "01-10-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4"                                                        
 [49] "01-11-11-11-101-101-11-11-101-11-101-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-101-11-11-11-11|3"                                                       
 [50] "01-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2"                               
 [51] "0-11-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-11-10-101-101-101-11-101-101-101-101-11-11-101-101-11-10-101|1"                                         
 [52] "01-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10"                     
 [53] "01-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"                        
 [54] "01-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8"                                          
 [55] "01-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-101-11-101|7"                                                       
 [56] "01-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6"                                        
 [57] "01-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5"                                            
 [58] "0-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4"                                                                                                                                                                                   
...
...
...
..
..                                                                                                                              
                                                                                                                                       
[736] "0-101-101"                                                                                                                                             
[737] "01-101__5"                                                                                                                                             
[738] "01-101__6"                                                                                                                                             
[739] "0-11"                                                                                                                                                  
[740] "01"                                                                                                                                                    
[741] "01__1"                                                                                                                                                 
[742] "01__2"                                                                                                                                                 
[743] "01__3"                                                                                                                                                 
[744] "01__4"                                                                                                                                                 
[745] "01__5"                                                                                                                                                 
[746] "01__6"                                                                                                                                                 
[747] "01__7"                                                                                                                                                 
[748] "01__8"                                                                                                                                                 
[749] "01__9"                                                                                                                                                 
[750] "0"                                                                                                                                                     
[751] "SELL"  

ForestやBoostでこんなことができると思っているのなら、がっかりさせてやる。

たったひとつのクソルールだ。

この種のことにはスーパーコンピューターが必要だ。

考えてみれば、森のブースティングとルールに違いはない。
同じようにフォレストを通してルールを引き出し、2つ目のモデルを使ってルールが発生したかどうかを判断することができる。

kozula.のように介入を行い、外部パラメーター（tritment）に対するシステムの反応を見ることもできる。

私がやっているのはそれだ。
