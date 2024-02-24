トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2890 1...288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 16:07 #28891 Aleksey Nikolayev #:勧めるということは、使うということではない)移動平均は、ビジュアライザーによって使われてはいるが、彼らの発明ではない。移動平均線はマットスタットが登場したときから使われている。ビジュアリストは、例えば波やサポートラインなど、目に見えるが形式化されていないものをすべて発明した。移動平均線は計算が簡単で形式化しやすく、それを基礎としたビジュアリストの仕事は、例えば、どこかのフォーラムのスレッドにある平均線の「虹の扇」である）。 テクニカル分析はむしろマット分析の視覚化である。テクニカル分析に妥当性があるかどうかは重要ではありませんが、重要なのは、さまざまな銀行、投資信託、ファンドで意思決定に役立っていることです。 例えば、取引セッションが停止し、オプションのストライキに到達したときの取引制限など、正当化されたレベルがあります。ロシア連邦では、通貨を売買するための予算ルールもあり、これは原油価格に関連して実施される。中央銀行が為替レートを不合理とみなし、取引に介入する用意がある水準がおそらくあり、それは中央銀行のウェブサイトで発表される。大口の参加者がREPOで紙を空売りし、今は損失を出したくないのでポジションを守っている......というような自然なレベルもある。いろいろある。 ところで、中央銀行のように指標でボラティリティを計算する人はいるのだろうか？:) そうそう、中銀はIMFの手法を使っていると聞いたことがある。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 16:19 #28892 mytarmailS #:どこでも買える、そういう話じゃないんだ......。そして、この会話は、アナリストのスタッフと状況をグローバルに理解している構造体が、無限の資金を蓄えているという事実についてのものだ！:)))ということだ！ インフレ率は、貨幣価値や自国通貨の為替レートを含む多くの指標に影響される。貨幣のコストは金利と流動性手段によって調整され、自国通貨の為替レートは不当に大きく乖離した場合に調整される。しかし、この合理性は計算されなければならない。そこで、あらゆる種類の平均とその乖離が助けになる。インフレ目標を達成するための市場モデルを持っているだけなのだ。財務省に代わって通貨を売ったり買ったりする義務もある。しかし、財務省が具体的な価格と時間枠なしに執行の注文を出すのか、あるいはこれらの注文に、範囲ではなく数量以外の具体的な数字が含まれているのか、私は知らない（例えば、向こう3日間でドルを買うというような）。 mytarmailS#: とdwas！さて、少し現実に戻って、我々は日中取引をしていることを理解する必要がある。日中のローソク足や1週間中のローソク足でさえ、純粋に投機的な人口が存在し、銀行はこのノイズや変動に反応しない。もう一度言いますが、私たちのTFは5サインであり、銀行のTFは次のとおりです。小数点以下の桁数を数えてください、それが中央銀行と銀行のTFです。ユーロが日中50ピプス上昇したのは中銀のせい？ マシュカのせい？ バカバカしいにもほどがある。悪気はないのだが、考えてみればわかるだろう。 中銀は、為替レートをサポートしない通貨取引は、為替レートの自由な価格設定に影響を与えないように行うとしている。このような取引では、注文を分散させる必要があり、ガラスに100000ロットを入れることはできないと思う。そのため、例えばトレンドを少し緩やかにしたり、売り/買いを開始する水準を作ったりするなど、どこで出来高操作を行うのが都合が良いかを判断しなければならない。 СанСаныч Фоменко 2023.01.06 16:42 #28893 Aleksey Vyazmikin #:テクニカル分析が正当化されるかどうかは重要ではない。テクニカル分析が正当化されるかどうかは重要ではありませんが、重要なのは、さまざまな銀行、投資信託、ファンドの意思決定に役立つという ことです。例えば、取引セッションが停止する取引限度や、オプションのストライクなどです。ロシア連邦では、通貨を売買するための予算ルールもあり、これは原油価格に関連して実施される。中央銀行が為替レートを不合理とみなし、取引に介入する用意がある水準がおそらくあり、それは中央銀行のウェブサイトで発表される。大口の参加者がREPOで紙を空売りし、今は損失を出したくないのでポジションを守っている......というような自然なレベルもある。いろいろある。ところで、中央銀行のように指標でボラティリティを計算する人はいるのだろうか？:)そうそう、ロシア中央銀行はIMFの手法を使っていると読んだよ。 専門学校ではテクニカル分析を教えているが、計画によると、テクニカル分析はコーヒーのかすを当てるのに近いので、3時間しか使っていない。カリキュラムの残りの5997時間は他の分野に費やされる。 mytarmailS 2023.01.06 16:59 #28894 Aleksey Vyazmikin #:簡単なことだ。中銀の目標はインフレ率を確保することなのだから......。 このようなことはトレーディングの役には立たない。 年のトレンドを予測したい人には必要なもので、私たちは5桁で取引している。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 17:43 #28895 СанСаныч Фоменко #:テクニカル分析はコーヒーの粉を当てるのに近いので、計画によれば3時間である。カリキュラムの残りの5997時間は、その他の分野に費やされる。 おそらくカリキュラムにもよるのだろうが、最初の機関では 81時間でそのような知識を提供している。 以下は、ロシア連邦中央銀行の投資家資格（FFMS 1.0）申請者の試験問題である。トピック8.1.テクニカル分析（p.135）。 問題の例を図に示す。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 17:51 #28896 mytarmailS #:こんなことをしても、トレードでは何の役にも立たない。1年間のトレンドを予測したい人のためのもので、私たちは5桁で取引している。 中銀の介入が期待できれば、トレンドの反転を捉えるために大胆になれる。また、財務省の代理として行われる定期的な売りは、明らかにテクニカル分析を用いたアルゴリズムに従って行われます。また、予算規則に従って取引が行われるはずであるにもかかわらず、取引が行われない場合、それは近い将来における中央銀行の特定の行動を期待する指標でもあります。 mytarmailS 2023.01.06 17:59 #28897 Aleksey Vyazmikin #:中央銀行からの介入が期待できるとすれば。 そうだと思った方がいい。 mytarmailS 2023.01.06 18:01 #28898 この3日間のこの3日間Jew.で取引した。 C.B.I.は必要ない。 Valeriy Yastremskiy 2023.01.06 18:03 #28899 mytarmailS #: まあ、そう思った方がいい。 問題は、介入と販売のデータをどうやってMoDに取り込むかだ。あとは何か重要なことがあるかもしれない。カットの方がいいはずだ) Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 18:04 #28900 mytarmailS #: まあ、信じるしかない。 信じることと計算と何の関係があるのか？もし中央銀行のモデルがわかっていれば、介入がどこになるかは明らかだ。どうやってモデルを知るか、再現するかは別の問題だ。 1...288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
移動平均は、ビジュアライザーによって使われてはいるが、彼らの発明ではない。移動平均線はマットスタットが登場したときから使われている。ビジュアリストは、例えば波やサポートラインなど、目に見えるが形式化されていないものをすべて発明した。
移動平均線は計算が簡単で形式化しやすく、それを基礎としたビジュアリストの仕事は、例えば、どこかのフォーラムのスレッドにある平均線の「虹の扇」である）。
テクニカル分析はむしろマット分析の視覚化である。テクニカル分析に妥当性があるかどうかは重要ではありませんが、重要なのは、さまざまな銀行、投資信託、ファンドで意思決定に役立っていることです。
例えば、取引セッションが停止し、オプションのストライキに到達したときの取引制限など、正当化されたレベルがあります。ロシア連邦では、通貨を売買するための予算ルールもあり、これは原油価格に関連して実施される。中央銀行が為替レートを不合理とみなし、取引に介入する用意がある水準がおそらくあり、それは中央銀行のウェブサイトで発表される。大口の参加者がREPOで紙を空売りし、今は損失を出したくないのでポジションを守っている......というような自然なレベルもある。いろいろある。
ところで、中央銀行のように指標でボラティリティを計算する人はいるのだろうか？:)
そうそう、中銀はIMFの手法を使っていると聞いたことがある。
そして、この会話は、アナリストのスタッフと状況をグローバルに理解している構造体が、無限の資金を蓄えているという事実についてのものだ！:)))
インフレ率は、貨幣価値や自国通貨の為替レートを含む多くの指標に影響される。貨幣のコストは金利と流動性手段によって調整され、自国通貨の為替レートは不当に大きく乖離した場合に調整される。しかし、この合理性は計算されなければならない。そこで、あらゆる種類の平均とその乖離が助けになる。インフレ目標を達成するための市場モデルを持っているだけなのだ。財務省に代わって通貨を売ったり買ったりする義務もある。しかし、財務省が具体的な価格と時間枠なしに執行の注文を出すのか、あるいはこれらの注文に、範囲ではなく数量以外の具体的な数字が含まれているのか、私は知らない（例えば、向こう3日間でドルを買うというような）。
さて、少し現実に戻って、我々は日中取引をしていることを理解する必要がある。日中のローソク足や1週間中のローソク足でさえ、純粋に投機的な人口が存在し、銀行はこのノイズや変動に反応しない。
もう一度言いますが、私たちのTFは5サインであり、銀行のTFは次のとおりです。
小数点以下の桁数を数えてください、それが中央銀行と銀行のTFです。
ユーロが日中50ピプス上昇したのは中銀のせい？ マシュカのせい？ バカバカしいにもほどがある。
中銀は、為替レートをサポートしない通貨取引は、為替レートの自由な価格設定に影響を与えないように行うとしている。このような取引では、注文を分散させる必要があり、ガラスに100000ロットを入れることはできないと思う。そのため、例えばトレンドを少し緩やかにしたり、売り/買いを開始する水準を作ったりするなど、どこで出来高操作を行うのが都合が良いかを判断しなければならない。
専門学校ではテクニカル分析を教えているが、計画によると、テクニカル分析はコーヒーのかすを当てるのに近いので、3時間しか使っていない。カリキュラムの残りの5997時間は他の分野に費やされる。
簡単なことだ。中銀の目標はインフレ率を確保することなのだから......。
このようなことはトレーディングの役には立たない。
年のトレンドを予測したい人には必要なもので、私たちは5桁で取引している。
おそらくカリキュラムにもよるのだろうが、最初の機関では 81時間でそのような知識を提供している。
以下は、ロシア連邦中央銀行の投資家資格（FFMS 1.0）申請者の試験問題である。トピック8.1.テクニカル分析（p.135）。
問題の例を図に示す。
中銀の介入が期待できれば、トレンドの反転を捉えるために大胆になれる。また、財務省の代理として行われる定期的な売りは、明らかにテクニカル分析を用いたアルゴリズムに従って行われます。また、予算規則に従って取引が行われるはずであるにもかかわらず、取引が行われない場合、それは近い将来における中央銀行の特定の行動を期待する指標でもあります。
問題は、介入と販売のデータをどうやってMoDに取り込むかだ。あとは何か重要なことがあるかもしれない。カットの方がいいはずだ)
信じることと計算と何の関係があるのか？もし中央銀行のモデルがわかっていれば、介入がどこになるかは明らかだ。どうやってモデルを知るか、再現するかは別の問題だ。