トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2889

新しいコメント
 
mytarmailS #:

中央銀行がマシュカを使って決断を下すという方法論？

ありがとう!こんなに笑ったのは久しぶりだ。

その笑いは適切ではないと思う。中銀は時々、天井で買い、安値で売る。

投機家にとって、中銀のこの行動の意味は長い間はっきりしないだろう。

 
mytarmailS #:

どうすれば長くポジションをキープできるのか？ それに悩んでいる人はいる？

私は待ち方を知っている。

ポニーの仕方も知っている。

どうすれば

持ち方がわからない...


一番の問題は、入ってから逆シグナルがよくあることだ......。

それを無視（ホールドし続ける）すると、ほとんどの場合トリガーしてしまう。

それを無視しなければ、動きは展開する（保持すべきだった）。


もちろん、オフトピックだが、聞く人がいない。

そして、これらのトレードから、私たちは明らかに多くのものを絞り出すことができた。

シグナルに対する最も明白なフィルターは、隣接する古いタイムフレーム上の同じシグナルです。

 
mytarmailS #:

市場を分析する際に重要なこと...私が学んだこと...。

1) 絶対価格が重要

2）水準は存在し、重要だが、本に書かれているようなものではない。

3) 価格はSBではない。

4) マーケットは、物質が原子で構成されているように、参加者で構成されている。

ー5 市場はー市場はー

数日前、私は価格と、したがってトレンドと連動するスムージング・パッケージに 出会った。予測による平滑化手法の束で、すべての手法に状態空間という考え方がある。

今日は大晦日なので、冗談のつもりで関数のひとつを紹介しよう：

Usage
adam(data, model = "ZXZ", lags = c(frequency(data)), orders = list(ar =
c(0), i = c(0), ma = c(0), select = FALSE), constant = FALSE,
formula = NULL, regressors = c("use", "select", "adapt"),
occurrence = c("none", "auto", "fixed", "general", "odds-ratio",
"inverse-odds-ratio", "direct"), distribution = c("default", "dnorm",
"dlaplace", "ds", "dgnorm", "dlnorm", "dinvgauss", "dgamma"),
loss = c("likelihood", "MSE", "MAE", "HAM", "LASSO", "RIDGE", "MSEh",
"TMSE", "GTMSE", "MSCE"), outliers = c("ignore", "use", "select"),
level = 0.99, h = 0, holdout = FALSE, persistence = NULL,
phi = NULL, initial = c("optimal", "backcasting"), arma = NULL,
ic = c("AICc", "AIC", "BIC", "BICc"), bounds = c("usual", "admissible",
"none"), silent = TRUE, ...)

ー以下、ー4ページにわたってー意味とー応用ー！

ー以下はー、ー4ページにわたってーにー意味とー！これらはーこれらはーこれらはーこれらはーこれらはー これらはーこれらはー トレンドモデル、ーすなわちーすなわちー価格ーー

smooth: Forecasting Using State Space Models
smooth: Forecasting Using State Space Models
  • cran.r-project.org
Functions implementing Single Source of Error state space models for purposes of time series analysis and forecasting. The package includes ADAM (Svetunkov, 2021, < https://openforecast.org/adam/ >), Exponential Smoothing (Hyndman et al., 2008, < doi:10.1007/978-3-540-71918-2 >), SARIMA (Svetunkov & Boylan, 2019 < doi:10.1080/00207543.2019.1600764 >), Complex Exponential Smoothing (Svetunkov & Kourentzes, 2018, < doi:10.13140/RG.2.2.24986.29123 >), Simple Moving Average (Svetunkov & Petropoulos, 2018 < doi:10.1080/00207543.2017.1380326 >) and several simulation functions. It also allows dealing with intermittent demand based on the iETS framework (Svetunkov & Boylan, 2019, < doi:10.13140/RG.2.2.35897.06242 >).
 
Valeriy Yastremskiy #:

もちろん対数データでは重みは異なり、絶対値や相対値の増分やデータの系列よりも、小さい値はより少なく、大きい値はより多く考慮される。これらは結局のところ、異なる決定問題に対するものである。

それが木モデルが良い理由です：変換は干渉しませんし、必要ありません。増分もその対数も絶対価格も、同じ場所で分割される。
 
СанСаныч Фоменко #:

数日前、価格とトレンドで動作するスムージング・パッケージに 出会った。予測によるスムージング手法はたくさんあるが、どの手法も状態空間という考え方に基づいている。

今日は大晦日で、関数のひとつが呼び出されている：

続いて、その意味と応用について4ページにわたって解説する！

これらはトレンドモデル、つまり価格との連動である。

お勧めします。

パッケージの品質を確かめるには、実際の市場で今日1時間以内にチェックすること。

これが、部外者を巻き込まずに確かめる唯一の方法です。

あなたによって示された納得のいく結果は、当該記事にプラスとなる。

 
Uladzimir Izerski #:

ジョークは適切ではないと思う。CBは高値で買われ、安値で売られることもあるのだから。

投機家にとって、中銀のこの行動の意味は、非常に長い間はっきりしないだろう。

彼らはどこでも買うことができる。

この会話は、状況をグローバルに理解し、アナリストのスタッフを擁し、無制限の金融準備を持つ構造体が、マシュカ、マシュカCARLに決定を下すという事実についてです！...！:)))

それが1つ！


そして2つ目！

今、私たちは少し地球に降りてくる必要があり、我々は小数第5位で、一日の中で取引することを理解する。1日のローソク足の内側、そして1週間のローソク足の内側でさえ、純粋に投機的な人口が存在し、銀行はこのノイズや変動に反応しません。

もう一度言いますが、私たちのTFは5桁、銀行のTFは5桁です。

これが中央銀行と銀行のTFである。


ユーロが日中50ピプスも上昇したのは中央銀行のせい？ マシュカのせい？ バカバカしいにもほどがある。


悪気はないのだが、考えてみればわかるだろう。

 
Uladzimir Izerski #:

おすすめだ。

パッケージの品質を確かめるには、本日1時間以内に実際の市場で確認すること。

これが部外者を巻き込まずに確かめる唯一の方法である。

あなたによって示された納得のいく結果は、当該ポストにプラスとなるだろう。

著者は自分のパッケージに多くの資料を掲載している。ググれば大量のリストが見つかるし、パッケージ自体へのリンクにもかなり大量のリストがある。

上記の推論について言えば、著者は、金融市場のトレンドは日足から現れ始めるので、トレンドモデルも日足から使うべきだと主張している。そして、トレンドパターンのニュアンスを考慮しようとしている。

ところで、外れ値の問題については、かつてここで取り上げたことがある。パッケージの排出量はこうなっている。そう思います。

S

上記の投稿にプラスになるでしょう

問題は、子供の頃から自分の「プラス」に興味がなかったことだ。そして、私はあなたにも同じことをアドバイスする。ジャッジはその人の中にある。

 
mytarmailS #:

、、らなくてものののののののののののののののののの.................. .

そして、この会話は、アナリストのスタッフと状況をグローバルに理解している構造体が、無限の資金を蓄えているという事実についてのものだ！:)))

ということだ！


そして2つ！

、ー今、ー我々はー我々はー、ー我々はー我々はー我々はー我々はー、ー少しー1日のローソク足の内側、そして1週間のローソク足の内側でさえ、純粋に投機的な人口が存在し、銀行はこのノイズや変動に反応しません。

ー もう一度テレコムとテレコムのテレコムのテレコムのテレコテレコテレコテレコテレコテレコテレコテレコテレコテレコ。

ー 小数点の中銀・大蔵銀ののののののののののののののののののののののののののののののの高月齢のののののののののののののののののののののののータ


ー ユーロがー日中50ーピップス上昇したのはー中銀のー マシカのののののののののののののののののののののののののののののののののののののハッ、のののののののののののののののののののののののののののののののーセーーーーーッ


悪気はないのだが、考えてみればわかるだろう。

ー「フレンドリーなー。同じことだ)

 
Aleksey Vyazmikin #:

上では、中央銀行を通じて国家が取引に大きな影響を与えると書いているが、ここでは、マットスタットやMOのルールと書いているが、本当に中央銀行がテクニカル分析を使っていないと確信しているのか？

数年前、私は中央銀行の「方法論」を掲載しました。そこには、意思決定のためにどのような「指標」を使用することが推奨されるかが記載されていました。また、2014年には、ロシア中央銀行のトップが、取引の意思決定を行うための指標としてマシュカ360について話していました。

推奨は使用することを意味しない)

移動平均は、ビジュアライザーによって使用されているが、彼らの発明ではない。移動平均はマットスタットが登場したときから使われている。ビジュアリストは、例えば波やサポートラインなど、目に見えるが形式化されていないものをすべて発明した。

移動平均線は計算が簡単で形式化しやすく、それを基礎としたビジュアリストの仕事は、例えば、どこかのフォーラムのスレッドにある平均線の「虹の扇」である）。

 
Uladzimir Izerski #:

今日1時間以内に、実際のマーケットでチェックしてみてください。

ニュースでボロボロだった))3つの注文が一瞬で止まった))外すの忘れた)))

1...288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896...3399
新しいコメント