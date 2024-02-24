トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1929 1...192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936...3399 新しいコメント Vladimir Perervenko 2020.07.28 19:47 #19281 mytarmailS: こじんごっこ御意プレーン版ご覧の通り、値がかなり異なっていますので、ご自身で確認してみてください。私のモデルではということで、1列だけですが、特に問題ではありません。===================UPD umap_tranformを 実行するたびに、それらは異なるはずです。 注意してなかった。お久しぶりです...。 Aleksei Kuznetsov 2020.07.28 20:50 #19282 mytarmailS: こじんごっこ御意プレーン版ご覧の通り、値がかなり異なっていますので、ご自身で確認してみてください。私のモデルではということで、1列だけですが、特に問題ではありません。===================UPD男、 umap_tranform を実行するたびに異なる、このようなことはないはずです。 通常、（内蔵RNGの）Seedは、再現性のためにある値に設定されています。そうでない場合は、ランダムが使用されます。このパッケージにもSeedがあるかもしれませんので、確認してみてください。 mytarmailS 2020.07.28 21:10 #19283 elibrarius: 通常、再現性を高めるためには、（内蔵のHSSの）Seedをある値に設定します。そうでない場合は、ランダムが使用されます。このパッケージにもSeedがあるかもしれませんので、確認してみてください。 私はそう思いますが、ポイントは、RMSがなければ常に同じであるべきで、「umap」アナログパッケージでは、結果は常に同じであるということです。 mytarmailS 2020.07.28 21:16 #19284 アレクセイ・ヴャジミキンを学んでほしいという一心で、あなたのために、R-ku)install.packages("TTR","uwot") clos <- d$X.CLOSE. get.ind <- function(x,n=5){ all_to.all_colums <- function(x,names){ cb <- combn(ncol(x),2) res <- matrix(ncol = 0,nrow = nrow(x)) for(i in 1:ncol(cb)){ j1 <- cb[1,i] j2 <- cb[2,i] res <- cbind(res, x[,j1] - x[,j2] ) colnames(res) <- paste0(names, 1:ncol(res)) } return(res)} library(TTR) aroon <- aroon(x,n) BBands <- BBands(x,n) ; 男、 umap_tranform を実行するたびに異なる、このようなことはないはずです。
通常、再現性を高めるためには、（内蔵のHSSの）Seedをある値に設定します。そうでない場合は、ランダムが使用されます。このパッケージにもSeedがあるかもしれませんので、確認してみてください。
私はそう思いますが、ポイントは、RMSがなければ常に同じであるべきで、「umap」アナログパッケージでは、結果は常に同じであるということです。
を学んでほしいという一心で、あなたのために、R-ku)
という2つの関数があります。
get.ind
и
get.target
1つ目の指標は日付のセットを作成し、2つ目の指標はジグザグのターゲットを作成します。
終値が 10kのデータをロードして、変数closeに 書き込むだけです。
でumapを取得し、ターゲット
https://github.com/jlmelville/uwot
お会いできてとてもうれしいです、ありがとうございます
もっとコメントが欲しいです :)
ここで問題になるのは、ファイルからの予測値と結果のターゲットをどのように同期させるかです。
オタクからの質問です。
3つの変数A,B,Cがあります。何らかの条件が彼らから手書きで書かれている。例えば、こんな感じです。
この状態を自動的に再現したい。探すまでもなく、すでに知っているのだから。しかし、例えば、A,B,Cをそこに設定し（多項式かHCか-私はゼロを知っているのでわからない）、元の条件を得るとき、この条件を高い確率でヒットさせる組み合わせの重み係数が数十個必要である。
そのような原状を重みを介して再現するために、求められる関数はどのような入力重みをいくつ持っているのかに興味があるのですが？
そこで、クラスタにどのように木を学習させたか、その方法をお伝えし、お見せします。
その結果、以下のようなクラス認識モデルが得られた。
ヒストリーの精度は0.9196756とかなり高く、クラスタのロジックはかなり再現性が高い。
そして、各クラスタに対してモデルを学習させました
クラスター1
クラスター2
クラスター3
クラスター4
すべてのクラスターでAccuracyが0.53程度となっています。
そして、クラスターに分割していない状態のモデルはこんな感じです。
精度0.5293815はクラスタとほぼ同じです。
クラスタのモデルと1本の木のモデルを全標本で比較すると、クラスタの木はターゲット1や-1の一般化されたサンプル情報を持つ葉が多く、理論的にも良いことがわかる。
テストの結果を見てみよう - まずはトレーニング期間を見てみよう
クラスタ分割を行わないモデル。
クラスタに分割されたモデル。
クラスタリングなしのモデルの方が精度が高いが、クラスタ上のモデルの方が取引量が多く、より良い財務パフォーマンスを実現できることがわかる。
では、トレーニング以外のサンプルも見てみましょう。
そして、これが私たちのクラスターです。
そして、クラスターを使用しないモデル。
4月以降に相場が乱高下したときに、多くのトレードが不利に働いたということです。
クラスターがなかったら、クラスター・モデルの葉を個別に、降順ヒストグラムで見てみることにしました。
合計6つの不採算リーフ(ターゲット削除ゼロ-エントリー禁止です)で、正しいクラスタにいないことが判明？
予測値と終値を 持つデータセットを取得し、Rの指標生成のバリアントを使用する代わりに終値の列の仕様でロードするにはどうすればよいですか？
私の理解では，ターゲットがZZトップスなので，予測変数のあるサンプルの一部がフィルタリングされるはずで，ここで，予測変数をフィードするために，予測変数のあるテーブルもフィルタリングする必要がある，というか？
かわりに
NSの入力は値A,B,Cをn回（1000とする）、出力はこれらの値を0;1として計算した式の答えである。試してみてください。そして、分類の誤差と、モデルがどの程度状態を再現しているかを見てください。
種類を正確に見て解釈するならば、木を通して行うことができます。バリエーション2（最初のものがうまくいかなかった場合） - A, B, A-B, C, A+3*C, 2B - 変数、すべて最初のバリエーションと同じようにツリーに入れる。そして、上のアレクセイの写真のように、その構造を見ることができます。