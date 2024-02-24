トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1931

fxsaber:

オタクからの質問です。


3つの変数A,B,Cがあります。何らかの条件が彼らから手書きで書かれている。例えば、こんな感じです。


この状態を自動的に再現したい。探すまでもなく、すでに知っているのだから。しかし、例えば、A,B,Cをそこに設定し（多項式かHCか-私はゼロを知っているのでわからない）、元の条件を得るとき、この条件を高い確率でヒットさせる組み合わせの重み係数が何十個か必要である。


そのような原状を重みを介して再現するために、求められる関数はどのような入力重みをいくつ持っているのかに興味があるのですが？


A,B,Cの範囲について、条件の結果を計算することができます。
赤 - 真
青 - 偽


 
Vladimir Suslov:


A,B,Cの範囲について、条件の結果を計算することができます。
赤 - 真
青 - 偽


fxsaberからのタスクは、なかなか明確ではありません。彼は、任意の条件にある3つの変数を提案し、その変数の値を、パラメータの変化パターンを持つ何らかのシステム内の重みと考えれば、この条件は自動的に生成されるのではないか、と考えたようだ。

あるいは、条件を自動的に合成するためには、次のようなものが必要です。

1.パラメータの複合体としてのシステムを、オブジェクトの環境から区別すること。

2.環境の様々な事象に注目し、この複合体内部の変化の相互依存性を長期的に分析する。

3.観測の過程で、条件を確定すること、すなわち、パラメータの値と環境の事象の関係を構築すること。

4.得られた条件を分類すること。

その目的と能力の考え方によれば、システムはその課題に対処できなければならない。

 
mytarmailS:

というデータがあるので、「d」。))

を入れる

clos <- dt$ あなたの終値

へー、そんな面倒なRを

пакет '‘uwot’' недоступен (for R version 4.0.2)

В 3.5

Предупреждение в install.packages("TTR", "uwot") :
  'lib = "uwot"' не для записи

とはどういう意味でしょうか？

 
Aleksey Vyazmikin：

へえー、あのRはなんて面倒なんだろう。

В 3.5

どういう意味ですか？

これを試してみてください。

install.packages(  с("TTR","uwot")  )

失敗しちゃった。

 
mytarmailS:

この方法で試してみてください。

失敗しちゃった。

Ошибка в с("TTR", "uwot") :не могу найти функцию "с"
 
Aleksey Vyazmikin：
ロシア語の "s "がタイプされているのでは？
 
elibrarius:
もしかしたら、ロシア語の「s」はタイプミスなのでは？

コピーしました :)

 
elibrarius:
もしかしたら、「s」はロシア語で入力したのでは？

ダウンロードすると、確かにロシア語で書かれていた。

> library(uwot)
Загрузка требуемого пакета: Matrix

> train.idx <- 100:8000

> test.idx <- 8001:10000

> UM <- umap(X = X[train.idx,],
+            y = Y[train.idx], 
+            approx_pow = TRUE, 
+            n_components = 3, 
+            ret_mode .... [TRUNCATED] 
Error in x2set(Xsub, n_neighbors, metric, nn_method = nn_sub, n_trees,  : 
  Non-finite entries in the input matrix

もう一つ必要なパッケージがあるのですが...。

彼自身は、ダウンロードが必要だと思えないのだろうか...。

Aleksey Vyazmikin：

ダウンロードすると、確かにロシア語で書かれていた。

もう一つ必要なパッケージがあるのですが...。

自分でダウンロードすることを考えられないのだろうか...。

パッケージは必要ない、どこに書いてあるんだ？

入力行列非定形項目>>入力行列の非定形項目

inf でなければならない。

データで失敗したんだから、基本的な構文をどうにかして、モデルを訓練したほうがいいんじゃない？

