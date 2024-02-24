トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2665

mytarmailS #:

他のペアが100組以上あり、そのノイズがガウスであれば、できる。


時間符号化

https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345


レンドームの森や他のルールのアンサンブルも同じ原理で動作する。ただ、ノイズの多い正弦波やノイズの多いルールの代わりに、ルールの和がノイズを抑制し、これがモデルの出力となる。そして、何の工夫もない))) 100年前の通常のDSP...))))

さて、ポイントは少し違う。マークアップから、他のシンボルと相関のない非定型的な揺らぎを取り除くだけだ。

そうすれば、符号が正しく正規化されていれば、TSは他のシンボルでも自動的に機能するようになる。しかし、これは歴史へのグループフィッティングを除外するものではない。

あなたが正しく書いているように、記号が多ければ多いほど、平均化も多くなる。

他のツールだけでなく、私たちがトレーニングしているチップもマークして、一種のフィルターをかけることができます。これによって、目標とするチップとの相関性を高めることができます。一つの方法です。
 
Maxim Dmitrievsky #:

を使うと、他のツールだけでなく、学習中の特徴にも印をつけることができ、一種のフィルターをかけることができる。これによって、ある特徴とターゲットの相関を高めることができる。一つの方法です。

すでに木型に組み込まれている......。

ルールはフィルターであり、特徴から最も重要なものを選び出し、それだけを残す。

mytarmailS #:

木製の模型に縫い込まれている...。

ルールはフィルターであり、特徴から最も重要なものを選び出し、それだけを残す。

ルール（フィルター）の集合体がモデルなのです。複雑さを犠牲にして改善することは、オーバーフィッティングにつながります。そしてここでは、フィルタリングによってモデルの複雑さを減らしている。
 
Maxim Dmitrievsky #:
いや、そこでは複雑さを犠牲にして改善しているので、オーバーフィットにつながる。そしてここでは、フィルタリングによってモデルの複雑さを減らしている。

複雑さにはいろいろな考え方がある。

複雑さとは「コンプレックス」という言葉だ。

もし1つのルールの代わりに100のルールを追加した場合、最初のケースでは複雑さは高くなりますが、ノイズは少なくなります。

mytarmailS #:

複雑さにはいろいろな意味がある

複雑さ

1つのルールではなく100のルールを足し算する場合、複雑さは最初のケースの方が大きいが、ノイズは少なくなる。

また、add upという単語は必ずしも数学的な意味を持っているわけではない。武器を積み重ねることはできるが、足し算はできない。積み重ねるように横に並べる。複雑さや複雑さを増す

 
Maxim Dmitrievsky #:
また、add upという言葉には必ずしも数学的な意味はない。武器を積み重ねることはできるが、足し算はできない。積み重ねるように横に並べる。Complexity または Complexity

だから、あなたの言いたいことが理解できない。

mytarmailS #:

だからこそ、私はあなたの言いたいことが理解できないのだ

複雑さは複雑さのアナログである
 
Maxim Dmitrievsky #:
複雑さは複雑さのアナログである

おそらく

 

標準的なDSP方式でフィルターをかけることも可能です。

が、もちろん遅延が発生する。


mytarmailS #:

標準的なDSP方式でフィルタリングすることもできる。

が、もちろん遅延が生じる。


ユーロバックスが上昇し、他の相関ペアが下落している場合。これをフィルタリングすることはできませんが、論理的には、その瞬間の取引を禁止するか、対応するマークアップを行うべきです。チャートにはそれが表示されません。例えば、グローバルが下降トレンドにあり、ユーロバックスが瞬間的に上昇しているが、その後、ユーロバックスも下落する。ノイズが散乱し、トレンドと相関しないマークが追加されます。しかし、これは哲学に過ぎない。

