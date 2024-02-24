トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2665 1...265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672...3399 新しいコメント 削除済み 2022.07.30 13:06 #26641 mytarmailS #:他のペアが100組以上あり、そのノイズがガウスであれば、できる。時間符号化https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345レンドームの森や他のルールのアンサンブルも同じ原理で動作する。ただ、ノイズの多い正弦波やノイズの多いルールの代わりに、ルールの和がノイズを抑制し、これがモデルの出力となる。そして、何の工夫もない))) 100年前の通常のDSP...))))さて、ポイントは少し違う。マークアップから、他のシンボルと相関のない非定型的な揺らぎを取り除くだけだ。そうすれば、符号が正しく正規化されていれば、TSは他のシンボルでも自動的に機能するようになる。しかし、これは歴史へのグループフィッティングを除外するものではない。あなたが正しく書いているように、記号が多ければ多いほど、平均化も多くなる。 他のツールだけでなく、私たちがトレーニングしているチップもマークして、一種のフィルターをかけることができます。これによって、目標とするチップとの相関性を高めることができます。一つの方法です。 mytarmailS 2022.07.30 13:22 #26642 Maxim Dmitrievsky #:を使うと、他のツールだけでなく、学習中の特徴にも印をつけることができ、一種のフィルターをかけることができる。これによって、ある特徴とターゲットの相関を高めることができる。一つの方法です。 すでに木型に組み込まれている......。 ルールはフィルターであり、特徴から最も重要なものを選び出し、それだけを残す。 削除済み 2022.07.30 13:28 #26643 mytarmailS #:木製の模型に縫い込まれている...。ルールはフィルターであり、特徴から最も重要なものを選び出し、それだけを残す。 ルール（フィルター）の集合体がモデルなのです。複雑さを犠牲にして改善することは、オーバーフィッティングにつながります。そしてここでは、フィルタリングによってモデルの複雑さを減らしている。 mytarmailS 2022.07.30 13:52 #26644 Maxim Dmitrievsky #: いや、そこでは複雑さを犠牲にして改善しているので、オーバーフィットにつながる。そしてここでは、フィルタリングによってモデルの複雑さを減らしている。 複雑さにはいろいろな考え方がある。 複雑さとは「コンプレックス」という言葉だ。 もし1つのルールの代わりに100のルールを追加した場合、最初のケースでは複雑さは高くなりますが、ノイズは少なくなります。 削除済み 2022.07.30 14:04 #26645 mytarmailS #:複雑さにはいろいろな意味がある複雑さ1つのルールではなく100のルールを足し算する場合、複雑さは最初のケースの方が大きいが、ノイズは少なくなる。 また、add upという単語は必ずしも数学的な意味を持っているわけではない。武器を積み重ねることはできるが、足し算はできない。積み重ねるように横に並べる。複雑さや複雑さを増す mytarmailS 2022.07.30 14:11 #26646 Maxim Dmitrievsky #: また、add upという言葉には必ずしも数学的な意味はない。武器を積み重ねることはできるが、足し算はできない。積み重ねるように横に並べる。Complexity または Complexity だから、あなたの言いたいことが理解できない。 削除済み 2022.07.30 14:46 #26647 mytarmailS #:だからこそ、私はあなたの言いたいことが理解できないのだ 複雑さは複雑さのアナログである mytarmailS 2022.07.30 15:21 #26648 Maxim Dmitrievsky #: 複雑さは複雑さのアナログである おそらく mytarmailS 2022.07.30 16:31 #26649 標準的なDSP方式でフィルターをかけることも可能です。 が、もちろん遅延が発生する。 削除済み 2022.07.30 19:50 #26650 mytarmailS #:標準的なDSP方式でフィルタリングすることもできる。が、もちろん遅延が生じる。 ユーロバックスが上昇し、他の相関ペアが下落している場合。これをフィルタリングすることはできませんが、論理的には、その瞬間の取引を禁止するか、対応するマークアップを行うべきです。チャートにはそれが表示されません。例えば、グローバルが下降トレンドにあり、ユーロバックスが瞬間的に上昇しているが、その後、ユーロバックスも下落する。ノイズが散乱し、トレンドと相関しないマークが追加されます。しかし、これは哲学に過ぎない。 1...265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
他のペアが100組以上あり、そのノイズがガウスであれば、できる。
時間符号化
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
レンドームの森や他のルールのアンサンブルも同じ原理で動作する。ただ、ノイズの多い正弦波やノイズの多いルールの代わりに、ルールの和がノイズを抑制し、これがモデルの出力となる。そして、何の工夫もない))) 100年前の通常のDSP...))))
さて、ポイントは少し違う。マークアップから、他のシンボルと相関のない非定型的な揺らぎを取り除くだけだ。
そうすれば、符号が正しく正規化されていれば、TSは他のシンボルでも自動的に機能するようになる。しかし、これは歴史へのグループフィッティングを除外するものではない。
あなたが正しく書いているように、記号が多ければ多いほど、平均化も多くなる。他のツールだけでなく、私たちがトレーニングしているチップもマークして、一種のフィルターをかけることができます。これによって、目標とするチップとの相関性を高めることができます。一つの方法です。
すでに木型に組み込まれている......。
ルールはフィルターであり、特徴から最も重要なものを選び出し、それだけを残す。
いや、そこでは複雑さを犠牲にして改善しているので、オーバーフィットにつながる。そしてここでは、フィルタリングによってモデルの複雑さを減らしている。
複雑さにはいろいろな考え方がある。
複雑さとは「コンプレックス」という言葉だ。
もし1つのルールの代わりに100のルールを追加した場合、最初のケースでは複雑さは高くなりますが、ノイズは少なくなります。
複雑さにはいろいろな意味がある
複雑さ
1つのルールではなく100のルールを足し算する場合、複雑さは最初のケースの方が大きいが、ノイズは少なくなる。
また、add upという言葉には必ずしも数学的な意味はない。武器を積み重ねることはできるが、足し算はできない。積み重ねるように横に並べる。Complexity または Complexity
だから、あなたの言いたいことが理解できない。
複雑さは複雑さのアナログである
おそらく
標準的なDSP方式でフィルターをかけることも可能です。
が、もちろん遅延が発生する。
ユーロバックスが上昇し、他の相関ペアが下落している場合。これをフィルタリングすることはできませんが、論理的には、その瞬間の取引を禁止するか、対応するマークアップを行うべきです。チャートにはそれが表示されません。例えば、グローバルが下降トレンドにあり、ユーロバックスが瞬間的に上昇しているが、その後、ユーロバックスも下落する。ノイズが散乱し、トレンドと相関しないマークが追加されます。しかし、これは哲学に過ぎない。