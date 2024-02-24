トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1878

Valeriy Yastremskiy：

理解できない。いつの間にかExpert Advisorを開いて、分表示が61になるまで待って、5分時計をコピーしていたのだろうか。ストラテジーテスターでは、0時から時間のカウントを開始します。

コードでは、今が何時なのかを定義しています。もし2時間目であれば、1時間目の相場に従って計算されたクラスタの数を使用します。それは、初歩的なことです
Mihail Marchukajtes：

Maxim Dmitrievsky:
コードでは、今が何時なのかを定義しました。2時であれば、1時間目の引用符でカウントされるクラスタ番号を使用します。それは、初歩的なことです

明確であり、それ故の疑問である。朝3分なしに起きて、5時に開いて、配列にコピーして、関数を呼び 出したんです。そして10時15分にEAを投げると、その時12時で2時間目が表示されます。そして、09-55の場合、2時間目は11時に表示されます。

そして、問題は、朝でも夕方でも違いはないのか、ということです。明確ではありません。

 
Maxim Dmitrievsky:
Rのチームを知らなければ、PythonとRを比較することはできません;)

mytarmailS:

Valeriy Yastremskiy：

というのは理解できますので、質問させていただきました。朝3時に1分もかからずに起きて、5時にカウントして配列にコピーして、関数を 呼び出した。そして10-15でEAを投げると、その時12時に2時間目が表示されます。そして、09-55の場合、2時間目は11時に表示されます。

そして、問題は、それが朝であろうと夕方であろうと違いはないのか、ということだ。明確ではありません。

要するに、行ったらやるということです（笑)。
 
マキシム・ドミトリエフスキー
要するに、行ったらやるということです（笑)。

やらなくていいんだよ、作業用トピックじゃないんだから)

mytarmailS:

やらなくていい、作業的なテーマではない)

mytarmailS:

やらなくていい、作業的なテーマではない)

マキシム・ドミトリエフスキー
1）現在の時間（過去）と次の時間（未来）の両方を予測するため。

というのは、すでに予想の半分が分かっているからです。

2) 3つのクラスターは状況を大まかに一般化しすぎている

画像からわかるように、一般的な動きが上向きだったため、買いクラスタですが、それは最初の時間であり、私たちは2番目の時間帯を取引しています。

ということで、2時間目は買いとして取引していますが、実は売りなのです。

そして、0.5を 使わずに次の時間の首藤クラスタを予測するとき:)

