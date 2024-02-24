トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1878 1...187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885...3399 新しいコメント 削除済み 2020.07.15 14:52 #18771 Valeriy Yastremskiy： 理解できない。いつの間にかExpert Advisorを開いて、分表示が61になるまで待って、5分時計をコピーしていたのだろうか。ストラテジーテスターでは、0時から時間のカウントを開始します。 コードでは、今が何時なのかを定義しています。もし2時間目であれば、1時間目の相場に従って計算されたクラスタの数を使用します。それは、初歩的なことです 削除済み 2020.07.15 14:54 #18772 Mihail Marchukajtes： それしか答えようがない。特に、あなたの連想が気に入りました。私に言わせれば、中国人の女と正統派の女を1回、2回、3回と休みなく叩き、休み明けにもう2、3回叩きます。なんというか、そういう男です :-)でも、全般的にありがとうございます!!!この暑さ、嫌になりますね（笑）。あと2週間で、雨が降って、寒くなって、雪が降って...というのが嬉しいですね。 昔、アジア系の女性がいて、すごくきれいなんだけど、僕のことを全然わかってくれなくて。だから、オーソドックスなパイソンの方が似合うかもしれません。 Valeriy Yastremskiy 2020.07.15 14:58 #18773 Maxim Dmitrievsky: コードでは、今が何時なのかを定義しました。2時であれば、1時間目の引用符でカウントされるクラスタ番号を使用します。それは、初歩的なことです 明確であり、それ故の疑問である。朝3分なしに起きて、5時に開いて、配列にコピーして、関数を呼び 出したんです。そして10時15分にEAを投げると、その時12時で2時間目が表示されます。そして、09-55の場合、2時間目は11時に表示されます。 そして、問題は、朝でも夕方でも違いはないのか、ということです。明確ではありません。 mytarmailS 2020.07.15 15:11 #18774 Maxim Dmitrievsky: 昔、アジア人の女の子がいたんだけど、すっごい美人なんだけど、理解力がないんだよね。"だから正統派のパイソンの方が""君には合っている 東洋の女よりニシキヘビを持て Rのチームを知らなければ、PythonとRを比較することはできません;) 削除済み 2020.07.15 15:25 #18775 mytarmailS: アジアの女よりニシキヘビを手にしたい。Rのチームを知らないのにPythonとRを比較するのは無理がある ;) ああ......わかってる、つっこんできたよ。同じことです。 削除済み 2020.07.15 15:25 #18776 Valeriy Yastremskiy： というのは理解できますので、質問させていただきました。朝3時に1分もかからずに起きて、5時にカウントして配列にコピーして、関数を 呼び出した。そして10-15でEAを投げると、その時12時に2時間目が表示されます。そして、09-55の場合、2時間目は11時に表示されます。そして、問題は、それが朝であろうと夕方であろうと違いはないのか、ということだ。明確ではありません。 要するに、行ったらやるということです（笑)。 mytarmailS 2020.07.15 15:27 #18777 マキシム・ドミトリエフスキー： 要するに、行ったらやるということです（笑)。 やらなくていいんだよ、作業用トピックじゃないんだから) 削除済み 2020.07.15 15:32 #18778 mytarmailS: やらなくていい、作業的なテーマではない) ぱしふぃっくびいなす。美しいですね。 削除済み 2020.07.15 15:32 #18779 mytarmailS: やらなくていい、作業的なテーマではない) ぱしふぃっくびいなす。美しいですね。 mytarmailS 2020.07.15 15:48 #18780 マキシム・ドミトリエフスキー： パシーム。すべてが美しい 1）現在の時間（過去）と次の時間（未来）の両方を予測するため。 というのは、すでに予想の半分が分かっているからです。 2) 3つのクラスターは状況を大まかに一般化しすぎている 画像からわかるように、一般的な動きが上向きだったため、買いクラスタですが、それは最初の時間であり、私たちは2番目の時間帯を取引しています。 ということで、2時間目は買いとして取引していますが、実は売りなのです。 そして、0.5を 使わずに次の時間の首藤クラスタを予測するとき:) 1...187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
理解できない。いつの間にかExpert Advisorを開いて、分表示が61になるまで待って、5分時計をコピーしていたのだろうか。ストラテジーテスターでは、0時から時間のカウントを開始します。
コードでは、今が何時なのかを定義しました。2時であれば、1時間目の引用符でカウントされるクラスタ番号を使用します。それは、初歩的なことです
明確であり、それ故の疑問である。朝3分なしに起きて、5時に開いて、配列にコピーして、関数を呼び 出したんです。そして10時15分にEAを投げると、その時12時で2時間目が表示されます。そして、09-55の場合、2時間目は11時に表示されます。
そして、問題は、朝でも夕方でも違いはないのか、ということです。明確ではありません。
というのは理解できますので、質問させていただきました。朝3時に1分もかからずに起きて、5時にカウントして配列にコピーして、関数を 呼び出した。そして10-15でEAを投げると、その時12時に2時間目が表示されます。そして、09-55の場合、2時間目は11時に表示されます。
そして、問題は、それが朝であろうと夕方であろうと違いはないのか、ということだ。明確ではありません。
1）現在の時間（過去）と次の時間（未来）の両方を予測するため。
というのは、すでに予想の半分が分かっているからです。
2) 3つのクラスターは状況を大まかに一般化しすぎている
画像からわかるように、一般的な動きが上向きだったため、買いクラスタですが、それは最初の時間であり、私たちは2番目の時間帯を取引しています。
ということで、2時間目は買いとして取引していますが、実は売りなのです。
そして、0.5を 使わずに次の時間の首藤クラスタを予測するとき:)