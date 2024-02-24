トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1884 1...187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891...3399 新しいコメント Rorschach 2020.07.17 09:30 #18831 エフゲニー・デューカ： 1.そうなんです、すべての選択肢をクリアしなければならないんです。問題は、時間がかかりすぎることです。 2.試してみたら悪化した。 3.彼女が使っているものをどうやって知ることができますか？ブラックボックスだから、全部食べさせるんです。 MTテスターのオプティマイザーのようなハイパーパラメーターオプティマイザーがあります。24時間セットしておくと、それを拾ってくれるんです。 うまくいくのを待つのは退屈ですが、これはNSの特殊性で、厳密な科学はなく、経験（自分と誰かの）と直感だけです。私の結果は、ここでもプライベートでも共有することができます。 先ほどトレーニング用の例を掲載しました。ネットワークにシグナルを買うことを教えるというものです。その後、逆張りをすれば、ネットワークは売りシグナルを出すはずです。信号があるかないかの二値分類である。ネットワークに売買を認識させることもできますが、これはより悪いことだと思います。出力の範囲は0-1に限定され、買いだけを探す場合は2つのクラス（買いがある、買いがない）に分かれ、閾値は0.8ずつ動かせる。 買いか売りかを探す場合は0-1は買い、売り、その中間の3つのセクターに分かれる。買いシグナルだけを探すと、学習例が2倍（フリップインプット）、ネットワークサイズが小さい（タスクが簡単、必要なニューロンが少ない）、学習時間が短い、解が簡単（1クラスだけを考える）ですが、これはあくまで理論上の話です。 ネットワークが自分で機能を探して、価格と希望のシグナルを与えれば、それだけですべてをやってくれるというアイディアがあります。lstmで始めたのですが、完璧なようで今のところそうでもないです。普通のネットも試してみたいし、ダメならこの先どうなるのか考えてみたい。CNNはちょっと面倒くさいですね、レイヤーやコアの構成を調整するのに疲れました。おそらく、ウェーブレットを通常のネットワークに投入する方が簡単なのでしょう。もし、それが私に合わなければ、入力信号の選択にもっと時間を費やさなければなりませんが、この場合、私は疑問を持っています。それは、本当に必要なのでしょうか。「クラシック」システムを使う方が簡単で、より分かりやすく、信頼でき、経済的でテストしやすいでしょう。 また、数字だけを見て、どのように結果を分析するのですか？これはあなたが使っているコードですか？ plt.plot(history.history['loss']) plt.plot(history.history['val_loss']) トレイとテストでエラーという2つのグラフを作ると、ネットワークに何が足りないのか、どういう方向に動けばいいのかがわかる。 Evgeny Dyuka 2020.07.17 09:41 #18832 ロールシャッハ： 私もカウント待ちを躊躇しましたが、これはNSの特殊性で、厳密な科学はなく、経験（他人や自分の）と直感だけです。結果をここで共有することも、プライベートで共有することもできます。絵の話なのか、もう市場の話なのか。また、結果をどのように分析しているのか、数字だけを見ているのか？これはあなたが使っているコードですか？トレイ用とテスト用の2つのチャートを作り、それを使って、ネットワークに何が足りないのか、どの方向に進めばいいのかを理解することができます。 実プロセスにいることが容易にわかる )) 最初は標準的なアルゴリズムで描きましたが import matplotlib.pyplot as plt しかし、ノイズが大きいため、10エポック後にはすでに水平線上にプロットされており、意味がありませんでした。 私は2値分類を持っていて、各回答におけるネットの確実性のレベルを分析します。例えば、正しい答えは0 1でネットは0.4 0.6を与える - Evgeny Dyuka 2020.07.17 09:41 #18832

ロールシャッハ：

私もカウント待ちを躊躇しましたが、これはNSの特殊性で、厳密な科学はなく、経験（他人や自分の）と直感だけです。結果をここで共有することも、プライベートで共有することもできます。絵の話なのか、もう市場の話なのか。また、結果をどのように分析しているのか、数字だけを見ているのか？これはあなたが使っているコードですか？トレイ用とテスト用の2つのチャートを作り、それを使って、ネットワークに何が足りないのか、どの方向に進めばいいのかを理解することができます。

実プロセスにいることが容易にわかる ))

最初は標準的なアルゴリズムで描きましたが

import matplotlib.pyplot as plt

しかし、ノイズが大きいため、10エポック後にはすでに水平線上にプロットされており、意味がありませんでした。

私は2値分類を持っていて、各回答におけるネットの確実性のレベルを分析します。例えば、正しい答えは0 1でネットは0.4 0.6を与える - これは良い答えです。より頻繁に正しい答えは0 1でネットは0.49 0.51を与えます

答えが数千ある場合、確実性によってそれらをグループ化して分析を行うことが可能です。 It is based very loosely on how we think the human brain works. First, a collection of software “neurons” are created and connected together, allowing them to send messages to each other. Next, the network is asked to solve a problem, which it attempts to do over and over... 1...187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MTテスターのオプティマイザーのようなハイパーパラメーターオプティマイザーがあります。24時間セットしておくと、それを拾ってくれるんです。
うまくいくのを待つのは退屈ですが、これはNSの特殊性で、厳密な科学はなく、経験（自分と誰かの）と直感だけです。私の結果は、ここでもプライベートでも共有することができます。
先ほどトレーニング用の例を掲載しました。ネットワークにシグナルを買うことを教えるというものです。その後、逆張りをすれば、ネットワークは売りシグナルを出すはずです。信号があるかないかの二値分類である。ネットワークに売買を認識させることもできますが、これはより悪いことだと思います。出力の範囲は0-1に限定され、買いだけを探す場合は2つのクラス（買いがある、買いがない）に分かれ、閾値は0.8ずつ動かせる。 買いか売りかを探す場合は0-1は買い、売り、その中間の3つのセクターに分かれる。買いシグナルだけを探すと、学習例が2倍（フリップインプット）、ネットワークサイズが小さい（タスクが簡単、必要なニューロンが少ない）、学習時間が短い、解が簡単（1クラスだけを考える）ですが、これはあくまで理論上の話です。
ネットワークが自分で機能を探して、価格と希望のシグナルを与えれば、それだけですべてをやってくれるというアイディアがあります。lstmで始めたのですが、完璧なようで今のところそうでもないです。普通のネットも試してみたいし、ダメならこの先どうなるのか考えてみたい。CNNはちょっと面倒くさいですね、レイヤーやコアの構成を調整するのに疲れました。おそらく、ウェーブレットを通常のネットワークに投入する方が簡単なのでしょう。もし、それが私に合わなければ、入力信号の選択にもっと時間を費やさなければなりませんが、この場合、私は疑問を持っています。それは、本当に必要なのでしょうか。「クラシック」システムを使う方が簡単で、より分かりやすく、信頼でき、経済的でテストしやすいでしょう。
また、数字だけを見て、どのように結果を分析するのですか？これはあなたが使っているコードですか？
トレイとテストでエラーという2つのグラフを作ると、ネットワークに何が足りないのか、どういう方向に動けばいいのかがわかる。
私は2値分類を持っていて、各回答におけるネットの確実性のレベルを分析します。例えば、正しい答えは0 1でネットは0.4 0.6を与える - これは良い答えです。より頻繁に正しい答えは0 1でネットは0.49 0.51を与えます
答えが数千ある場合、確実性によってそれらをグループ化して分析を行うことが可能です。
その結果、実際には、ニューラルネットワークが理解し始めているが、今のところかすんでいる、M2に関する今日のユーロである。
青は上昇、黄は下降の予報です。
グラフを掲載していただけますか？エポック数が多いほど、またバッテンサイズが小さいほど、重みの変化回数は多くなります。また、オプティマイザーのlerning_rateを+-1桁変えるのも意味がある。オプティマイザーは何を使っていますか？
Bach 128、同じことを話しているのであれば、です。それは常に128はTPU、そのような要件と関係するものであるべきです。
エポックも変更しなくなった、通常150を過ぎると何も変わらない。
SGDと連動させることができない。
これが私のグリッドで、ここでレイヤーの数を動的に変更します。
Dropoutの代わりに他の方法を試すことができる、ニューロンの数を減らす。重みの初期化、正規化を追加。入力されたデータは何らかの処理をされているのでしょうか？入力データを1桁増やすと、結果が良くなりました。 やはり、非定常性を取り除かないとダメなようです。
どのパッケージも正確な結果を得ることはできません。どのNSも確率的に上か下か不明な予測しかできない。価格はニューラルネットワークに従わず、簡単に逆行することができる。65％という選択肢は、すでに許容範囲内です。
こちらは56％。青が本来あるべき姿、赤がネットワークのレスポンスです。パーセンテージに意味はない。
48％で、さらに低い数字ですが、少なくとも何らかの効果はあります。
パラメータが結果に与える影響を理解するのに適しているので、 ぜひ試してみてください。