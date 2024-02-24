トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1874 1...186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.07.14 20:26 #18731 マキシム・ドミトリエフスキー： コンマで区切られている せんぱつ 第200回 異常は見当たりません。 5時方向から6時方向へ、このようにカットしました。 削除済み 2020.07.14 20:29 #18732 mytarmailS: せんぱつ第200回異常は見当たりません。5時から6時までこんな感じのカットをしました。 が、2時位置のカーブを一気に見てください。 時間帯に偏りが出てきた それとも、それぞれ24個の値があるのでしょうか？ mytarmailS 2020.07.14 20:35 #18733 マキシム・ドミトリエフスキー： が、2時間で一気にカーブを見てください。時間帯に偏りがあるんです。 それとも、24個の値がそれぞれあるのでしょうか？ 然う然う各24値... 5時間目の5分マーク12個と6時間目の5分マーク12個を合わせて24個で1列とする。 削除済み 2020.07.14 20:35 #18734 mytarmailS: そういうことだ！各24値...5時間目の5分12個と6時間目の5分12個を合わせて、24個の値で1列を構成する。 なんだこの数百枚は。 一気に描くと、最後のほうでどこかにスキができるんですよ、きっと。 mytarmailS 2020.07.14 20:40 #18735 マキシム・ドミトリエフスキー： 一度に100枚ってなんだよw 一気に描くと、最後のほうでどこかにスキができるんだよ、きっと。 線が多くて何も見えないから...。 ここにその全貌があります。 ----------------------- クラスタ用のデータセットを作成するときに失敗しています。 削除済み 2020.07.14 20:55 #18736 mytarmailS: 線が多くて何も見えないから...。ここで一気に-----------------------クラスタ用のデータセットを作成するときに何か失敗したのでしょう。 了解です...ありがとうございます。 追伸：データセットの時間数が違います 5時間計：139 6時間：140 1時間足りないとか、1時間多いとか。 なぜかストレートなんですよね、たぶんパッケージ自体が何かしているんだと思います。 解決策：データフレームを5分で再インデックス化し、欠損バーの代わりにNaNを追加する。最も近い値でfillNaを行う。最終的に％）。 Aleksei Kuznetsov 2020.07.15 07:54 #18737 なぜNaNなのか？価格が変更されていない場合 - 直前のバーの終値を代入します。 mytarmailS 2020.07.15 09:51 #18738 マキシム・ドミトリエフスキー： 了解です...ありがとうございます。 私も5時と6時の位置の数字が違いますが、すべて正常に動作しています、なんとなく。 hrs 時間を含むベクトル hrs [1] 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 [32] 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 [63] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 [94] 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 [125] 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 [156] 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 [187] 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 [218] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 [249] 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 [280] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 [311] 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 コード - もし5時 なら、その場所からインデックスを 取り、24時間を加え、それらは完全に2時間を取り、その 結果を出力 します。 for(i in 2:length(x$close)){ if(hrs[i] == 5 & hrs[i-1] == 4){ ii <- i:(i+23) print( hrs[ii] )} となる [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ...... ..... .... はすべて正常に動作しているのですが、何が問題なのかわかりません。 削除済み 2020.07.15 10:46 #18739 mytarmailS: また、5時と6時の位置の数字が違うのですが、問題なく使えています。hrs 時間ベクトルコード - もし5 時なら、ここからインデックスを 取り、24時間を追加し、それらは完全に2時間かかる、 そして結果を出力 します。となるすべて正常に動作しているので、何が問題なのかわからない。を周期内のデータフレームの長さで割るのはなぜですか？)Rの落書きは残念ながら理解できない。 時間数が違う場合（抜けがあるので違う場合もある）、ループ内の行を取得するとずれが生じる。これは、例えば、ある日の1時間と別の日の1時間を取るということです。あるいは、一部の5分線が欠落しているため、ある時間から別の時間に5分ずれることになります。 mytarmailS 2020.07.15 10:48 #18740 マキシム・ドミトリエフスキー： をループ内のデータフレームの長さで割っているのはなぜですか？)Rの落書きは、残念ながら理解できませんが そこにデイスを割り込ませない。 例えば、こんな感じです。 2 :10は、2から10を取るという意味です。 1...186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
線が多くて何も見えないから...。
ここにその全貌があります。
-----------------------
クラスタ用のデータセットを作成するときに失敗しています。
線が多くて何も見えないから...。
ここで一気に
-----------------------
クラスタ用のデータセットを作成するときに何か失敗したのでしょう。
了解です...ありがとうございます。
追伸：データセットの時間数が違います
5時間計：139
6時間：140
1時間足りないとか、1時間多いとか。
なぜかストレートなんですよね、たぶんパッケージ自体が何かしているんだと思います。
解決策：データフレームを5分で再インデックス化し、欠損バーの代わりにNaNを追加する。最も近い値でfillNaを行う。最終的に％）。
了解です...ありがとうございます。
私も5時と6時の位置の数字が違いますが、すべて正常に動作しています、なんとなく。
hrs 時間を含むベクトル
コード - もし5時 なら、その場所からインデックスを 取り、24時間を加え、それらは完全に2時間を取り、その 結果を出力 します。
となる
はすべて正常に動作しているのですが、何が問題なのかわかりません。
また、5時と6時の位置の数字が違うのですが、問題なく使えています。
hrs 時間ベクトル
コード - もし5 時なら、ここからインデックスを 取り、24時間を追加し、それらは完全に2時間かかる、 そして結果を出力 します。
となる
すべて正常に動作しているので、何が問題なのかわからない。
を周期内のデータフレームの長さで割るのはなぜですか？)Rの落書きは残念ながら理解できない。時間数が違う場合（抜けがあるので違う場合もある）、ループ内の行を取得するとずれが生じる。これは、例えば、ある日の1時間と別の日の1時間を取るということです。あるいは、一部の5分線が欠落しているため、ある時間から別の時間に5分ずれることになります。
をループ内のデータフレームの長さで割っているのはなぜですか？)Rの落書きは、残念ながら理解できませんが
そこにデイスを割り込ませない。
例えば、こんな感じです。
