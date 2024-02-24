トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1872 1...186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 17:35 #18711 マキシム・ドミトリエフスキー： 一行一行、不具合を探していくのもいいかもしれませんね。時刻の遷移に大きなズレが生じることがあり、明らかに同じ日の時刻ではない、ズレるは、休日やセッションの開講時間が異なるため（休日など） コリドールをして、反対側のエッジが出たところで作り直すか、待ってから作り直すか。条件によってシフトし、その後、その場所に戻るのですね。もしそうなら、確認すべきですし、そうでないなら、何か問題があるのでしょう。 Roman 2020.07.13 18:19 #18712 マキシム・ドミトリエフスキー： さて、フレームワーク全体はほぼきれいになったので、あとはgrailをいくつか。できるだけ自動化したいんです。例えば、取引ルールをクラスタごとに別のmql関数に分割するアイディアがあります。例えば、各クラスタに対してどのような戦略をとるのか？ある価格が何か（平均値や偏差値）よりも高い／低い場合、予測されたクラスタに応じて、あれこれと工夫をする。2時間目のみ、つまりチャートの右側部分が取引に関与しています。ボット全体のMLコードを生成することが可能です。 Cluster0は、外れ値、平均値ともに、より静的である。 他のクラスターはどちらかに偏っており、平均値も安定していない。 これが、私たちの出発点です。Cluster0に 統計モデルを構築する。 削除済み 2020.07.13 19:31 #18713 Valeriy Yastremskiy： コリドールをして、反対側のエッジが出てきたら作り直すか、待ってから作り直すか。条件からの変化は、その後、元の場所に戻っていくのでしょうか？そうであれば見なければならないし、そうでなければ何かが間違っている。 夏時間・冬時間の切り替えの ようですが、定かではありません。 mytarmailS 2020.07.13 19:33 #18714 アハハハ )) 新郎がいる） 潜在的なマムコゲブ )))) 挨拶くらいしてからにしろよアハハハ......。哀れ Renat Akhtyamov 2020.07.13 19:36 #18715 mytarmailS: アハハハ ))新郎がいる）潜在的なマムコゲブ ))))挨拶くらいしてからにしろよアハハハ......。哀れ そして友達もあなたを愛しています;) mytarmailS 2020.07.13 19:36 #18716 Renat Akhtyamov: and friends love you ;)). ))) 削除済み 2020.07.13 19:43 #18717 mytarmailS: アハハハ ))新郎がいる）潜在的なマムコゲブ ))))挨拶くらいしてからにしろよアハハハ......。哀れ じゅじゅつし 削除済み 2020.07.13 19:45 #18718 とにかく、問題を特定しました...それは、apiを通して引き出されるデータスキップにあります。別のdtzに切り替えた - 別の場所に障害がある。どこか、ランダムなところで、ずれが生じているのです。 そのためのロジックを修正する必要があります。 Rorschach 2020.07.14 12:11 #18719 ネットワークで、エポック数、バッティングサイズ、レーニングレートのバランスはどうなっているのでしょうか？ Aleksei Kuznetsov 2020.07.14 14:46 #18720 Rorschach: 誰かネットワーク、エポック数、バッティングサイズ、レーニングレートのバランスはどうしてるんですか？ NSは長いことやっていないんです。ブルートフォースで最適な選択肢を探してみてください。V. Perervenkoがハイパーパラメータ選択に関する論文を発表しています。これが彼らです。 1...186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
一行一行、不具合を探していくのもいいかもしれませんね。時刻の遷移に大きなズレが生じることがあり、明らかに同じ日の時刻ではない、ズレる
は、休日やセッションの開講時間が異なるため（休日など）
コリドールをして、反対側のエッジが出たところで作り直すか、待ってから作り直すか。条件によってシフトし、その後、その場所に戻るのですね。もしそうなら、確認すべきですし、そうでないなら、何か問題があるのでしょう。
さて、フレームワーク全体はほぼきれいになったので、あとはgrailをいくつか。
できるだけ自動化したいんです。例えば、取引ルールをクラスタごとに別のmql関数に分割するアイディアがあります。
例えば、各クラスタに対してどのような戦略をとるのか？
ある価格が何か（平均値や偏差値）よりも高い／低い場合、予測されたクラスタに応じて、あれこれと工夫をする。
2時間目のみ、つまりチャートの右側部分が取引に関与しています。
ボット全体のMLコードを生成することが可能です。
Cluster0は、外れ値、平均値ともに、より静的である。
他のクラスターはどちらかに偏っており、平均値も安定していない。
これが、私たちの出発点です。Cluster0に 統計モデルを構築する。
コリドールをして、反対側のエッジが出てきたら作り直すか、待ってから作り直すか。条件からの変化は、その後、元の場所に戻っていくのでしょうか？そうであれば見なければならないし、そうでなければ何かが間違っている。
夏時間・冬時間の切り替えの ようですが、定かではありません。
じゅじゅつし
とにかく、問題を特定しました...それは、apiを通して引き出されるデータスキップにあります。別のdtzに切り替えた - 別の場所に障害がある。どこか、ランダムなところで、ずれが生じているのです。
そのためのロジックを修正する必要があります。
誰かネットワーク、エポック数、バッティングサイズ、レーニングレートのバランスはどうしてるんですか？