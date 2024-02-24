トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1872

マキシム・ドミトリエフスキー

一行一行、不具合を探していくのもいいかもしれませんね。時刻の遷移に大きなズレが生じることがあり、明らかに同じ日の時刻ではない、ズレる

は、休日やセッションの開講時間が異なるため（休日など）

コリドールをして、反対側のエッジが出たところで作り直すか、待ってから作り直すか。条件によってシフトし、その後、その場所に戻るのですね。もしそうなら、確認すべきですし、そうでないなら、何か問題があるのでしょう。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

さて、フレームワーク全体はほぼきれいになったので、あとはgrailをいくつか。

できるだけ自動化したいんです。例えば、取引ルールをクラスタごとに別のmql関数に分割するアイディアがあります。

例えば、各クラスタに対してどのような戦略をとるのか？


ある価格が何か（平均値や偏差値）よりも高い／低い場合、予測されたクラスタに応じて、あれこれと工夫をする。

2時間目のみ、つまりチャートの右側部分が取引に関与しています。

ボット全体のMLコードを生成することが可能です。

Cluster0は、外れ値、平均値ともに、より静的である。
他のクラスターはどちらかに偏っており、平均値も安定していない。
これが、私たちの出発点です。Cluster0に 統計モデルを構築する。


Valeriy Yastremskiy：

コリドールをして、反対側のエッジが出てきたら作り直すか、待ってから作り直すか。条件からの変化は、その後、元の場所に戻っていくのでしょうか？そうであれば見なければならないし、そうでなければ何かが間違っている。

夏時間・冬時間の切り替えの ようですが、定かではありません。

 

とにかく、問題を特定しました...それは、apiを通して引き出されるデータスキップにあります。別のdtzに切り替えた - 別の場所に障害がある。どこか、ランダムなところで、ずれが生じているのです。

そのためのロジックを修正する必要があります。

 
ネットワークで、エポック数、バッティングサイズ、レーニングレートのバランスはどうなっているのでしょうか？
 
誰かネットワーク、エポック数、バッティングサイズ、レーニングレートのバランスはどうしてるんですか？
NSは長いことやっていないんです。ブルートフォースで最適な選択肢を探してみてください。V. Perervenkoがハイパーパラメータ選択に関する論文を発表しています。これが彼らです。
