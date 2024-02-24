トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1873 1...186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.07.14 14:58 #18721 Rorschach: ネットを扱う人は、エポックやバッティングサイズ、レンゲの比率をどう調整するのでしょうか？ ストキャスティックの期間と全く同じで、結果も全く同じです。 Rorschach 2020.07.14 15:22 #18722 この3つのパラメータは非常に巧妙にリンクしており、MA10をn1、MA600をm1に持っていくようなものです。 Mihail Marchukajtes 2020.07.14 17:09 #18723 Rorschach: 誰かネットワーク、エポック数、バッティングサイズ、レーニングレートのバランスはどうしてるんですか？ なんて面白い質問をされたのでしょう。私のやり方をチェックしてください。レシェトフのオプティマイザーは、2つのクラスを分ける超平面に向かうベクトルの方向を定義する参照ベクトルの方法を実装していたことを思い出してください。そして、この方法はご存知のように最も手間のかかる方法であり、逆誤差伝播の探索のための勾配降下法ではありません。これは少し違っていて、2つの異なる符号の間にある垂直な面を探し、この面が2つの符号の両方に垂直であるべき、2つのクラスからの最大距離を考慮する可能性が高いです。一般に、どのベクトルにもこのような混乱があります。次のベクトルが変わると前の平面がずれて、1エポックの間に隣接する異なるクラスを分けるすべての平面が探索されるという、信じられないような現象が起きていることがお分かりいただけると思います。だから、エポック数をダイナミックに変化させている。そんなにすごいエポックでもないでしょう。そして、その変化の論理は、多項式に適用される入力の数に依存する。新しい入力があるたびに、探索は幾何級数的に増加する。その結果、11入力で約800エポック、5入力で約3000と書きたいところですが、ここでは、それを実現しました。私は長い間、javaをダウンロードしていない、と私はRSMEが何であるかを知らなかったので、率直に言ってめちゃくちゃにされ、それらがそれをカバーするのを見たとき、最近のイベントに照らして、はいmytarmailS はい？私はバカじゃないそんな言いがかりをつけるなんて、私が何の仕事をしているのか知るべきだわ :-)冗談です、それくらい優しい時です :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))。 つまり、ここに正確なデータ <7=1600エポック, >=12エポック30となる。今、容量で猛烈に損をしているのは自覚していますが、この方法のアキレス腱はコアの数だけでなく、その周波数も必要です。他の方法と比べても十分ではないでしょうか。どうしても納得がいかない...。コンピュータにとって簡単な方法を見つけることは、少なくとも自分自身を意図的に制限することです...。もっぱらIMHO!!!!!!!しかも、引用したデータは32コアで最大周波数の場合ですが......。Mayleの機会にこちらでレンタルしています。強くお勧めします...。便利なもの、純粋に魅せられた宣伝ではない :-) そうそう、 mytarmails さん、 この記事で無駄にあなたのことを書いたのは、あなたが提案した評価を整理して、それが非常に興味深い ものだったからです。 この受け取ったモデルの見積もりは、最適化に使わないで、ただ見るだけならどうなんだろうと自問自答しました。学習条件によって）同じ最適化結果を示しながら、RMSEのスコアが最も悪かったモデルがベストだという感覚があります。いかがでしょうか？理解するのか、繰り返すのか？ここで、ピ...dittoさん、ずっと言おうと思ってたんです。機会がなかったので、ここで紹介します。）グラフを描いてわかりやすくすればいいのですが、面倒なんですよね。悩むな...。 mytarmailS www.mql5.com Профиль трейдера 削除済み 2020.07.14 18:03 #18724 引用符が抜けているバグが捕まらない ) 例えば、dateframeのインデックス、pentameterを持つdateframeがあるとする。2時間ごとにまとめられています。2時間目が1時間目に続き、翌日の2時間目が翌日の1時間目に続きます。 ループの中で、5分と1時間のどこにスキップがあったかを調べ、少なくとも1つにスキップがあれば2、3時間落とす必要があります。ドロップナやフィルナ（近値用）のように。しかし、NAがない mytarmailS 2020.07.14 18:11 #18725 ミハイル・マルキュカイツ 頭に問題があるんだろう（笑) マキシム・ドミトリエフスキー クラスタではなく、情報の表現に利益があるように思います。 より大きな時間枠でMLの情報をローソク足で表現する必要があると思います。例えば、1時間を5分足で表現し、次の時間を予測すれば、クラスタを扱うより悪くないか、むしろ良くなると思いますが、あくまで仮説です。 削除済み 2020.07.14 18:45 #18726 mytarmailS: それは利益がすべてでクラスタではありませんが、情報の表現で、私は情報が大きいTFのろうそくの形でMOによって表されるべきであることを疑うように思える、例えば時間は、その閉鎖に開口時間から5分で表現されるべきである、と私はそれが悪化したり、クラスタに対処するよりも優れていないだろうが、それはそうです、単なる仮説. を、どうにでもしてください。 が、時間や分がどこかに欠けていて、その場所を探しているところです。基本的にクロックの接合部が一致しない。 前にやったように、私のファイルにカーブをたくさん作って見てくれませんか？ クラスタがなくてもできますよ。 5と6のクロックを取る。 5時から6時の間、時々同じぐらいの大きさのシャープジャンプをするとき、このナンセンスが発生します。本当の意味でのトランジションはほとんどなく、どこかで時間軸が飛び、日軸がずれている可能性が高い。このため、クラスタリングが曲がって動作することがあります。 ファイル: quotes.zip 286 kb mytarmailS 2020.07.14 19:14 #18727 マキシム・ドミトリエフスキー： ということです。が、時間や分がどこかに欠けていて、どこを探せばいいのか退屈しています。基本的にクロックの接合部が一致しない。前にやったように、私のファイルにカーブをたくさん作って見てくれませんか？ クラスタがなくてもできますよ。5と6のクロックを取る。 5時から6時の間、時々同じぐらいの大きさのシャープジャンプをするとき、このナンセンスが発生します。本当の意味でのトランジションはほとんどなく、どこかで時間軸が飛び、日軸がずれている可能性が高い。このため、クラスタリングが曲がって動作している可能性があります。 こころがける ------------- 一体何なんだ？ こんなんでいいのか？ Mihail Marchukajtes 2020.07.14 19:15 #18728 mytarmailS: 頭に問題があるんだろう（笑) いや、うんちを投げつけられるのが嫌なだけなんですけどね...。 Rorschach 2020.07.14 19:21 #18729 練習したい人は？トップチャート入り、3位チャート抜け。2と4はテストチャートです。いくつかの明確化、1グラフ増分、3グラフシグナルは、いくつかの "クラシック "システムを購入する。ところで、問い合わせの質問ですが、nsはligicをエミュレートして、メモリーインジケーターで、ジグザグや最大・最小のインジケーターのようなものは可能なのでしょうか？ 削除済み 2020.07.14 19:31 #18730 mytarmailS: こころがける-------------一体何なんだ？こうなるはずだったのか？ コンマで区切られている 1...186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ネットを扱う人は、エポックやバッティングサイズ、レンゲの比率をどう調整するのでしょうか？
ストキャスティックの期間と全く同じで、結果も全く同じです。
誰かネットワーク、エポック数、バッティングサイズ、レーニングレートのバランスはどうしてるんですか？
なんて面白い質問をされたのでしょう。私のやり方をチェックしてください。レシェトフのオプティマイザーは、2つのクラスを分ける超平面に向かうベクトルの方向を定義する参照ベクトルの方法を実装していたことを思い出してください。そして、この方法はご存知のように最も手間のかかる方法であり、逆誤差伝播の探索のための勾配降下法ではありません。これは少し違っていて、2つの異なる符号の間にある垂直な面を探し、この面が2つの符号の両方に垂直であるべき、2つのクラスからの最大距離を考慮する可能性が高いです。一般に、どのベクトルにもこのような混乱があります。次のベクトルが変わると前の平面がずれて、1エポックの間に隣接する異なるクラスを分けるすべての平面が探索されるという、信じられないような現象が起きていることがお分かりいただけると思います。だから、エポック数をダイナミックに変化させている。そんなにすごいエポックでもないでしょう。そして、その変化の論理は、多項式に適用される入力の数に依存する。新しい入力があるたびに、探索は幾何級数的に増加する。その結果、11入力で約800エポック、5入力で約3000と書きたいところですが、ここでは、それを実現しました。私は長い間、javaをダウンロードしていない、と私はRSMEが何であるかを知らなかったので、率直に言ってめちゃくちゃにされ、それらがそれをカバーするのを見たとき、最近のイベントに照らして、はいmytarmailS はい？私はバカじゃないそんな言いがかりをつけるなんて、私が何の仕事をしているのか知るべきだわ :-)冗談です、それくらい優しい時です :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))。
つまり、ここに正確なデータ <7=1600エポック, >=12エポック30となる。今、容量で猛烈に損をしているのは自覚していますが、この方法のアキレス腱はコアの数だけでなく、その周波数も必要です。他の方法と比べても十分ではないでしょうか。どうしても納得がいかない...。コンピュータにとって簡単な方法を見つけることは、少なくとも自分自身を意図的に制限することです...。もっぱらIMHO!!!!!!!しかも、引用したデータは32コアで最大周波数の場合ですが......。Mayleの機会にこちらでレンタルしています。強くお勧めします...。便利なもの、純粋に魅せられた宣伝ではない :-)
そうそう、 mytarmails さん、 この記事で無駄にあなたのことを書いたのは、あなたが提案した評価を整理して、それが非常に興味深い ものだったからです。 この受け取ったモデルの見積もりは、最適化に使わないで、ただ見るだけならどうなんだろうと自問自答しました。学習条件によって）同じ最適化結果を示しながら、RMSEのスコアが最も悪かったモデルがベストだという感覚があります。いかがでしょうか？理解するのか、繰り返すのか？ここで、ピ...dittoさん、ずっと言おうと思ってたんです。機会がなかったので、ここで紹介します。）
グラフを描いてわかりやすくすればいいのですが、面倒なんですよね。悩むな...。
引用符が抜けているバグが捕まらない )
例えば、dateframeのインデックス、pentameterを持つdateframeがあるとする。2時間ごとにまとめられています。2時間目が1時間目に続き、翌日の2時間目が翌日の1時間目に続きます。
ループの中で、5分と1時間のどこにスキップがあったかを調べ、少なくとも1つにスキップがあれば2、3時間落とす必要があります。ドロップナやフィルナ（近値用）のように。しかし、NAがない
頭に問題があるんだろう（笑)
クラスタではなく、情報の表現に利益があるように思います。 より大きな時間枠でMLの情報をローソク足で表現する必要があると思います。例えば、1時間を5分足で表現し、次の時間を予測すれば、クラスタを扱うより悪くないか、むしろ良くなると思いますが、あくまで仮説です。
を、どうにでもしてください。
が、時間や分がどこかに欠けていて、その場所を探しているところです。基本的にクロックの接合部が一致しない。
前にやったように、私のファイルにカーブをたくさん作って見てくれませんか？ クラスタがなくてもできますよ。
5と6のクロックを取る。
5時から6時の間、時々同じぐらいの大きさのシャープジャンプをするとき、このナンセンスが発生します。本当の意味でのトランジションはほとんどなく、どこかで時間軸が飛び、日軸がずれている可能性が高い。このため、クラスタリングが曲がって動作することがあります。
こころがける
-------------
一体何なんだ？
こんなんでいいのか？
頭に問題があるんだろう（笑)
いや、うんちを投げつけられるのが嫌なだけなんですけどね...。
練習したい人は？トップチャート入り、3位チャート抜け。2と4はテストチャートです。いくつかの明確化、1グラフ増分、3グラフシグナルは、いくつかの "クラシック "システムを購入する。ところで、問い合わせの質問ですが、nsはligicをエミュレートして、メモリーインジケーターで、ジグザグや最大・最小のインジケーターのようなものは可能なのでしょうか？
