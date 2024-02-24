トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1885

Evgeny Dyuka:
そう、すべてを経験しないと、だめなんです。
パラメータが結果にどのように影響するかを理解するのに適しているので、ぜひプレイしてみて ください。

ああ、見たよ。自分のものを入れられないのが残念だね。

手始めにlerning_rateを下げてみてください。


オーバートレーニングの成果がよくわかる写真です。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

クラスターを取引する、ちょうど私が言ったように

そして、新しいデータでの誤差は0.82%です

モールを作ってチェックしろと言ったのを聞いていればよかったのに、オプティマイザーとかパーサーとか、くだらないものを作ってしまった。

 

通常のネットワークは、lstmより良いようです。そして、reluよりtanhの方が良い。

ネットワークのパラメータはどこでも同じです。データは+-1の範囲に正規化されています。

左側はトレーンの誤差とエポックからの検証結果。中央はトレイに載せた正味の出力とベンチマーク。右側は、検証結果とベンチマークでの正味の出力です。

タン

タン だんがんれっしゃ タンバリン

リラ

リラ リールトレイン しんゆうちゅう

エルストーム

育て上げる ヴァル

0.5からなくなるには、lstmに時間をかけなければなりませんでした。しかも、結果はあまり良くなく、パラメータウィンドウも非常に狭かった。しかも、トレーニングにかかった時間は10分程度。しかし、ここではネットワークは1分より少し長い時間練習していたのです。lstmは訓練に時間がかかると言われていますが、この例では、ネットは同じ時間で訓練しました（upd yet lstmは訓練に時間がかかる）。

 
ロールシャッハ

は、通常のものは Sequential Denseですか？
 
ロールシャッハ
ある種の活性化は負の値では機能しない、そのことには触れなかったのですか？
 

訓練を受けていない原始的なNSを持っています。トレーニングの意味がわからない。 決して誰かをディスっているわけではないんです。

パーセントの棒グラフは、将来起こりうる動きの方向性を示しています。

正しい情報をネットワークに送り込むことが重要です。

屑に餌を与えたらどんなパッケージでも、結果はカオスになる。

青が上、ニンジンが下というのがはっきりすればいいのですが。

d462

 
m5ショート、d1買い、他は同意。

 
1時間の間に変化があった。

d245

