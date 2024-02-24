トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1885 1...187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892...3399 新しいコメント Rorschach 2020.07.17 11:26 #18841 Evgeny Dyuka: そう、すべてを経験しないと、だめなんです。 パラメータが結果にどのように影響するかを理解するのに適しているので、ぜひプレイしてみて ください。 ああ、見たよ。自分のものを入れられないのが残念だね。 手始めにlerning_rateを下げてみてください。 オーバートレーニングの成果がよくわかる写真です。 mytarmailS 2020.07.17 14:12 #18842 マキシム・ドミトリエフスキー クラスターを取引する、ちょうど私が言ったように そして、新しいデータでの誤差は0.82%です モールを作ってチェックしろと言ったのを聞いていればよかったのに、オプティマイザーとかパーサーとか、くだらないものを作ってしまった。 Rorschach 2020.07.17 15:28 #18843 通常のネットワークは、lstmより良いようです。そして、reluよりtanhの方が良い。 ネットワークのパラメータはどこでも同じです。データは+-1の範囲に正規化されています。 左側はトレーンの誤差とエポックからの検証結果。中央はトレイに載せた正味の出力とベンチマーク。右側は、検証結果とベンチマークでの正味の出力です。 タン リラ エルストーム 0.5からなくなるには、lstmに時間をかけなければなりませんでした。しかも、結果はあまり良くなく、パラメータウィンドウも非常に狭かった。しかも、トレーニングにかかった時間は10分程度。しかし、ここではネットワークは1分より少し長い時間練習していたのです。lstmは訓練に時間がかかると言われていますが、この例では、ネットは同じ時間で訓練しました（upd yet lstmは訓練に時間がかかる）。 Evgeny Dyuka 2020.07.17 15:51 #18844 ロールシャッハ： 通常のネットワークは、lstmより良いようです。そして、reluよりtanhの方が良い。ネットワークの設定はどこでも同じです。タンリラエルストーム0.5からずっとlstmで揺さぶっていたのですが、それがなくなりました。しかも、結果はあまり良くなく、パラメータウィンドウも非常に狭かった。しかも、トレーニングにかかった時間は10分程度。しかし、ここではネットワークは1分より少し長い時間練習していたのです。lstmはトレーニングに時間がかかると言われていますが、この例ではグリッドのトレーニングは同じ時間で行われます。 は、通常のものは Sequential Denseですか？ Evgeny Dyuka 2020.07.17 15:55 #18845 ロールシャッハ ある種の活性化は負の値では機能しない、そのことには触れなかったのですか？ Uladzimir Izerski 2020.07.17 15:59 #18846 訓練を受けていない原始的なNSを持っています。トレーニングの意味がわからない。 決して誰かをディスっているわけではないんです。 パーセントの棒グラフは、将来起こりうる動きの方向性を示しています。 正しい情報をネットワークに送り込むことが重要です。 屑に餌を与えたらどんなパッケージでも、結果はカオスになる。 青が上、ニンジンが下というのがはっきりすればいいのですが。 Rorschach 2020.07.17 16:17 #18847 Evgeny Dyuka: Sequential Denseは 正常 ですか？ はい Evgeny Dyuka: ある種の活性化は負の値では機能しませんが、そのことには触れていないのですか？ tanh +-1, relu 0-inf アップは例を見て、reluはやはり平均0になる。 Rorschach 2020.07.17 16:56 #18848 Uladzimir Izerski： 訓練を受けていない原始的なNSを持っています。トレーニングの意味がわからない。 決して誰かをディスっているわけではないんです。パーセントの棒グラフは、将来起こりうる動きの方向性を示しています。正しい情報をネットワークに送り込むことが重要です。屑に餌を与えたらどんなパッケージでも、結果はカオスになる。青が上、ニンジンが下というのがはっきりすればいいのですが。 m5ショート、d1買い、他は同意。 Uladzimir Izerski 2020.07.17 17:02 #18849 ロールシャッハ： m5ショート、d1買い、他の方と同意見です。 1時間の間に変化があった。 削除済み 2020.07.17 18:42 #18850 mytarmailS: クラスターを取引する、私が言ったように。と、新しいデータでの誤差が0.82%であるにもかかわらず。だから、モールを作って一度見てみろと言ったのを聞いていればよかったのに、オプティマイザーやパーサーなどのガラクタがいくつか見られた ガラクタではなく、お菓子...。 時計仕掛けのようにすべてがうまくいくはずです。 が、公の場で議論するのはやめましょう。なぜなら、このような独創的な発見の後、私のポケットに現金が流れ込んでくることを想像したからです。誰とも共有したくない。 1...187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そう、すべてを経験しないと、だめなんです。
パラメータが結果にどのように影響するかを理解するのに適しているので、ぜひプレイしてみて ください。
ああ、見たよ。自分のものを入れられないのが残念だね。
手始めにlerning_rateを下げてみてください。
オーバートレーニングの成果がよくわかる写真です。
クラスターを取引する、ちょうど私が言ったように
そして、新しいデータでの誤差は0.82%です
モールを作ってチェックしろと言ったのを聞いていればよかったのに、オプティマイザーとかパーサーとか、くだらないものを作ってしまった。
通常のネットワークは、lstmより良いようです。そして、reluよりtanhの方が良い。
ネットワークのパラメータはどこでも同じです。データは+-1の範囲に正規化されています。
左側はトレーンの誤差とエポックからの検証結果。中央はトレイに載せた正味の出力とベンチマーク。右側は、検証結果とベンチマークでの正味の出力です。
タン
リラ
エルストーム
0.5からなくなるには、lstmに時間をかけなければなりませんでした。しかも、結果はあまり良くなく、パラメータウィンドウも非常に狭かった。しかも、トレーニングにかかった時間は10分程度。しかし、ここではネットワークは1分より少し長い時間練習していたのです。lstmは訓練に時間がかかると言われていますが、この例では、ネットは同じ時間で訓練しました（upd yet lstmは訓練に時間がかかる）。
訓練を受けていない原始的なNSを持っています。トレーニングの意味がわからない。 決して誰かをディスっているわけではないんです。
パーセントの棒グラフは、将来起こりうる動きの方向性を示しています。
正しい情報をネットワークに送り込むことが重要です。
屑に餌を与えたらどんなパッケージでも、結果はカオスになる。
青が上、ニンジンが下というのがはっきりすればいいのですが。
Sequential Denseは 正常 ですか？
はい
ある種の活性化は負の値では機能しませんが、そのことには触れていないのですか？
tanh +-1, relu 0-inf
アップは例を見て、reluはやはり平均0になる。
m5ショート、d1買い、他は同意。
1時間の間に変化があった。
クラスターを取引する、私が言ったように。
と、新しいデータでの誤差が0.82%であるにもかかわらず。
だから、モールを作って一度見てみろと言ったのを聞いていればよかったのに、オプティマイザーやパーサーなどのガラクタがいくつか見られた
ガラクタではなく、お菓子...。
時計仕掛けのようにすべてがうまくいくはずです。
が、公の場で議論するのはやめましょう。なぜなら、このような独創的な発見の後、私のポケットに現金が流れ込んでくることを想像したからです。誰とも共有したくない。