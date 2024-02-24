トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1879

mytarmailS:

1) 現在の時間（過去）と次の時間（未来）の両方を予測するため

というのは、すでに予想の半分がわかっているので、よくない。

2）3つのクラスターが大雑把すぎる、一般的すぎる...。

画像からわかるように、一般的な動きが上向きだったため、買いクラスタですが、それは最初の時間であり、私たちは2番目の時間帯を取引しています。

ということで、2時間目は買いとして取引していますが、実は売りなのです。

そして、0.5を 使わずに次の時間の首藤クラスタを予測するとき:)

事実ではありません。もしかしたら、NSが検出すべき、買いクラスタの売りコースターのパターンがあるのかもしれない...。そういうことなんです。見つかりましたか？

 
Mihail Marchukajtes：

事実ではありません。もしかしたら、NSが検知するはずの売りコースターで買いクラスタにパターンがあるのかも...。そういうことなんです。見つかりましたか？

いいえ、そうではありません。

 
FXでニューラルネットワークが動いているのを見たことがある人はいますか？既知のアルゴリズムに従って動作し、実際の取引結果も確認できるように？もしかしたら、もう誰かが取引しているのかも？私は、ニューラルネットワークの効率性を疑っているわけではありません。比較してみたいと思います。
 
mytarmailS:

いいえ、そんなことはありません。

どうやるんですか？見た目で？
 
Ivan_Invanov:
誰かFXで動くニューラルネットワークを見たことある？既知のアルゴリズムに従って動作し、実際の取引結果も確認できるように？もしかしたら、すでに使っている人がいるかも？私は、ニューラルネットワークの効率性を疑っているわけではありません。比較してみたいと思います。

例えば、FXの取引ではなく、実際のマーケットで次はどうする？何か良い方法はありますか？

 

nsについてこれ以上説明するのは不可能でしょう、少なくとも私は出会っていません。

そして、その記事

 
マキシム・ドミトリエフスキー
要するに、私がやるということです（笑)。

行き過ぎないように、高すぎないように))))

 
Ivan_Invanov:
誰かFXで動くニューラルネットワークを見たことある？既知のアルゴリズムに従って動作し、実際の取引結果も確認できるように？もしかしたら、すでに使っている人がいるかも？私は、ニューラルネットワークの効率性を疑っているわけではありません。比較してみたいと思います。
なぜ私の投稿は削除されたのでしょうか？
その人は、動くFXのニューラルネットワークを求めたので、私は「動くFXのニューラルネットワーク」である私のプロジェクトへの リンクをあげました。
何が問題なのでしょうか？
 
Evgeny Dyuka:
なぜ彼らは私の投稿を削除しましたか？
男は、働く外国為替ニューラルネットワークを尋ねた、私は "働く外国為替ニューラルネットワーク "である私のプロジェクトへのリンクを与えた、
何が問題なのでしょうか？
ay admin, これは修辞的な質問ではありません、答えてください、例えば
:"Our rules prohibit..."
to know
2本目を0本目に正規化すると、0.5にはなりません。

そこには直線的な変化があり、つまり曲線は1本の線上にあるのです。そのため、時計間の相関は1になる傾向がある。確認する...頭を使う

3つでは足りない、500にする :) その理由を説明する。

