トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1879

Mihail Marchukajtes 2020.07.15 16:42 #18781

mytarmailS: 1) 現在の時間（過去）と次の時間（未来）の両方を予測するためというのは、すでに予想の半分がわかっているので、よくない。2）3つのクラスターが大雑把すぎる、一般的すぎる...。画像からわかるように、一般的な動きが上向きだったため、買いクラスタですが、それは最初の時間であり、私たちは2番目の時間帯を取引しています。ということで、2時間目は買いとして取引していますが、実は売りなのです。そして、0.5を 使わずに次の時間の首藤クラスタを予測するとき:) 事実ではありません。もしかしたら、NSが検出すべき、買いクラスタの売りコースターのパターンがあるのかもしれない...。そういうことなんです。見つかりましたか？

mytarmailS 2020.07.15 16:49 #18782

Mihail Marchukajtes： 事実ではありません。もしかしたら、NSが検知するはずの売りコースターで買いクラスタにパターンがあるのかも...。そういうことなんです。見つかりましたか？ いいえ、そうではありません。

Ivan_Invanov 2020.07.15 16:50 #18783

FXでニューラルネットワークが動いているのを見たことがある人はいますか？既知のアルゴリズムに従って動作し、実際の取引結果も確認できるように？もしかしたら、もう誰かが取引しているのかも？私は、ニューラルネットワークの効率性を疑っているわけではありません。比較してみたいと思います。

Mihail Marchukajtes 2020.07.15 16:56 #18784

mytarmailS: いいえ、そんなことはありません。 どうやるんですか？見た目で？

Mihail Marchukajtes 2020.07.15 16:56 #18785

Ivan_Invanov: 誰かFXで動くニューラルネットワークを見たことある？既知のアルゴリズムに従って動作し、実際の取引結果も確認できるように？もしかしたら、すでに使っている人がいるかも？私は、ニューラルネットワークの効率性を疑っているわけではありません。比較してみたいと思います。 例えば、FXの取引ではなく、実際のマーケットで次はどうする？何か良い方法はありますか？

Rorschach 2020.07.16 09:01 #18786

nsについてこれ以上説明するのは不可能でしょう、少なくとも私は出会っていません。 そして、その記事

Valeriy Yastremskiy 2020.07.16 10:19 #18787

マキシム・ドミトリエフスキー： 要するに、私がやるということです（笑)。 行き過ぎないように、高すぎないように))))

Evgeny Dyuka 2020.07.16 10:37 #18788

Ivan_Invanov: 誰かFXで動くニューラルネットワークを見たことある？既知のアルゴリズムに従って動作し、実際の取引結果も確認できるように？もしかしたら、すでに使っている人がいるかも？私は、ニューラルネットワークの効率性を疑っているわけではありません。比較してみたいと思います。 なぜ私の投稿は削除されたのでしょうか？ その人は、動くFXのニューラルネットワークを求めたので、私は「動くFXのニューラルネットワーク」である私のプロジェクトへの リンクをあげました。 何が問題なのでしょうか？

Evgeny Dyuka 2020.07.16 10:57 #18789

Evgeny Dyuka: なぜ彼らは私の投稿を削除しましたか？ 男は、働く外国為替ニューラルネットワークを尋ねた、私は "働く外国為替ニューラルネットワーク "である私のプロジェクトへのリンクを与えた、 何が問題なのでしょうか？ ay admin, これは修辞的な質問ではありません、答えてください、例えば:"Our rules prohibit..." to know

削除済み 2020.07.16 12:35 #18790

mytarmailS: 1) 現在の時間（過去）と次の時間（未来）の両方を予測するためというのは、すでに予想の半分がわかっているので、よくない。2）3つのクラスターが大雑把すぎる、一般的すぎる...。画像からわかるように、一般的な動きが上向きだったため、買いクラスタですが、それは最初の時間であり、我々は第二を取引する。ということで、2時間目は買いとして取引していますが、実は売りなのです。しかし、我々は前のacurasi 0.5 なしで次の時間の首藤クラスタを予測するとき:) 2本目を0本目に正規化すると、0.5にはなりません。 そこには直線的な変化があり、つまり曲線は1本の線上にあるのです。そのため、時計間の相関は1になる傾向がある。確認する...頭を使う 3つでは足りない、500にする :) その理由を説明する。
誰かFXで動くニューラルネットワークを見たことある？既知のアルゴリズムに従って動作し、実際の取引結果も確認できるように？もしかしたら、すでに使っている人がいるかも？私は、ニューラルネットワークの効率性を疑っているわけではありません。比較してみたいと思います。
例えば、FXの取引ではなく、実際のマーケットで次はどうする？何か良い方法はありますか？
nsについてこれ以上説明するのは不可能でしょう、少なくとも私は出会っていません。
そして、その記事
要するに、私がやるということです（笑)。
行き過ぎないように、高すぎないように))))
その人は、動くFXのニューラルネットワークを求めたので、私は「動くFXのニューラルネットワーク」である私のプロジェクトへの リンクをあげました。
何が問題なのでしょうか？
なぜ彼らは私の投稿を削除しましたか？
男は、働く外国為替ニューラルネットワークを尋ねた、私は "働く外国為替ニューラルネットワーク "である私のプロジェクトへのリンクを与えた、
何が問題なのでしょうか？
:"Our rules prohibit..."
to know
2本目を0本目に正規化すると、0.5にはなりません。
そこには直線的な変化があり、つまり曲線は1本の線上にあるのです。そのため、時計間の相関は1になる傾向がある。確認する...頭を使う
3つでは足りない、500にする :) その理由を説明する。