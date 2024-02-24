トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1871 1...186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 15:24 #18701 Maxim Dmitrievsky: ここで質問ですが、すべてのバーのシグナルを平均化すべきか、各バーごとに条件をチェックすべきでしょうか。2つ目は、より面倒ですが、信号の質を上げることができます。 ある一定の上限まで平均化し、上限を超えたら条件を確認する方が難しい。私なら、幅と角度を使いますね。トレンドの最大角度はすぐに戻る、リスク))) 。） と、1小節ごとにカウントすることで信号の質が向上するかどうかは定かではありません...。そして、各ティックについて、/を基準とした条件を平均化するのです。 Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 15:25 #18702 Mihail Marchukajtes: マックス、予測が次の2時間のバー内であれば、それはBOです。ネガティブMOになった時の彼らの顔を想像してみてください :-)ワッハッハッハッハッハッ顔が見てみたいです。現代のテクノロジーを駆使して、主催者は何を望んだのだろうか。それ以外の場合は、単純なポジションでも動作しますが、予測されるバーの符号を変更するまでのケースで。それは、与えられたTSの中でかなり頻繁にあるかもしれませんが、ここでは、オープンポジションと 反転の価格が重要になります。ここで、マーケットが良い価格を提示してくれれば入るべきだが、良い予測を示してくれないのであれば、この予測をスキップして、次に向かわせた方が良い...ということを理解する必要があるのです。とにかく、皆さんの議論の最後のピリオドを正しく理解すれば、そういうことです。IMHOナチュラル!!!! リミットとFxSabre)))です。） Mihail Marchukajtes 2020.07.13 15:59 #18703 Valeriy Yastremskiy： リミットとFxSaber)))です。） 常にトリガーされるとは限らないので、これもスキップになってしまう。だから、全部同じなんです...。 削除済み 2020.07.13 16:10 #18704 mytarmailS: 何かやれよ、少なくとも1つのクラスタで、少なくとも1つのルールで、歌詞は十分だ、ここでは誰も お前の プロジェクトに助言できない。うまくいくなら、うまくいくものを作って、それからリファインを考えればいいんです。これをどうしたらいいのか、まったくわからない。どうやって時間単位で切ったんですか？あいだがあいたり、時間がずれたりすることがある つまり、ある時計は、ある間隔だけ、順番が狂っているのです。すでにすべてのコードをチェックしましたが、エラーはありません。 Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 16:36 #18705 マキシム・ドミトリエフスキー： mt5パッケージではなく、どこから見積もりを取ったのですか？また、どのように時間を間引いたのですか？どこかにスキップやタイムシフトがある。 つまり、ある時計がある間隔で順番が狂っているように見えるのです。すでにすべてのコードをチェックしましたが、エラーはありません。 期待した場所になければ、その分待つ、なければ飛ばす、というロジックで修正しなければならないのです。 タイミングレンジが実際の1.5倍から2倍以上のレンジと一致しないようです。） Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 16:37 #18706 Mihail Marchukajtes: 常にトリガーされるわけではないので、スキップにもなります。同じことなんですね...。 儲かる選択肢をスキップすることは間違っていない。 削除済み 2020.07.13 16:57 #18707 Valeriy Yastremskiy： ミックスはロジックで修正する必要があり、期待した場所になければ、長い時間待ち、なければ、スキップする。時間幅が実際の1.5〜2レンジ以上と一致しないようです。） 一行一行、どこが悪いか確認する必要があるかもしれません。移行時の時間差は時に大きく、明らかに1日ずれているわけではありません は、休日やセッションの開場時間が異なるため（休日など） mytarmailS 2020.07.13 17:04 #18708 マキシム・ドミトリエフスキー： -- mt5のパッケージからではなく、どこから見積もりを取ったのですか？-- そして、どのように時間を短縮していったのか -- ローソク足が閉じたら引用符を書き、それを "R "で読み取って好きなことをする。 -- 時間を時間に変換する関数を書いて、もう次が見えてきた _________________ 素晴らしいビデオ、そして彼自身もそうだ。 削除済み 2020.07.13 17:18 #18709 mytarmailS: -- 私はmt4で書かれたスクリプトを持っています、それはちょうどキャンドルが閉じたときにtxtに引用符を書き込みます、私は "P "でそれを読んで、私が望むものを行う。-- 時間を時間に変換する関数を書いて、もう次が見えてきた_________________すごい映像ですね、この人も。 5-6個のクロックを2-3年かけて試してみて、カーブに切れ目があるか？ 急激なトランジションがあるか？ こんな感じ mytarmailS 2020.07.13 17:31 #18710 マキシム・ドミトリエフスキー： 2〜3年の間に5〜6本の時計を試してみて、カーブに切れ目があるか、シャープなトランジションがあるか。このようなくだらないことが好きなのです。わからない、その日のうちにそのスクリプトを消去してしまった) 論理的にはこのようなことはないはずです 1...186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ここで質問ですが、すべてのバーのシグナルを平均化すべきか、各バーごとに条件をチェックすべきでしょうか。2つ目は、より面倒ですが、信号の質を上げることができます。
ある一定の上限まで平均化し、上限を超えたら条件を確認する方が難しい。私なら、幅と角度を使いますね。トレンドの最大角度はすぐに戻る、リスク))) 。）
と、1小節ごとにカウントすることで信号の質が向上するかどうかは定かではありません...。そして、各ティックについて、/を基準とした条件を平均化するのです。
マックス、予測が次の2時間のバー内であれば、それはBOです。ネガティブMOになった時の彼らの顔を想像してみてください :-)ワッハッハッハッハッハッ顔が見てみたいです。現代のテクノロジーを駆使して、主催者は何を望んだのだろうか。それ以外の場合は、単純なポジションでも動作しますが、予測されるバーの符号を変更するまでのケースで。それは、与えられたTSの中でかなり頻繁にあるかもしれませんが、ここでは、オープンポジションと 反転の価格が重要になります。ここで、マーケットが良い価格を提示してくれれば入るべきだが、良い予測を示してくれないのであれば、この予測をスキップして、次に向かわせた方が良い...ということを理解する必要があるのです。とにかく、皆さんの議論の最後のピリオドを正しく理解すれば、そういうことです。IMHOナチュラル!!!!
何かやれよ、少なくとも1つのクラスタで、少なくとも1つのルールで、歌詞は十分だ、ここでは誰も お前の プロジェクトに助言できない。うまくいくなら、うまくいくものを作って、それからリファインを考えればいいんです。
これをどうしたらいいのか、まったくわからない。
あいだがあいたり、時間がずれたりすることがあるつまり、ある時計は、ある間隔だけ、順番が狂っているのです。すでにすべてのコードをチェックしましたが、エラーはありません。
期待した場所になければ、その分待つ、なければ飛ばす、というロジックで修正しなければならないのです。
タイミングレンジが実際の1.5倍から2倍以上のレンジと一致しないようです。）
常にトリガーされるわけではないので、スキップにもなります。同じことなんですね...。
儲かる選択肢をスキップすることは間違っていない。
一行一行、どこが悪いか確認する必要があるかもしれません。移行時の時間差は時に大きく、明らかに1日ずれているわけではありません
は、休日やセッションの開場時間が異なるため（休日など）
-- ローソク足が閉じたら引用符を書き、それを "R "で読み取って好きなことをする。
-- 時間を時間に変換する関数を書いて、もう次が見えてきた
素晴らしいビデオ、そして彼自身もそうだ。
すごい映像ですね、この人も。
このようなくだらないことが好きなのです。
わからない、その日のうちにそのスクリプトを消去してしまった)論理的にはこのようなことはないはずです