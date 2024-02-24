トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2642

Maxim Dmitrievsky #:
他の方法と組み合わせれば、何かできるかもしれない。
どうだ？
削除済み  
mytarmailS #:
どうした？
まだやってないんだ。複雑なロジックがあるから、どこに入れるか考えないと。
削除済み  

そういうサインだ。ベースが近い桁の増分であるため相関する


式の例価格 - MA(n) * std(n) * coef、ここでMAとstdは任意の次数の移動平均と標準偏差と平準化係数、大きい - より定常的な系列。この場合、50000である。

私のMOは、なぜか増分よりも安定性を示しています。

coef 20.

これは分数差に似たものであることがわかりますが、瞬時にカウントされます。

誰かが他のオプションを思いつくかもしれない

 
一般的に、これらの曲線は何ですか？

さあ、シンボリック回帰の出番だ。

削除済み  
引用符を定常系列に近づける方法の変形を提案する。
 
SRを使わないもっと簡単な例をお見せしましょう。

削除済み  
par(mar=c(2,2,2,2))
#  для простоты Создаю цену 
P <- cumsum(rnorm(300))
plot(P,t="l")

hankel <- function(x,n) embed(x, n)[ ,n:1]
#  Создаю данные для обучения Х ,скользящее окно виде матрицы
X <- t(apply(hankel(P,11),1,function(x) cumsum(diff(x))))
P <- tail(P,nrow(X))

#  Делаю разметку индексов для трейн и тест и валидации
tr <- 1:100
ts <- 1:200
al <- 1:nrow(X)

library(randomForest)
#  Создаю фитнес сункцию , подбираем генетикой для фореста такой таргет чтобы 
#  на выходе был максимально коррелированый с ценой ряд
fit <- function(Y){
set.seed(123)
rf <- predict(  randomForest(Y~.,X[tr,],ntree=100) ,   X[ts,])
return( cor(rf, P[ts]) )}

library(GA)
GA <- ga(type = "real-valued", 
         fitness =  fit,
         lower = rep(-1,100), 
         upper = rep(1,100), 
         popSize = 100,
         maxiter = 100,
         run = 40)
plot(GA)
GA_Y <- tail(GA@solution,1)[1,]

モデルをテストする。

#  Получаем нашу модель которая делает то что нужно
set.seed(123)
rf <- predict(  randomForest(GA_Y~.,X[tr,],ntree=100) ,   X[al,])

layout(1:2)
plot(P,t="l",main="original price") ; abline(v=c(100,200),lty=2,col=c(3,4))
plot(rf,t="l",main="model out") ; abline(v=c(100,200),lty=2,col=c(3,4))
abline(h=0,col=3,lty=3)

layout(1:2)
plot(P,t="l",main="original price") ; abline(v=c(100,200),lty=2,col=c(3,4))
plot(cumsum(rf),t="l",main="model out cumsum") ; abline(v=c(100,200),lty=2,col=c(3,4))

縦線は、訓練、テスト、検証の分離である。


図を見てわかるように、モデルは価格を入力として学習し、出力は価格と相関のある統計系列です。

よりわかりやすくするために、モデル出力の累積和を作ることができます。


このように ))))そして、あなたは何も発明する必要はありません。すべてが自動的に行われます。

削除済み  
面白いね、後で考えてみるよ。今日はブラッディ・マリーだから、考えるのが大変なんだ。
 
pythonだと何行かかるんだろう...。

おそらくμlで数千行）））））））））））））））））））））））。

