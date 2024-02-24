トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1876 1...186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.07.15 11:25 #18751 マキシム・ドミトリエフスキー： と、 この時間帯は日が変わることもありますよね？私もそうでした、だからチャートが合わなかったんですね、なぜか持ってないんですね。そんなはずはない！ 5時スタートで、6番までは自転車で行かないから。私はあなたのように6時間目に戻ることはないんです、わかりますか？ あなたは数日飛べるけど、私は無理。 削除済み 2020.07.15 11:33 #18752 mytarmailS: というのも、5時の方向から次を撮っているからです。23 指標、私はあなたのように6時間目まで循環させませんよ。 数日でもジャンプできる、私はしない。 とにかく...データセットに隙間がある（少なくとも1時間）。なぜかチャートで見つけられない））←わからない それ以外の時間帯は、5分の数が不均等であるため、スキップも発生します。そして、すべてが同じであれば、チャートにスキップはない。 とにかく、説明するのに疲れました。 だから、少なくとも1時間のずれがあれば、このように価格のギャップが連鎖する...その1時間後にはすべてがずれている 私のコードはそのように動作します、敏感な意味。でも、すべて直りました（ホッ）。 mytarmailS 2020.07.15 11:51 #18753 マキシム・ドミトリエフスキー： かわった スーパー 削除済み 2020.07.15 11:53 #18754 mytarmailS: スーパー が、コードそのものではなく、不足するインデックスを再インデックスでデータセットに追加したところ、隙間がなくなった prices = prices.reindex(pd.date_range(startdate, enddate, freq='5min')) prices = prices.fillna(method='backfill') mytarmailS 2020.07.15 12:36 #18755 マキシム・ドミトリエフスキー： が、コードそのものではなく、不足するインデックスを再インデックスでデータセットに追加したところ、隙間がなくなった トレードボットのカットを出してくれないと、全然面白くない。 削除済み 2020.07.15 12:40 #18756 mytarmailS: もうbotトレードにしようよ、今のところ面白くないし。もうやめましょう、これ以上何もしないようにしましょう、こんなボットは必要ありません。 Pythonのコードを書くのが好きなのは認めるよ。 mytarmailS 2020.07.15 12:50 #18757 マキシム・ドミトリエフスキー： もうやめよう、これ以上何もしない、こんなボットは必要ない。 正直に言うと、私はPythonのコードを書くのが好きなんです。 ))))します。） Valeriy Yastremskiy 2020.07.15 13:05 #18758 スキップはどうしたんだ？5分足が時計と合っていない、下の時間枠のオープンが上の時間枠とカチカチになっていないのは、掲示板のどこかで気づかれていましたので、理解しています。しかし、5分刻みはやりすぎです。時間だけなら5分の真ん中で、あとはシフトがあります。でも、やっぱり2分半。 Valeriy Yastremskiy 2020.07.15 13:29 #18759 マキシム・ドミトリエフスキー： とにかく調べてくれ 1週間ほど山に行くんだ2010年から現在までの毎日1〜2時間のクラスタです。これが添付ファイルの「生命の木」です。フラットクラスタやディレクショナルクラスタを取引して試すことができます。この時計たちのために、とりあえず着いたらすぐに自分でやる。f番目のパスでは、最後の5時間目（終値）の12 5分を1時間目の5分に正規化し、クラスタの番号を返します。6時間目には、トレードを行います。6 時間目も同様に、5 時間目の最初の 5 分で正規化する。ツリー分類のエラー。>>> print(train_score, " ", tst_score)1.0 0.8327272727272728 は、括弧が埋まっていますか？ 削除済み 2020.07.15 13:32 #18760 Valeriy Yastremskiy： は、ブラケットにチェックが入っていますか？はい、うまくいっています。エディタでコンパイルしてみる本文中の時計を修正...「5-6」ではなく「1-2 それぞれユーロバックス 1...186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
と、 この時間帯は日が変わることもありますよね？
私もそうでした、だからチャートが合わなかったんですね、なぜか持ってないんですね。
そんなはずはない！ 5時スタートで、6番までは自転車で行かないから。私はあなたのように6時間目に戻ることはないんです、わかりますか？あなたは数日飛べるけど、私は無理。
というのも、5時の方向から次を撮っているからです。23 指標、私はあなたのように6時間目まで循環させませんよ。数日でもジャンプできる、私はしない。
とにかく...データセットに隙間がある（少なくとも1時間）。なぜかチャートで見つけられない））←わからない
それ以外の時間帯は、5分の数が不均等であるため、スキップも発生します。そして、すべてが同じであれば、チャートにスキップはない。
とにかく、説明するのに疲れました。
だから、少なくとも1時間のずれがあれば、このように価格のギャップが連鎖する...その1時間後にはすべてがずれている
私のコードはそのように動作します、敏感な意味。でも、すべて直りました（ホッ）。
が、コードそのものではなく、不足するインデックスを再インデックスでデータセットに追加したところ、隙間がなくなった
トレードボットのカットを出してくれないと、全然面白くない。
もうbotトレードにしようよ、今のところ面白くないし。
もうやめましょう、これ以上何もしないようにしましょう、こんなボットは必要ありません。Pythonのコードを書くのが好きなのは認めるよ。
とにかく調べてくれ 1週間ほど山に行くんだ
2010年から現在までの毎日1〜2時間のクラスタです。
これが添付ファイルの「生命の木」です。
フラットクラスタやディレクショナルクラスタを取引して試すことができます。この時計たちのために、とりあえず着いたらすぐに自分でやる。
f番目のパスでは、最後の5時間目（終値）の12 5分を1時間目の5分に正規化し、クラスタの番号を返します。6時間目には、トレードを行います。6 時間目も同様に、5 時間目の最初の 5 分で正規化する。
ツリー分類のエラー。
>>> print(train_score, " ", tst_score)
1.0 0.8327272727272728
は、括弧が埋まっていますか？
は、ブラケットにチェックが入っていますか？
はい、うまくいっています。
エディタでコンパイルしてみる
本文中の時計を修正...「5-6」ではなく「1-2それぞれユーロバックス