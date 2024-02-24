トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1463

elibrarius:
論外です。
私が考える森は、高速アクセスが可能なデータベースです。
3年ほど前、私はMySQLでテンプレートファインダーを作っていました。何百万もの例の中から、50列で最も類似した10〜20の例を検索しました。1小節を1秒くらいで検索していました。森は、この10〜20の事例を集めたシートを探す方が何百倍も何千倍も早い。
むしろ、PLCというか、正確には連想配列のようなものです。

というわけで、ちなみに、ここ何年かはDBなしのPBXは考えられません。以前はAccessやSQL Serverを使っていましたが、今はSQLiteを使って います。シンプルで味わい深いです）。


ユーリイ・アサウレンコ
彼は、論理のレベルですべてを完璧に記憶しているのです。そうでないなら、それはタスクの問題だ。
つまり、このスレッドの前半で、森が 現実の市場のBPを見事に 予測していることが示されたわけです。ちなみに、表示されませんでしたが、トレーニングは私のデータで 行いました。

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/724896

)))))))))))))))))))))))今回も面白かったです、Guru先生ありがとうございました。


Прогнозирование цены нейросетью. 2
Прогнозирование цены нейросетью. 2
  • 2019.02.25
  • www.mql5.com
Сейчас я решил монетизировать  результаты прогноза, и посмотреть, можно ли из этого прогноза извлечь реальную пользу. Для этого на графике сравнивались результата прогноза и смещение реальной цены на интервале 5 м. Вначале график самого прогноза, где сравнивается мат.ожидание (М) прогноза смещения с реальным смещением М цены. И теперь график...
 
