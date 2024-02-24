トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1468

マキシム・ドミトリエフスキー

まあ、悪魔は細部に宿るもので、前処理はおそらくそれだけですべてを解決し、NSジェネティクスはもう信号処理のためだけなのでしょう

グリッドに供給したものが、出力に反映されるようです。

グリッドは羊からお菓子を作れない（最近よくわからなくなった）

 
アンドレイ・ディク

das ist fantastisch, ja ja...

19歳、2007年から2009年までトレーニング、前方-残り

 
このニューロデバイスの素晴らしい結果について、皆さんこんにちは。ビデオからは、学習セクションがフィードバックループの最初ではなく、途中にあることがわかります。時間軸の関係で、なかなかできないと思います。という時間的なコンテクストで分解を行う。トレーニング-テスト-EPD。時間的な順序が尊重されること。その結果を見てみましょう。
アンドレイ・ディク

ネットに流すものは、ネットに流されるものらしい...。

碁盤の目には燕麦の飴は作れない（最近、何もわからなくなったようだ）。

煮ても焼いてもダメ。

イワン・ブトコ

19年、2007年から2009年までのトレーニング、前方 - 残りは両側から

どのようなタイミングで、どのような時間帯に、どのような取引を行ったかなどの統計があると面白いですね。

信号の中にあるんですよね？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どのようなタイミングで、どのような時間帯に、どのような取引を行ったかなどの統計があると面白いですね。

信号の中にあるんですね。

2週間でテストの1ヶ月（最初の2つの取引は、私がチェックするために手動で開いている）ので、始まりは4月24日、そして5月24日は、おおよその結論を作ることができるようになります。

 

もし、MetaTraderRのライブラリファイルをお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非ともお送りください。

グッドラック

 
ウラジミール・ペレヴェンコ

もし、MetaTraderRのライブラリファイルをお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非ともお送りください。

グッドラック

こんな感じ？
https://www.mql5.com/ru/code/17468
エリブラリウス
そういうこと？
https://www.mql5.com/ru/code/17468

いや、MT5(2005)の新ビルドで発表されたMetakvotライブラリは、私の記憶に間違いがなければ。削除されたばかりの議論付きスレッド。

 
ウラジミール・ペレヴェンコ

いや、MT5(2005)の新ビルドで発表されたMetakvotライブラリは、私の記憶に間違いがなければ。削除されたばかりのスレッド

Googleのキャッシュは削除されたトピックをまだ見つけています。Googleが添付ファイルをキャッシュしているかどうかはわかりません。

