トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1468

Andrey Dik 2019.05.06 19:15 #14671

マキシム・ドミトリエフスキー

Ivan Butko 2019.05.06 20:12 #14672

アンドレイ・ディク

Mihail Marchukajtes 2019.05.06 23:14 #14673

このニューロデバイスの素晴らしい結果について、皆さんこんにちは。ビデオからは、学習セクションがフィードバックループの最初ではなく、途中にあることがわかります。時間軸の関係で、なかなかできないと思います。という時間的なコンテクストで分解を行う。トレーニング-テスト-EPD。時間的な順序が尊重されること。その結果を見てみましょう。

削除済み 2019.05.07 01:12 #14674

アンドレイ・ディク

削除済み 2019.05.07 01:14 #14675

イワン・ブトコ

Ivan Butko 2019.05.07 06:22 #14676

マキシム・ドミトリエフスキー

Vladimir Perervenko 2019.05.07 11:59 #14677

Aleksei Kuznetsov 2019.05.07 13:40 #14678

ウラジミール・ペレヴェンコ

Vladimir Perervenko 2019.05.07 13:44 #14679

エリブラリウス

Igor Makanu 2019.05.07 17:53 #14680

ウラジミール・ペレヴェンコ
まあ、悪魔は細部に宿るもので、前処理はおそらくそれだけですべてを解決し、NSジェネティクスはもう信号処理のためだけなのでしょう
グリッドに供給したものが、出力に反映されるようです。
グリッドは羊からお菓子を作れない（最近よくわからなくなった）
das ist fantastisch, ja ja...
19歳、2007年から2009年までトレーニング、前方-残り
ネットに流すものは、ネットに流されるものらしい...。
碁盤の目には燕麦の飴は作れない（最近、何もわからなくなったようだ）。
煮ても焼いてもダメ。
19年、2007年から2009年までのトレーニング、前方 - 残りは両側から
どのようなタイミングで、どのような時間帯に、どのような取引を行ったかなどの統計があると面白いですね。
信号の中にあるんですね。
2週間でテストの1ヶ月（最初の2つの取引は、私がチェックするために手動で開いている）ので、始まりは4月24日、そして5月24日は、おおよその結論を作ることができるようになります。
もし、MetaTraderRのライブラリファイルをお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非ともお送りください。
グッドラック
https://www.mql5.com/ru/code/17468
いや、MT5(2005)の新ビルドで発表されたMetakvotライブラリは、私の記憶に間違いがなければ。削除されたばかりの議論付きスレッド。
Googleのキャッシュは削除されたトピックをまだ見つけています。Googleが添付ファイルをキャッシュしているかどうかはわかりません。