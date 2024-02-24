トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1456 1...144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2019.04.29 03:01 #14551 Maxim Dmitrievsky: はニューロンではなく、ガルトンボードである。学校でも教えています。学校で習わなかったので羨ましいです。 説明を読むと、正規分布になるはずなのですが、動画を見ると、分布がほぼ一様に なり、黒い玉が中央に集まっているという、違う効果が出ています。 削除済み 2019.04.29 03:44 #14552 正規分布は何でもありで、標準分布である必要はない はほぼ等しい- そのような分布はありません。 黒い球は重いので、色のせいで中心にはない。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.29 08:49 #14553 マキシム・ドミトリエフスキー正規分布は何でもありで、標準分布である必要はない はほぼ等しい - そのような分布はありません。 黒いボールの方が重いんだ、色のせいでセンターに当たらなかったんだ、僕の言うことを信じよう。そうですね、このボールにはクセがある、だから違うというのは明らかで、あくまでデータを強調して見たレイアウトです。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.01 17:48 #14554 市場のボラティリティについて... 森を鍛えて、TP/SLを固定したトレードができるようにしたいんです。 面白いバックテストを見た（＝ストーリーに合っている） 2017年1月17日以前は、設定したTP=120とSL=80が良い利益を出していたが、それ以降は機能しなくなった。どうやら値動きの振幅が変わってきたようで、例えば2016年の同じようなポイントから120ptに届かなくなりました。フォワードは2017年通年とほぼ同じ、つまり半々でした Yuriy Asaulenko 2019.05.01 19:19 #14555 マキシム・ドミトリエフスキー正規分布は何でもよく、標準である必要はない精神科医か。 Sergey Chalyshev 2019.05.01 21:08 #14556 エリブラリウス市場のボラティリティについて... 森を鍛えて、TP/SLを固定したトレードができるようにしたいんです。 面白いバックテストを見た（＝ストーリーに合っている） 2017年1月17日までは、設定したTP=120とSL=80が良い利益を出していましたが、それ以降は機能しなくなりました。どうやら値動きの振幅が変わってきたようで、例えば2016年の同じようなポイントから120ptに届かなくなりました。フォワードは2017年全体とほぼ同じ結果、つまり半々 これは良い「フィット」であり、収益性の高い戦略がすでに構築できるのです。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.01 21:16 #14557 セルゲイ・チャリシェフ これは良い "フィット "です、あなたはすでに有益な戦略を構築することができます。 フォワード 50/50 - この方法で取引するのはおもしろくない。 Sergey Chalyshev 2019.05.01 21:23 #14558 エリブラリウス フォワード 50/50-そんなトレードはおもしろくない ニューラルネットワークからこれ以上のものは生まれない、良いmmを適用すれば幸せになれる Aleksei Kuznetsov 2019.05.01 21:28 #14559 セルゲイ・チャリシェフ ニューラルネットワークから最高のものを得ることはできません。良いmmを適用すれば、幸せになれます。 平均化では無理、負けトレードが連続しすぎ。 Sergey Chalyshev 2019.05.01 21:31 #14560 エリブラリウス 平均化できなくなる、負けトレードが連続しすぎる。写真から判断すると、多くの人が夢見る正規分布が得られていますね。 バカみたいに倍返しするのではなく、賢いmmを適用する必要があるのです。 p.s. ありがとうございます。） 1...144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
はニューロンではなく、ガルトンボードである。学校でも教えています。
学校で習わなかったので羨ましいです。
説明を読むと、正規分布になるはずなのですが、動画を見ると、分布がほぼ一様に なり、黒い玉が中央に集まっているという、違う効果が出ています。
正規分布は何でもありで、標準分布である必要はない
はほぼ等しい- そのような分布はありません。
黒い球は重いので、色のせいで中心にはない。
黒いボールの方が重いんだ、色のせいでセンターに当たらなかったんだ、僕の言うことを信じよう。
そうですね、このボールにはクセがある、だから違うというのは明らかで、あくまでデータを強調して見たレイアウトです。
市場のボラティリティについて...
森を鍛えて、TP/SLを固定したトレードができるようにしたいんです。
面白いバックテストを見た（＝ストーリーに合っている）
2017年1月17日以前は、設定したTP=120とSL=80が良い利益を出していたが、それ以降は機能しなくなった。どうやら値動きの振幅が変わってきたようで、例えば2016年の同じようなポイントから120ptに届かなくなりました。フォワードは2017年通年とほぼ同じ、つまり半々でした
精神科医か。
これは良い "フィット "です、あなたはすでに有益な戦略を構築することができます。
フォワード 50/50-そんなトレードはおもしろくない
ニューラルネットワークから最高のものを得ることはできません。良いmmを適用すれば、幸せになれます。
平均化できなくなる、負けトレードが連続しすぎる。
写真から判断すると、多くの人が夢見る正規分布が得られていますね。
バカみたいに倍返しするのではなく、賢いmmを適用する必要があるのです。p.s. ありがとうございます。）