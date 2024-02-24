トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1456

Maxim Dmitrievsky:
はニューロンではなく、ガルトンボードである。学校でも教えています。

学校で習わなかったので羨ましいです。

説明を読むと、正規分布になるはずなのですが、動画を見ると、分布がほぼ一様に なり、黒い玉が中央に集まっているという、違う効果が出ています。

正規分布は何でもありで、標準分布である必要はない

はほぼ等しい- そのような分布はありません。

黒い球は重いので、色のせいで中心にはない。

 
そうですね、このボールにはクセがある、だから違うというのは明らかで、あくまでデータを強調して見たレイアウトです。

 

市場のボラティリティについて...
森を鍛えて、TP/SLを固定したトレードができるようにしたいんです。

面白いバックテストを見た（＝ストーリーに合っている）

2017年1月17日以前は、設定したTP=120とSL=80が良い利益を出していたが、それ以降は機能しなくなった。どうやら値動きの振幅が変わってきたようで、例えば2016年の同じようなポイントから120ptに届かなくなりました。フォワードは2017年通年とほぼ同じ、つまり半々でした

 
精神科医か。

 
これは良い「フィット」であり、収益性の高い戦略がすでに構築できるのです。
 
フォワード 50/50 - この方法で取引するのはおもしろくない。
 
ニューラルネットワークからこれ以上のものは生まれない、良いmmを適用すれば幸せになれる
 
平均化では無理、負けトレードが連続しすぎ。
 
写真から判断すると、多くの人が夢見る正規分布が得られていますね。

バカみたいに倍返しするのではなく、賢いmmを適用する必要があるのです。

p.s. ありがとうございます。）
