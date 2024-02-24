トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1459

ユーリイ・アサウレンコ

ヴィザード_。

エリブラリウス

市場のボラティリティについて...
固定TP/SLでトレードできるようにレを鍛えようと思っているんだ。

面白いバックテストを見た（＝ストーリーに合っている）

2017年1月17日以前は、TP=120、SL=80のセットが良い利益をもたらしていたが、それ以降は機能しなくなった。どうやら値動きの振幅が変わってきたようで、例えば2016年の同じようなポイントから120ptに届かなくなりました。フォワードは2017年全体とほぼ同じ結果、つまり半々

ノイズで再学習され、トレンド成分が失われた可能性が高い

トレンドに合わせた再トレーニングを行えば、エクイティは逆転する

何と繋がっているのか理解できない、いつもそのような結果になってしまう（コントロールせずに自己鍛錬している場合）。

ここでは、2種類目のリトレーニング（トレンドに関するもの）を紹介します。正しい方向と間違った方向に過剰に訓練される(同じパターン)

2019.03トレーニングより


一番簡単な教え方は、例えば日足チャートでトレンドを構築するんですね。通常の線形や多項式のプロットを探し、その半分を訓練すれば、残りの半分も同じようにできるはずです。トレンドが続く限り（トレンドからの乖離を確認する）、ボットでの取引を継続します。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

逆に掘ってるんですけどね。

私はトレンドを作らない、先生とトレーニングをしている、各バーはTPに達するかSLに達するかマークされている。まだ解析できていないので、自分でやってみようと思います。

私の場合、2017.01.17以降、TPに到達する回数が減ったり、SLに到達する回数が増えたりしていることがよくわかります。

エリブラリウス

反対方向に掘っています。

私はトレンドを作らない、先生とトレーニングをしている、各バーはTPに達するかSLに達するかマークされている。トレンドかフラットか、それは森が自ら判断することです。

私の場合、2017.01.17以降、TPに到達する回数が減ったり、SLに到達する回数が増えたりしていることがよくわかります。

森が勝手に整理してくれるのは、あまり名誉なことではないと思うんです。

トレンドの原因となる機能があるのか、ないのか
 
マキシム・ドミトリエフスキー

森は自ずから治まる、光栄の至り

トレンドの原因となるチップがあるのかないのか、どちらかです。
異なるTFの何十ものバーがそのような情報を持っています。
エリブラリウス
そのような情報は、さまざまなTFの十数本のバーが持っています。

はありえない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

そんなことはないだろう。

一般に、森はこの10本の小節のパターンを記憶しているだけで、接近した場面では同じような行動をとる。

騒音も覚えてしまうのが残念です。

エリブラリウス

一般的には、森はこの10本の小節のパターンを覚えていて、接近した状況でも同じような行動をとります。

いや、そういうわけにもいかないんです。ユスフみたいになっちゃうよ（＝いつも通り）。計量経済学が 発展したのには理由があり、誰もそんな小さなサンプルからは何も覚えていないのです。

トレンドやその他の構成要素が強調されています。その後、非線形性が残り、NSによって供給される。すなわち、それは多層パイ（少なくとも2層）である。

アサイレンクスとかがゴミ箱に入れてるのは、本も読んでない情けない人たちです
 
マキシム・ドミトリエフスキー

いや、そういうわけにもいかないんです。ユスフみたいになっちゃうよ（＝いつも通り）。計量経済学が 発展したのには理由があり、誰もそんな小さなサンプルからは何も覚えていないのです。

トレンドやその他の構成要素が強調されています。その後、非線形性が残り、NSによって供給される。つまり、多層パイ（最低でも2層）なんです。

今、50本のH1でテストしていますが、10本より良いようです。
もちろん一般的には、いろいろな指標を試してみて、その結果を観察することが必要です。そのうち、トレンド指標も使ってみようかな。Zigzagも試しましたが、Alexeyのように32%はうまくいきませんでした( おそらく、彼は何か特別なZZを持っているか、ピーピングをしているのでしょう。
