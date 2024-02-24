トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1459 1...145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466...3399 新しいコメント 削除済み 2019.05.02 13:41 #14581 ユーリイ・アサウレンコ自分の言ったことが理解できたか？そういうことでは全然ないんです。もう一度、馬鹿なやつに。 ネアンデルタール人レベルの完全なナンセンス - 彼は理解していないことを繰り返します。あなたはdですか？ 同じことが書いてあります。 ドについての質問です。修辞的 削除済み 2019.05.02 13:41 #14582 ヴィザード_。先生、もう精神病院行ってください)))あなたもフ... 削除済み 2019.05.02 21:33 #14583 エリブラリウス市場のボラティリティについて... 固定TP/SLでトレードできるようにレを鍛えようと思っているんだ。 面白いバックテストを見た（＝ストーリーに合っている） 2017年1月17日以前は、TP=120、SL=80のセットが良い利益をもたらしていたが、それ以降は機能しなくなった。どうやら値動きの振幅が変わってきたようで、例えば2016年の同じようなポイントから120ptに届かなくなりました。フォワードは2017年全体とほぼ同じ結果、つまり半々ノイズで再学習され、トレンド成分が失われた可能性が高い トレンドに合わせた再トレーニングを行えば、エクイティは逆転する 何と繋がっているのか理解できない、いつもそのような結果になってしまう（コントロールせずに自己鍛錬している場合）。 ここでは、2種類目のリトレーニング（トレンドに関するもの）を紹介します。正しい方向と間違った方向に過剰に訓練される(同じパターン) 2019.03トレーニングより 一番簡単な教え方は、例えば日足チャートでトレンドを構築するんですね。通常の線形や多項式のプロットを探し、その半分を訓練すれば、残りの半分も同じようにできるはずです。トレンドが続く限り（トレンドからの乖離を確認する）、ボットでの取引を継続します。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.02 22:26 #14584 マキシム・ドミトリエフスキーノイズで再トレーニングされ、トレンド成分が失われた可能性が高い トレンドでトレードが鍛えられれば、エクイティはその逆。 何が理由かわからない、いつも違う結果になる（コントロールせずに自己流でトレーニングしている場合）。 ここでは、2種類目のリトレーニング（トレンドに関するもの）を紹介します。正しい方向と間違った方向に過剰に訓練される(同じパターン) 2019.03のトレーニングから。 一番簡単な教え方は、例えば 日足チャートでトレンドを 構築するんですね。通常の線形や多項式のプロットを探し、その半分を訓練すれば、残りの半分も同じようにできるはずです。トレンドが続く限り（トレンドからの乖離をチェックする）、ボットでの取引を継続します。逆に掘ってるんですけどね。 私はトレンドを作らない、先生とトレーニングをしている、各バーはTPに達するかSLに達するかマークされている。まだ解析できていないので、自分でやってみようと思います。 私の場合、2017.01.17以降、TPに到達する回数が減ったり、SLに到達する回数が増えたりしていることがよくわかります。 削除済み 2019.05.02 22:30 #14585 エリブラリウス反対方向に掘っています。 私はトレンドを作らない、先生とトレーニングをしている、各バーはTPに達するかSLに達するかマークされている。トレンドかフラットか、それは森が自ら判断することです。 私の場合、2017.01.17以降、TPに到達する回数が減ったり、SLに到達する回数が増えたりしていることがよくわかります。森が勝手に整理してくれるのは、あまり名誉なことではないと思うんです。 トレンドの原因となる機能があるのか、ないのか Aleksei Kuznetsov 2019.05.02 22:35 #14586 マキシム・ドミトリエフスキー森は自ずから治まる、光栄の至り トレンドの原因となるチップがあるのかないのか、どちらかです。 異なるTFの何十ものバーがそのような情報を持っています。 削除済み 2019.05.02 22:37 #14587 エリブラリウス そのような情報は、さまざまなTFの十数本のバーが持っています。はありえない。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.02 22:43 #14588 マキシム・ドミトリエフスキーそんなことはないだろう。一般に、森はこの10本の小節のパターンを記憶しているだけで、接近した場面では同じような行動をとる。 騒音も覚えてしまうのが残念です。 削除済み 2019.05.02 22:48 #14589 エリブラリウス一般的には、森はこの10本の小節のパターンを覚えていて、接近した状況でも同じような行動をとります。いや、そういうわけにもいかないんです。ユスフみたいになっちゃうよ（＝いつも通り）。計量経済学が 発展したのには理由があり、誰もそんな小さなサンプルからは何も覚えていないのです。 トレンドやその他の構成要素が強調されています。その後、非線形性が残り、NSによって供給される。すなわち、それは多層パイ（少なくとも2層）である。 アサイレンクスとかがゴミ箱に入れてるのは、本も読んでない情けない人たちです Aleksei Kuznetsov 2019.05.02 22:54 #14590 マキシム・ドミトリエフスキーいや、そういうわけにもいかないんです。ユスフみたいになっちゃうよ（＝いつも通り）。計量経済学が 発展したのには理由があり、誰もそんな小さなサンプルからは何も覚えていないのです。 トレンドやその他の構成要素が強調されています。その後、非線形性が残り、NSによって供給される。つまり、多層パイ（最低でも2層）なんです。 今、50本のH1でテストしていますが、10本より良いようです。 もちろん一般的には、いろいろな指標を試してみて、その結果を観察することが必要です。そのうち、トレンド指標も使ってみようかな。Zigzagも試しましたが、Alexeyのように32%はうまくいきませんでした( おそらく、彼は何か特別なZZを持っているか、ピーピングをしているのでしょう。 1...145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
自分の言ったことが理解できたか？そういうことでは全然ないんです。もう一度、馬鹿なやつに。ネアンデルタール人レベルの完全なナンセンス - 彼は理解していないことを繰り返します。
あなたはdですか？ 同じことが書いてあります。
ドについての質問です。修辞的
先生、もう精神病院行ってください)))
あなたもフ...
市場のボラティリティについて...
固定TP/SLでトレードできるようにレを鍛えようと思っているんだ。
面白いバックテストを見た（＝ストーリーに合っている）
2017年1月17日以前は、TP=120、SL=80のセットが良い利益をもたらしていたが、それ以降は機能しなくなった。どうやら値動きの振幅が変わってきたようで、例えば2016年の同じようなポイントから120ptに届かなくなりました。フォワードは2017年全体とほぼ同じ結果、つまり半々
ノイズで再学習され、トレンド成分が失われた可能性が高い
トレンドに合わせた再トレーニングを行えば、エクイティは逆転する
何と繋がっているのか理解できない、いつもそのような結果になってしまう（コントロールせずに自己鍛錬している場合）。
ここでは、2種類目のリトレーニング（トレンドに関するもの）を紹介します。正しい方向と間違った方向に過剰に訓練される(同じパターン)
2019.03トレーニングより
一番簡単な教え方は、例えば日足チャートでトレンドを構築するんですね。通常の線形や多項式のプロットを探し、その半分を訓練すれば、残りの半分も同じようにできるはずです。トレンドが続く限り（トレンドからの乖離を確認する）、ボットでの取引を継続します。
ノイズで再トレーニングされ、トレンド成分が失われた可能性が高い
トレンドでトレードが鍛えられれば、エクイティはその逆。
何が理由かわからない、いつも違う結果になる（コントロールせずに自己流でトレーニングしている場合）。
ここでは、2種類目のリトレーニング（トレンドに関するもの）を紹介します。正しい方向と間違った方向に過剰に訓練される(同じパターン)
2019.03のトレーニングから。
一番簡単な教え方は、例えば 日足チャートでトレンドを 構築するんですね。通常の線形や多項式のプロットを探し、その半分を訓練すれば、残りの半分も同じようにできるはずです。トレンドが続く限り（トレンドからの乖離をチェックする）、ボットでの取引を継続します。
逆に掘ってるんですけどね。
私はトレンドを作らない、先生とトレーニングをしている、各バーはTPに達するかSLに達するかマークされている。まだ解析できていないので、自分でやってみようと思います。
私の場合、2017.01.17以降、TPに到達する回数が減ったり、SLに到達する回数が増えたりしていることがよくわかります。
反対方向に掘っています。
私はトレンドを作らない、先生とトレーニングをしている、各バーはTPに達するかSLに達するかマークされている。トレンドかフラットか、それは森が自ら判断することです。
私の場合、2017.01.17以降、TPに到達する回数が減ったり、SLに到達する回数が増えたりしていることがよくわかります。
森が勝手に整理してくれるのは、あまり名誉なことではないと思うんです。トレンドの原因となる機能があるのか、ないのか
森は自ずから治まる、光栄の至りトレンドの原因となるチップがあるのかないのか、どちらかです。
そのような情報は、さまざまなTFの十数本のバーが持っています。
はありえない。
そんなことはないだろう。
一般に、森はこの10本の小節のパターンを記憶しているだけで、接近した場面では同じような行動をとる。
騒音も覚えてしまうのが残念です。
一般的には、森はこの10本の小節のパターンを覚えていて、接近した状況でも同じような行動をとります。
いや、そういうわけにもいかないんです。ユスフみたいになっちゃうよ（＝いつも通り）。計量経済学が 発展したのには理由があり、誰もそんな小さなサンプルからは何も覚えていないのです。
トレンドやその他の構成要素が強調されています。その後、非線形性が残り、NSによって供給される。すなわち、それは多層パイ（少なくとも2層）である。アサイレンクスとかがゴミ箱に入れてるのは、本も読んでない情けない人たちです
いや、そういうわけにもいかないんです。ユスフみたいになっちゃうよ（＝いつも通り）。計量経済学が 発展したのには理由があり、誰もそんな小さなサンプルからは何も覚えていないのです。
トレンドやその他の構成要素が強調されています。その後、非線形性が残り、NSによって供給される。つまり、多層パイ（最低でも2層）なんです。
もちろん一般的には、いろいろな指標を試してみて、その結果を観察することが必要です。そのうち、トレンド指標も使ってみようかな。Zigzagも試しましたが、Alexeyのように32%はうまくいきませんでした( おそらく、彼は何か特別なZZを持っているか、ピーピングをしているのでしょう。