トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1457

新しいコメント
 
セルゲイ・チャリシェフ

写真から判断すると、多くの人が夢見る正規分布が得られていますね。

ただ二重にするのではなく、賢いmmを適用する必要があるのです。

正規分布と何か関係があるのでしょうか？バランスラインです。与えられたTP/SLで1年間はストラテジーが機能し、2017年1月から停止したことがわかるところ。推測するに、動きの振幅が小さくなり、TP=120ptに到達することが少なくなったのだと思います。
これは、市場がどのように変化しているかを示す図です。
 
エリブラリウス
正規分布と何か関係があるのでしょうか？バランスラインです。ここで、与えられたTP/SLで1年間は戦略が機能し、2017年1月以降は停止していることがわかります。動きの振幅が小さくなり、TP=120ptに到達する回数が少なくなったと推測しています。
これは、市場がどのように変化しているかを示す図です。

興味のあるポイントに変更する。

いかがでしょうか？他人から金を巻き上げれば、1年間は大目に見てくれるとでも思っているのだろうか。

どれくらいの期間、損失を許容して、戦略を放棄するのか？

 
セルゲイ・チャリシェフ

興味のあるポイントに変更する。

いかがでしょうか？他人から金を巻き上げれば、1年間は大目に見てくれるとでも思っているのだろうか。

戦略をあきらめるまで、どれくらいの損失を覚悟していますか？

違う形で稼いでいます。まだ、探している最中なんです。
 
エリブラリウス
私は別の方法でお金を稼いでいます。今も探している最中です。

言い訳しているようにしか聞こえない。

反発ではなく、市場が変化しているということです。

削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ

精神科医か。

出て行けよ、このおしゃべり野郎。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

出て行けよ、この大口野郎。

マキシム・ドミトリエフスキー

正規分布は何でもよくて、標準である必要はない。

だから行けよ、無知で人を騙すな。まずは精神科を受診し、治ってから学校に行く。でも、まずは精神科に行くこと。

削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ

だから行けよ、無知で人を騙すな。まずは精神科を受診し、治ってから学校に行く。でも、まずは精神科医。

行って、歩いてください。

あなたはすでにマラスムスまで生きている、残されたものはあまりない
 
マキシム・ドミトリエフスキー

さあ、立ち去れ。

マラスムスの年齢に達しているのだから、あとはほとんどない。

誰に何をさせるかは、あなたが決めることではありません。精神科に行ってから、学校で数学の基礎を学びなさい。

削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ

誰に何をさせるか、あなたが指示することではありません。精神科に行ってから、学校で数学の基礎を学びなさい。

私に近づかないでください、そうすれば大丈夫です)

アドバイスしてくれる人を探す。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

俺に近づくなよ、この精神異常者...大丈夫だ)

アドバイスしてくれる人を探す。

精神科医に診てもらったほうがいい。治すことはできないが、攻撃を止めることはできる）。

1...145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464...3399
新しいコメント