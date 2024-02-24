トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1467 1...146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474...3399 新しいコメント 削除済み 2019.05.06 15:26 #14661 アンドレイ・ディク仙界も信じている、聖杯がある、食べないわけにはいかない。酔っぱらって、「もういいや」と、栄養たっぷりの液体が入ったマトリックスの浴槽に戻りたい......さもなくば、そうなってしまいますよ。 癇癪玉のようなもの :) Andrey Dik 2019.05.06 15:29 #14662 マキシム・ドミトリエフスキー変なの）一番不思議なのは、母集団のすべての個体がAOSでも曲線（というか直線）を保っていることです。ただ、傾斜角度が違っていて、それが気になります。つまり、ここには適合がない。適合があるなら、AOSに低下があるはずだ、ということなのです Petros Shatakhtsyan 2019.05.06 15:31 #14663 ユセフのフォロワーは、ここで徐々に生まれているのです :)現実の世界ではありえないことだと思いませんか？ Andrey Dik 2019.05.06 15:32 #14664 ペトロス・シャタフツィヤンユセフのフォロワーは、ここで徐々に生まれているのです :)現実世界ではありえないことは明らかではないでしょうか。実際の取引でも、デモ取引でも、夢の中でも、どこでも不可能なことなのです。 削除済み 2019.05.06 15:36 #14665 アンドレイ・ディク一番不思議なのは、母集団のすべての個体がOOSで同じ曲線（というか直線）を描き、傾斜角だけが異なっていることです。悪魔は細部に宿る、前処理がすべてを解決する、遺伝学は信号処理のためだけのものだ 案件の数が多すぎて困惑しています。そして、スリッページやスプレッドなどをチェックする必要があります。 Ivan Butko 2019.05.06 15:44 #14666 アンドレイ・ディク現実でも、デモでも、夢でも、ありえないことです。というような質問で、個人的な手紙に亀裂が入ることが予想されます。で、どこ？そして与えよ！" そんな疑問は、数少ないミノムシで使い果たした) Andrey Dik 2019.05.06 15:46 #14667 マキシム・ドミトリエフスキーまあ、悪魔は細部に宿るもので、前処理そのものがすべてを取り除いてしまうようで、NSジェネティクスはもう信号処理のためだけのものなんですけれどね 案件の数が多すぎて困惑しています。そして、スリッページやスプレッドなどをチェックする必要があります。もし、それをどうしたらいいかわからない場合は、次のように尋ねるといいでしょう。 Petros Shatakhtsyan 2019.05.06 15:48 #14668 アンドレイ・ディク無い袖は振れぬヒストリカルデータがあれば、何でも可能なのです。MOを使えば、10ドルを10億にすることができる。 MOはFXには不向きです。 Andrey Dik 2019.05.06 15:49 #14669 ペトロス・シャタフツィヤンヒストリカルデータがあれば、何でも可能なのです。MOを使って、10ドルを10億にすることができる。 MOはFXには不向きです。もちろん、あなたがそう言うのなら。 Даниил Минин 2019.05.06 15:54 #14670 アンドレイ・ディク das ist fantastisch, ja ja...実機では使えません。おそらくどこかでエラーになっているのでしょう． 1...146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
仙界も信じている、聖杯がある、食べないわけにはいかない。
酔っぱらって、「もういいや」と、栄養たっぷりの液体が入ったマトリックスの浴槽に戻りたい......さもなくば、そうなってしまいますよ。
癇癪玉のようなもの :)
変なの）
一番不思議なのは、母集団のすべての個体がAOSでも曲線（というか直線）を保っていることです。ただ、傾斜角度が違っていて、それが気になります。つまり、ここには適合がない。適合があるなら、AOSに低下があるはずだ、ということなのです
現実の世界ではありえないことだと思いませんか？
現実世界ではありえないことは明らかではないでしょうか。
実際の取引でも、デモ取引でも、夢の中でも、どこでも不可能なことなのです。
悪魔は細部に宿る、前処理がすべてを解決する、遺伝学は信号処理のためだけのものだ案件の数が多すぎて困惑しています。そして、スリッページやスプレッドなどをチェックする必要があります。
現実でも、デモでも、夢でも、ありえないことです。
というような質問で、個人的な手紙に亀裂が入ることが予想されます。で、どこ？そして与えよ！"
そんな疑問は、数少ないミノムシで使い果たした)
まあ、悪魔は細部に宿るもので、前処理そのものがすべてを取り除いてしまうようで、NSジェネティクスはもう信号処理のためだけのものなんですけれどね案件の数が多すぎて困惑しています。そして、スリッページやスプレッドなどをチェックする必要があります。
もし、それをどうしたらいいかわからない場合は、次のように尋ねるといいでしょう。
無い袖は振れぬ
もちろん、あなたがそう言うのなら。
das ist fantastisch, ja ja...
実機では使えません。おそらくどこかでエラーになっているのでしょう．