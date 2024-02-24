トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1467

新しいコメント
アンドレイ・ディク

仙界も信じている、聖杯がある、食べないわけにはいかない。

酔っぱらって、「もういいや」と、栄養たっぷりの液体が入ったマトリックスの浴槽に戻りたい......さもなくば、そうなってしまいますよ。


癇癪玉のようなもの :)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

変なの）

一番不思議なのは、母集団のすべての個体がAOSでも曲線（というか直線）を保っていることです。ただ、傾斜角度が違っていて、それが気になります。つまり、ここには適合がない。適合があるなら、AOSに低下があるはずだ、ということなのです

 

ユセフのフォロワーは、ここで徐々に生まれているのです :)

現実の世界ではありえないことだと思いませんか？

 
ペトロス・シャタフツィヤン

実際の取引でも、デモ取引でも、夢の中でも、どこでも不可能なことなのです。

アンドレイ・ディク

一番不思議なのは、母集団のすべての個体がOOSで同じ曲線（というか直線）を描き、傾斜角だけが異なっていることです。

悪魔は細部に宿る、前処理がすべてを解決する、遺伝学は信号処理のためだけのものだ

案件の数が多すぎて困惑しています。そして、スリッページやスプレッドなどをチェックする必要があります。
 
アンドレイ・ディク

現実でも、デモでも、夢でも、ありえないことです。

というような質問で、個人的な手紙に亀裂が入ることが予想されます。で、どこ？そして与えよ！"

そんな疑問は、数少ないミノムシで使い果たした)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

もし、それをどうしたらいいかわからない場合は、次のように尋ねるといいでしょう。

 
アンドレイ・ディク

無い袖は振れぬ

ヒストリカルデータがあれば、何でも可能なのです。MOを使えば、10ドルを10億にすることができる。

MOはFXには不向きです。

 
ペトロス・シャタフツィヤン

もちろん、あなたがそう言うのなら。


 
アンドレイ・ディク

das ist fantastisch, ja ja...

実機では使えません。おそらくどこかでエラーになっているのでしょう．

