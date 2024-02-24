トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1470 1...146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2019.05.08 16:39 #14691 個人的には、Javaで書かれたReshetovのオプティマイザをすでにかなり理解しています。今は、トレーニングの企画、出来上がったモデルの品質評価などのレベルで手を入れています。 Женя 2019.05.08 18:35 #14692 liroy333 です。ハイ、うまくいったのなら、おめでとうございます。 NSでプレフィックスを付けてから1年以上経ちました。 残念ながら、どの時間軸でも利益が出るような安定した高利回りのNSを作ることはまだできていない。良いトレードが続いたかと思えば、マイナスのトレードが100万回と、そうでもない。TAはすべて嘘をつく、彼らはギャンブラー（シグナル、パム...）かオーバーフィットだ、彼らはSBでも同じ結果を示すだろう。 Женя 2019.05.08 18:40 #14693 wiktar先進的なニューロトレーダーは何を使っているのだろうか？ それとも、独自のソフトウェアやネットワークを書いているのだろうか？MLソフトで書くと、これはアルファへの最初の臆病なステップです、我々はもっと質の高いデータが必要です、純粋な価格にはほとんど情報がありません、あなたはほとんどスプレッドを補正することができます。 Dialog22 2019.05.11 08:40 #14694 Neuroproでネットワークを構築された方はいらっしゃいますか？私のテストプロットは、どうひねっても50/50です。 価格、指標、株価のボリュームをいろいろ組み合わせて入力しています。 Dialog22 2019.05.11 20:07 #14695 誰もやっていないようです）うまくOK、他のソフトも試してみないと。 Renat Akhtyamov 2019.05.11 22:57 #14696 アレクサンドル・イワノフピンポンをしているロボットを見て、ベストショットを見つけた。 そんなのダメなんですか？ それともFXは詐欺 なのか？うん ということを、私たちは探すべきなのです。 と騒ぎになるのでは？ Aleksey Vyazmikin 2019.05.12 21:20 #14697 ある男性が一種のAIに大金を預け、今は開発元を訴えて賠償金を求めているという記事 です。 Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune 2019.05.06Thomas Beardsworthwww.bloomberg.com By and Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune By and Farkhat Guzairov 2019.05.13 08:23 #14698 ミハイル・マルキュカイツ 個人的には、Javaで書かれたReshetovのOptimizer、JPredictionが既にかなり理解できています。今は、トレーニングの組織や、出来上がったモデルの品質評価などのレベルで手を入れているところです。JPredictionのどのバージョンをお使いですか？ 削除済み 2019.05.13 11:56 #14699 のように、動作するはずです。まだ確認していませんが（メタマークアップ）、すぐに確認します。あたかも2番目のモデルがコンフュージョンマトリックスによって結果を向上させるかのように 諸君、申し訳ないが、バカなのか、面白いことが書けないのか？ https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e Financial Machine Learning Part 1: Labels 2019.03.18Maks Ivanovtowardsdatascience.com Setting up a supervised learning problem Aleksei Kuznetsov 2019.05.13 12:50 #14700 マキシム・ドミトリエフスキーのように、動作するはずです。まだ確認していませんが（メタマークアップ）、すぐに確認します。あたかも2番目のモデルがコンフュージョンマトリックスによって結果を向上させるかのように 諸君、申し訳ないが、バカなのか、面白いことが書けないのか？ https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32eまあ、だいたいそんなところでしょうか。各バーに、TPがトリガーされたら1を、SLがトリガーされたら0をマークします。私は右のボーダーをマークせず、ただ1万バー先を見ています - 確実にTPまたはSLがトリガーされます。 モデルがひどい。 1と-1クラスで356のエラーと48の正しい推測-すなわち、取引時。0では待ち時間がある。 1...146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
先進的なニューロトレーダーは何を使っているのだろうか？ それとも、独自のソフトウェアやネットワークを書いているのだろうか？
MLソフトで書くと、これはアルファへの最初の臆病なステップです、我々はもっと質の高いデータが必要です、純粋な価格にはほとんど情報がありません、あなたはほとんどスプレッドを補正することができます。
Neuroproでネットワークを構築された方はいらっしゃいますか？私のテストプロットは、どうひねっても50/50です。
価格、指標、株価のボリュームをいろいろ組み合わせて入力しています。
ピンポンをしているロボットを見て、ベストショットを見つけた。
そんなのダメなんですか？それともFXは詐欺 なのか？
うん
ということを、私たちは探すべきなのです。
と騒ぎになるのでは？
ある男性が一種のAIに大金を預け、今は開発元を訴えて賠償金を求めているという記事 です。
個人的には、Javaで書かれたReshetovのOptimizer、JPredictionが既にかなり理解できています。今は、トレーニングの組織や、出来上がったモデルの品質評価などのレベルで手を入れているところです。
JPredictionのどのバージョンをお使いですか？
のように、動作するはずです。まだ確認していませんが（メタマークアップ）、すぐに確認します。あたかも2番目のモデルがコンフュージョンマトリックスによって結果を向上させるかのように
諸君、申し訳ないが、バカなのか、面白いことが書けないのか？
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
まあ、だいたいそんなところでしょうか。各バーに、TPがトリガーされたら1を、SLがトリガーされたら0をマークします。私は右のボーダーをマークせず、ただ1万バー先を見ています - 確実にTPまたはSLがトリガーされます。
モデルがひどい。
1と-1クラスで356のエラーと48の正しい推測-すなわち、取引時。0では待ち時間がある。