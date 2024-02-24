トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1470

個人的には、Javaで書かれたReshetovのオプティマイザをすでにかなり理解しています。今は、トレーニングの企画、出来上がったモデルの品質評価などのレベルで手を入れています。
 
liroy333 です。

ハイ、うまくいったのなら、おめでとうございます。

NSでプレフィックスを付けてから1年以上経ちました。

残念ながら、どの時間軸でも利益が出るような安定した高利回りのNSを作ることはまだできていない。良いトレードが続いたかと思えば、マイナスのトレードが100万回と、そうでもない。

TAはすべて嘘をつく、彼らはギャンブラー（シグナル、パム...）かオーバーフィットだ、彼らはSBでも同じ結果を示すだろう。

 
wiktar

先進的なニューロトレーダーは何を使っているのだろうか？ それとも、独自のソフトウェアやネットワークを書いているのだろうか？

MLソフトで書くと、これはアルファへの最初の臆病なステップです、我々はもっと質の高いデータが必要です、純粋な価格にはほとんど情報がありません、あなたはほとんどスプレッドを補正することができます。

 

Neuroproでネットワークを構築された方はいらっしゃいますか？私のテストプロットは、どうひねっても50/50です。

価格、指標、株価のボリュームをいろいろ組み合わせて入力しています。

 
誰もやっていないようです）うまくOK、他のソフトも試してみないと。
 
アレクサンドル・イワノフ

ピンポンをしているロボットを見て、ベストショットを見つけた。

そんなのダメなんですか？

それともFXは詐欺 なのか？

うん

ということを、私たちは探すべきなのです。

と騒ぎになるのでは？

 

ある男性が一種のAIに大金を預け、今は開発元を訴えて賠償金を求めているという記事 です。

Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune
Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune
  • 2019.05.06
  • Thomas Beardsworth
  • www.bloomberg.com
ミハイル・マルキュカイツ
JPredictionのどのバージョンをお使いですか？

削除済み  

のように、動作するはずです。まだ確認していませんが（メタマークアップ）、すぐに確認します。あたかも2番目のモデルがコンフュージョンマトリックスによって結果を向上させるかのように

諸君、申し訳ないが、バカなのか、面白いことが書けないのか？

https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e

Financial Machine Learning Part 1: Labels
Financial Machine Learning Part 1: Labels
  • 2019.03.18
  • Maks Ivanov
  • towardsdatascience.com
マキシム・ドミトリエフスキー

まあ、だいたいそんなところでしょうか。各バーに、TPがトリガーされたら1を、SLがトリガーされたら0をマークします。私は右のボーダーをマークせず、ただ1万バー先を見ています - 確実にTPまたはSLがトリガーされます。

モデルがひどい。

1と-1クラスで356のエラーと48の正しい推測-すなわち、取引時。0では待ち時間がある。

