Oleg avtomat:

.

簡単だけど、とても役に立つ問題を紹介します。 あなたは、この問題を処理できますか？

クーパーがランダム過程について書いていることをよく勉強した方がいい。きっとあなたのお役に立ちます。

アレクセイ・ニコラエフ

クーパーがランダム過程について書いていることをよく勉強した方がいい。きっとあなたのお役に立ちます。

;）感謝しています。

 

皆さん！

聖杯は空気のように必要とされるものですから、極端な話、情報の機密性を侵さないようにしなければならないのです。

つまり、あるX氏が「聖杯」を手にしたときのデータが、私の総理大臣の手元にあるということだ（添付のアーカイブ参照）。

データの形式は、時間、OHLC、音量が標準です。

珍しい、ユニークなのは、データの取得方法です。例えば、CLOSE増分は以下のような分布密度を持つ。

どうにもこうにもうまくいかない...。

暇な人、お願いします。フォレスト/ニューラルネットワークを使って、これらの行から自由自在に利益を引き出せるかどうか見てみてください。

特に返品に関わる仕事をされている方、お願いします。

簡単な答えが必要：聖杯がある/聖杯がありません。

ありがとうございます。

ファイル:
Data_Sorce.zip  526 kb
 
アレクサンダー＿K

どんな不明確な状況でも、スペクトルを数えましょうスペクトルはお好みで!(非定常性の場合にもスペクトルが利用できるようになった)

すでに有名になったchMOは、翼や尾に注意を払わず、より高いシリコン意識に完全に依存し、真の苦しみ、しかし劣らず狂信的な、権利を奪われたガウス人のように、このスレッドでそれに祈るのです。アーメン。
 
マキシム・ドミトリエフスキー
今有名な、chMOは 翼と尾を無視するが、完全に高いシリコン意識に依存して、真の苦しみのように、このスレッドでそれに祈るが、劣らず狂信的な、奪われたガウス人。アーメン。

誰もいないんじゃないかと思い始めていた...。

最後の狂犬病患者であるリョーシャ・ヴャズミキンは、森の中で迷子になり、新鮮なハーバリウムに顔から落ちてしまったらしい。

アレクサンダー＿K

誰もいないんじゃないかと思い始めていた...。

最後の患者であるリョーシャ・ヴィヤズミキンは、森で道に迷い、新鮮なハーバリウムに顔から落ちてしまったようだ。

ちょっとクレイジーな発想が薄れてきたかな...力を振り絞って、また新しい鈍感力をつけて進まないと...。))

私は面白い本を読んで、何かを書くにはあまりにも怠惰で、誰も私の興味のあるテーマで答えていない

 
マキシム・ドミトリエフスキー

クレイジーな発想が少し薄れてきたかな...力を振り絞って、また新しいダルさを出していかないと...。))

私は面白い本を読んで、私は何かを書くためにあまりにも怠惰で、ほとんど誰も私の興味のあるトピックに答えることはありません

なるほど。

まあ、新しい猛烈なグレイルシーカーを 待とう。もちろん、このスレッドが空っぽなのは残念なことです。

 
アレクサンダー＿K

この数字はどこから来たのか？ ファイルには6つの列があり、そのうちの最初の列は時間なので考慮せず、2～6列を残すことにします

全列のディストリビューションをやっている．

最初の5つの分布は元の行のもので、2番目の5つ（一番下のもの）は行の分布からとったものです。

おうちゃくもの


では、この絵はどこから来たのでしょうか？

 
アレクサンダー＿K


レンコー

これをもとに0.001刻みでデータを収集します。
