トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1343

削除済み 2019.02.18 03:20 #13421

ついでに言うと

このノイズジェネレータのNSの結果は、「SBで儲ける」可能性、「10円で儲ける」可能性をさらに裏付けるものです。頭に入っていない人も多いが。

まあ、それは一言で言えば、「お上手」なんです。

Доктор 2019.02.18 03:32 #13422

ユーリイ・アサウレンコ...モデルを出してください...ユーリ、SBに何らかのアーティファクトを加えてみてくれ。

例えば、次のような感じです。https://smart-lab.ru/blog/186186.php

Осознанность при построении систем
smart-lab.ru
Рассмотрим вот такой инструмент: Видно, что за несколько месяцев акция очень существенно выросла. Значит, это волатильная и достаточно трендовая вещь. Поэтому логично ее торговать при помощи трендовой системы. Нетрудно построить простейшую трендовуху. По классике будем входить на пересечении скользящих средних, а выходить по...

sibirqk 2019.02.18 04:50 #13423

ユーリイ・アサウレンコ

タスクは人工的なもので、ノイズ発生装置上で行われ、このノイズが理論的に予測できるようにする。数カウント先で試した。

秘密でなければ、人工的なシリーズはどのような原理で作られているのでしょうか？ノイズが混じった大まかな正弦波なのか、それとももっと複雑なのか？

Женя 2019.02.18 12:57 #13424

Oleg avtomat:

ついでに言うと

このノイズジェネレータのNSの結果は、「SBで儲ける」可能性、「10円で儲ける」可能性をさらに裏付けるものです。頭に入っていない人も多いが。

そうですね......一言で言えば、そうです。

まあそれは物理学で永久運動として、不条理だ、それはもちろん、非常に明白ではない不条理、私は7歳だったときに私は永久運動の私のバージョンを作ったが、私の祖父は保存の法則を説明した後、私は簡単に無駄なすべての試みを理解し、初心者のためにそれは言い訳とさえを介して動作するように推奨されていますが、SBを取引する試みで、））。

削除済み 2019.02.18 14:35 #13425

ジャンニ

まあこれは、物理学における永久運動のように、不合理である、それはもちろん非常に明白ではない不条理、私は年齢7で覚えている私は永久運動の独自のバージョンを作りましたが、私の祖父は保存の法則を説明した後、私は簡単に無駄のすべての試みと同様に、SBの取引への試みと理解して、初心者は免除されてもを介して動作するようにお勧めしますが）））。

削除済み 2019.02.18 15:20 #13426

頭のいい人は、ノイズジェネレーターが何なのか、よく考えてみてください。

Vitaly Muzichenko 2019.02.18 15:41 #13427

Oleg avtomat:

頭のいい人は、ノイズジェネレーターが何なのか、よく考えてみてください。

削除済み 2019.02.18 15:44 #13428

ヴィタリー・ムジチェンコ

その言葉の組み合わせが蓋に書いてありましたね。よかったね。

Mihail Marchukajtes 2019.02.18 18:17 #13429

皆さん、こんにちは。ノイズジェネレーターについては、いろいろな意味で最後のコメンテーターが正しいです。無線工学から取り入れた周波数市場発振の理論は、絶対に失敗する。私がFATL SATLを知ったのは2006年頃ですが、当然ながら結果が出ないという形で矛盾を露呈しました。高周波の変動はあるが、あくまで結果論に過ぎない。そう、今ここに、そのような周波数があったのだ。しかし、将来的に周波数がどうなるかは、何も書いていない。本当に良い成果は、私の知る限り、SSAでは再描画されるがCSSAでは再描画されない移動平均の 先端を完成させることを学んだCSSAだけである。このツールを取っている調査員は、このツールを過大評価し、重要視しすぎているに過ぎない。さて、ようやくTSに追加できた人がいます。しかし、全体として私は周波数解析、特にノイズジェネレーターに懐疑的です。ここでは、あらゆる方法でそれを取り除こうとしているのに、誰かがそれを加えているのです。ワコーズとすべて :-)

Mihail Marchukajtes 2019.02.18 18:26 #13430

ところで、「トリックスター」をご覧になった方はいらっしゃいますか？彼とディベートをしたくなる......。ああ、そんな時代もあったんだ...。We are not We!!!:-)
このノイズジェネレータのNSの結果は、「SBで儲ける」可能性、「10円で儲ける」可能性をさらに裏付けるものです。頭に入っていない人も多いが。
まあ、それは一言で言えば、「お上手」なんです。
...モデルを出してください...
ユーリ、SBに何らかのアーティファクトを加えてみてくれ。
例えば、次のような感じです。https://smart-lab.ru/blog/186186.php
タスクは人工的なもので、ノイズ発生装置上で行われ、このノイズが理論的に予測できるようにする。数カウント先で試した。
秘密でなければ、人工的なシリーズはどのような原理で作られているのでしょうか？ノイズが混じった大まかな正弦波なのか、それとももっと複雑なのか？
そうですね......一言で言えば、そうです。
まあそれは物理学で永久運動として、不条理だ、それはもちろん、非常に明白ではない不条理、私は7歳だったときに私は永久運動の私のバージョンを作ったが、私の祖父は保存の法則を説明した後、私は簡単に無駄なすべての試みを理解し、初心者のためにそれは言い訳とさえを介して動作するように推奨されていますが、SBを取引する試みで、））。
まあこれは、物理学における永久運動のように、不合理である、それはもちろん非常に明白ではない不条理、私は年齢7で覚えている私は永久運動の独自のバージョンを作りましたが、私の祖父は保存の法則を説明した後、私は簡単に無駄のすべての試みと同様に、SBの取引への試みと理解して、初心者は免除されてもを介して動作するようにお勧めしますが）））。
頭のいい人は、ノイズジェネレーターが何なのか、よく考えてみてください。
その言葉の組み合わせが蓋に書いてありましたね。よかったね。