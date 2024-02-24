トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1356

EURRUBとSBRFで私の予測セットを試したところ、EUは少し不愉快な結果になりました。

トレーニング

バリデーションです。

テスト

一方、Sberは全体的に満足しています。

トレーニング

バリデーションです。

テスト

イベント間隔2014～2019年のテストは2018年～分。

もちろん、案件は少ないので、おそらくほとんどの予測因子は捨てられると思いますが、それでも興味深い結果だと私は思います。

EURRUBのエラーバランスはかなり良さそうだということを付け加えておきます。どうやら利益が損失をカバーできていないようで、ペアはあまりに神経質になっています...。


ユーリイ・アサウレンコ

オレグ、やめろよ。同志はあまりに賢く、一週間前から、パパが階段から落ちるまでは、彼の発言のスペクトルは存在しないので、何も言えないということを伝えようとしている。

そう、無駄なんです。

ユーリイ・アサウレンコ

オレグ、やめろよ。同志はあまりに賢いので、一週間前から、父が階段から落ちるまでは、この件に関する彼の発言のスペクトルは存在しないので、何も言えないということを、私たちに伝えようとしているのです。

ラジオのアマチュアは、計算するときも、ペトロールするときも、考えることを避けている。統計的には、階段からの転落が死因となることが多く、転落者の声明文の存在そのものが予測不可能である。

アレクセイ・ニコラエフ

ラジオのアマチュアは、計算するときも、ペトロールするときも、考えることを避けている。統計的には、階段からの転落が死因となることが多いので、転落者の発話の存在そのものが予測できないのである。

このラジオ・アマチュアは、生涯、危険な放射能産業で働き、核弾頭の警備に当たっていた。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ところで、マキシムさん、Siのために様々な状況（戦略上重要なこと）のサンプルバランスをとってみたところ、確かにテストサンプルと検証サンプルの学習が向上しました。検証サンプルでは精度が5～7%ほど上がりましたが、テストサンプルの結果は予備データによると金額的には若干悪くなっています。この方法は定常的なモデルでは非常に正しいと思いますが、市場モデルが変化している場合には、あまり正しくないかもしれません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ラジオのアマチュアは、生涯、危険な放射能生産の現場で、弾頭の警備に従事してきた。それゆえ、彼のスピーチには鮮やかなシュールレアリズムがある

核パリティの有効性を疑わせる)

アレクセイ・ヴャジミキン

ところで、マキシムさん、Siのために様々な状況（戦略上重要な状況）のサンプルバランスをとってみたところ、確かにテストサンプルと検証サンプルでの学習が向上しました。検証サンプルでは精度が5～7%ほど上がりましたが、テストサンプルの結果は予備データによると金額的には若干悪くなっています。この方法は、定常的なモデルでは非常に正しいと思いますが、市場モデルが変化するケースでは、全く正しくないかもしれません。今のところ、最終的な選択ではありません。数千のモデルをやってから、最終的な判断をすることになるでしょう。

次に考えなければならないのは、すべてのバランスをどうとるかということです。バランスが良くないと、モデルは何も学べないし、ましてやその妥当性で評価するキャットバストは、何も学べない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

となると、他のものとのバランスを考えなければなりません。いずれにせよ、トレイとバリデーションのバランスが取れていないと、特にcatbustはバリデーションに従って全てを評価するため、何のモデルもトレーニングされていないことになるのです。

検証によって停止する。つまり、さらなるサンプリングがトレーニングというより検証のようなものであれば、二度と起こらないことを学ぶことはないだろうということだ。もうひとつは、検証用の読み物を改良するときと、学習そのものとの間に、中間的なジャンクツリーが存在することが多いので、それを排除する必要があります......。

過去はすぐに繰り返されるのか、現在はどのように変化しているのか、どのようなスピードで、あるいはジャンプしているのか、これらの質問に答えることで、サンプルを作るのに最適な多くの情報を得ることができるのです。

主な問題はデータ不足で、学習と検証のために10個以下の文字列しか持っていません。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

主な問題はデータ不足で、学習と検証のために持っている文字列は10個にも満たないんです。

特に、何を探しているのか分からない場合は、非常に少ないですね。また、そうであっても、何があるかわからない。

一般的な言葉はもちろんですが、どこにでもあって、いつも定期的に繰り返されているものを探さなければなりません。そうでなければ、MEを教えることはできません。

