EURRUBとSBRFで私の予測セットを試したところ、EUは少し不愉快な結果になりました。
トレーニング
バリデーションです。
テスト
一方、Sberは全体的に満足しています。
トレーニング
バリデーションです。
テスト
イベント間隔2014～2019年のテストは2018年～分。
もちろん、案件は少ないので、おそらくほとんどの予測因子は捨てられると思いますが、それでも興味深い結果だと私は思います。
EURRUBのエラーバランスはかなり良さそうだということを付け加えておきます。どうやら利益が損失をカバーできていないようで、ペアはあまりに神経質になっています...。
ラジオのアマチュアは、計算するときも、ペトロールするときも、考えることを避けている。統計的には、階段からの転落が死因となることが多く、転落者の声明文の存在そのものが予測不可能である。
このラジオ・アマチュアは、生涯、危険な放射能産業で働き、核弾頭の警備に当たっていた。
ところで、マキシムさん、Siのために様々な状況（戦略上重要なこと）のサンプルバランスをとってみたところ、確かにテストサンプルと検証サンプルの学習が向上しました。検証サンプルでは精度が5～7%ほど上がりましたが、テストサンプルの結果は予備データによると金額的には若干悪くなっています。この方法は定常的なモデルでは非常に正しいと思いますが、市場モデルが変化している場合には、あまり正しくないかもしれません。
核パリティの有効性を疑わせる)
次に考えなければならないのは、すべてのバランスをどうとるかということです。バランスが良くないと、モデルは何も学べないし、ましてやその妥当性で評価するキャットバストは、何も学べない。
となると、他のものとのバランスを考えなければなりません。いずれにせよ、トレイとバリデーションのバランスが取れていないと、特にcatbustはバリデーションに従って全てを評価するため、何のモデルもトレーニングされていないことになるのです。
検証によって停止する。つまり、さらなるサンプリングがトレーニングというより検証のようなものであれば、二度と起こらないことを学ぶことはないだろうということだ。もうひとつは、検証用の読み物を改良するときと、学習そのものとの間に、中間的なジャンクツリーが存在することが多いので、それを排除する必要があります......。
過去はすぐに繰り返されるのか、現在はどのように変化しているのか、どのようなスピードで、あるいはジャンプしているのか、これらの質問に答えることで、サンプルを作るのに最適な多くの情報を得ることができるのです。
主な問題はデータ不足で、学習と検証のために10個以下の文字列しか持っていません。
特に、何を探しているのか分からない場合は、非常に少ないですね。また、そうであっても、何があるかわからない。
一般的な言葉はもちろんですが、どこにでもあって、いつも定期的に繰り返されているものを探さなければなりません。そうでなければ、MEを教えることはできません。