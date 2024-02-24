トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1345

ミハイル・マルキュカイツ
ところで、「トリックスター」をご覧になった方はいらっしゃいますか？と相談したくなった......。ああ、久しぶりだなあ...。We are not We!!!:-)

魔術師は、怒った出資者に捕まったアリオーシャを助けに走ったのだが......。彼はすぐに戻ってくるでしょう。

アレクセイ・ニコラエフ

スペクトルという概念は、定常的なプロセスに対してのみ定義される。価 格は、時間の経過とともに分散が進むためか、そうではありません。

何をバカなことを...。

どうやら、foggyさんにはスペクトルの概念が未開拓のようですね。
 
Oleg、スペクトルの話をしたいのか？

市場価格形成にどのように適用するのですか？

ヴィタリー・ムジチェンコ

1) 何も話したくない。 あなたの「スペクトルに関する」知識は、この写真に限られている。

2）あなたの質問は、あなたの「スペクトル」に対する知識と理解の欠如を裏付けるものです。

 
プリズムまで入っているので、"スペクトルについて "の実用的な知識もある。

話し合いはいかがでしょうか？

ヴィタリー・ムジチェンコ

プリズムまで入っているので、「スペクトルについて」の実用的な知識はある。

それについて話したいですか？

送る...

 
なんだ、またプリズムか？

もう十分遊んだから、私のをあげよう。

ヴィタリー・ムジチェンコ

自分が相当気が利いていると思っているのでしょう。

脇から自分を見てみろ、情けなく見えるぞ...。

 
ユーリイ・アサウレンコ


さて、学習用のデータをどのように用意するか。

1. 乱数発生器から系列を取得し、市場のものに近い系列に変換する。このような系列は無限のスペクトルを持ち、その値を予測することは現実的ではありません。

2. ローパスフィルタ（LPF）に直列に通しています。我々は、限られたスペクトルとn個分の事前予測の可能性を持つランダム系列を受け取ったが、この系列は市場のものとあまり似ていない。

3.RNGによりM=0の系列を生成し、タンバリンゲームを行った後、LPF後の系列に追加しています。再び、市場のものに近い系列を得ることができた。このシリーズをトレーニングに活用していきます。

4.ターゲット関数として，ステップ2の系列をLPFに通し，Nサンプル分前方の予測に対応するようにNサンプル分後方にシフトさせたものを用いる。

そして、入力系列と目標系列をNSに与え、学習させ、学習結果を確認する。次にステップ1～4を繰り返し、ステップ3の系列をNSに供給し、ステップ4でNサンプル分シフトした系列とNSの出力を比較します。

それだけです。不思議なことはない。これらはすべて、NSなしでも可能です。驚いたのは、NSがそれを数秒で、しかもわずか24クロックサイクルの学習でやってのけたことだ。それもノイズが多い状態で、そこにある低周波成分すら見えないのです。驚きです。

市場VRでうまくいかなかった理由。どのLPFも遅延が大きく、そのカーブはVRに対して右側にシフトしています。つまり、シリーズのすべてのポイントですでに遅延したLF信号があるため、予測間隔が許容値より大きくなり、予測が非現実的になってしまうのです。訓練用の本物の標的を作ることもできない。

それは、擬似的な市場相場を用いて 構築したムーヴに、分散と期待ペイオフが不変のノイズを加え、予測間隔だけシフトした同じムーヴを訓練対象として提供するものである。その結果、NSはノイズを除去し、回帰によってムーブを予測することを学習する。そうだろ？

 
キケロの演説からではなく、教科書から理論家を学ぶ。例えば、お勧めのコロリョクを調べてみてください。

